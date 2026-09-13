2026 MotoGP San Marino
Gran Premio di San Marino, LIVE Gara
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Riassunto
Diretta testuale
Cade anche Pecco Bagnaia! Un'ecatombe questo inizio di gara... Il pilota della Ducati ha perso l'anteriore all'ingresso di curva 2.
Marc Marquez è in testa con pochi decimi di vantaggio nei confronti di Jorge Martin.
Caduti Jack Miller e Diogo Moreira
Colpo terribile per le speranze mondiali di Bezzecchi. Fortunatamente Marco è rientrato ai box incolume. Ma con il morale sotto i tacchi per l'accaduto
Clamoroso, Marco Bezzecchi è caduto in curva 13!
Pronti, via!! Scatta ora il GP di San Marino a Misano!
Parte il giro di ricognizione... e poi 27 giri di fuoco a Misano
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
GRIGLIA DI PARTENZA
|Cla
|Pilota
|#
|Moto
|Tempo
|km/h
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|
1'29.982
|169.153
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|
+0.198
1'30.180
|168.782
|3
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|
+0.368
1'30.350
|168.464
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|
+0.404
1'30.386
|168.397
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|
+0.587
1'30.569
|168.057
|6
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|
+0.627
1'30.609
|167.983
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|
+0.658
1'30.640
|167.925
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|
+0.661
1'30.643
|167.920
|9
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|
+0.714
1'30.696
|167.822
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|
+0.871
1'30.853
|167.532
|11
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|
+0.905
1'30.887
|167.469
|12
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|
+1.198
1'31.180
|166.931
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|
+0.817
1'30.799
|167.631
|14
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|
+0.934
1'30.916
|167.416
|15
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|
+0.984
1'30.966
|167.324
|16
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|
+1.131
1'31.113
|167.054
|17
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|
+1.167
1'31.149
|166.988
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|
+1.431
1'31.413
|166.505
|19
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|
+1.570
1'31.552
|166.253
|20
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|
+1.611
1'31.593
|166.178
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|
+2.282
1'32.264
|164.970
|Guarda i risultati completi
A proposito di livree: Gresini Racing ha riproposto una colorazione divenuta mitica e lo ha fatto proprio sulla pista di casa. Quella che ha accompagnato Marco Simoncelli nei suoi anni nella classe regina del Motomondiale
Aprilia correrà a Misano con una livrea speciale chiamata "Perla Bianca". Una colorazione dedicata agli 80 anni dal primo lancio della Vespa e una dedica a Gilles Villeneuve.
Misano da record
L'autodromo romagnolo ha appena diramato una comunicazione ufficiale: al Marco Simoncelli l'affluenza nell'edizione 2026 è pari a 184.051 spettatori. Si tratta di record assoluto.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
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Ci colleghiamo dal Misano World Circuit Marco Simoncelli per iniziare la nostra Diretta LIVE del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGP.
Il pericolo di pioggia paventato alla vigilia del fine settimana è scomparso: sopra il Santa Monica c'è un cielo terzo, azzurrissimo: sarà gara asciutta e, probabilmente, il massimo per lo spettacolo della classe regina del Motomondiale.
Di: Giacomo Rauli