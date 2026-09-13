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San Marino

2026 MotoGP San Marino

San Marino
11 set 2026 al 13 set 2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli, IT

Gran Premio di San Marino, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Giro:

Cade anche Pecco Bagnaia! Un'ecatombe questo inizio di gara... Il pilota della Ducati ha perso l'anteriore all'ingresso di curva 2.

Giro:

Marc Marquez è in testa con pochi decimi di vantaggio nei confronti di Jorge Martin. 

 

 

Giro:

Caduti Jack Miller e Diogo Moreira

Colpo terribile per le speranze mondiali di Bezzecchi. Fortunatamente Marco è rientrato ai box incolume. Ma con il morale sotto i tacchi per l'accaduto

Clamoroso, Marco Bezzecchi è caduto in curva 13!

Giro:

Pronti, via!! Scatta ora il GP di San Marino a Misano!

Parte il giro di ricognizione... e poi 27 giri di fuoco a Misano

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

GRIGLIA DI PARTENZA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Tempo km/h
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia

1'29.982

 169.153
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati

+0.198

1'30.180

 168.782
3 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati

+0.368

1'30.350

 168.464
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati

+0.404

1'30.386

 168.397
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia

+0.587

1'30.569

 168.057
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda

+0.627

1'30.609

 167.983
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+0.658

1'30.640

 167.925
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati

+0.661

1'30.643

 167.920
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati

+0.714

1'30.696

 167.822
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.871

1'30.853

 167.532
11 France J. Zarco Team LCR 5 Honda

+0.905

1'30.887

 167.469
12 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM

+1.198

1'31.180

 166.931
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha

+0.817

1'30.799

 167.631
14 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati

+0.934

1'30.916

 167.416
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda

+0.984

1'30.966

 167.324
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM

+1.131

1'31.113

 167.054
17 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda

+1.167

1'31.149

 166.988
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha

+1.431

1'31.413

 166.505
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.570

1'31.552

 166.253
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha

+1.611

1'31.593

 166.178
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha

+2.282

1'32.264

 164.970
Guarda i risultati completi

A proposito di livree: Gresini Racing ha riproposto una colorazione divenuta mitica e lo ha fatto proprio sulla pista di casa. Quella che ha accompagnato Marco Simoncelli nei suoi anni nella classe regina del Motomondiale

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Aprilia correrà a Misano con una livrea speciale chiamata "Perla Bianca". Una colorazione dedicata agli 80 anni dal primo lancio della Vespa e una dedica a Gilles Villeneuve.

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Misano da record

L'autodromo romagnolo ha appena diramato una comunicazione ufficiale: al Marco Simoncelli l'affluenza nell'edizione 2026 è pari a 184.051 spettatori. Si tratta di record assoluto.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Amici di Motorsport.com, ben ritrovati!

Ci colleghiamo dal Misano World Circuit Marco Simoncelli per iniziare la nostra Diretta LIVE del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGP.

Il pericolo di pioggia paventato alla vigilia del fine settimana è scomparso: sopra il Santa Monica c'è un cielo terzo, azzurrissimo: sarà gara asciutta e, probabilmente, il massimo per lo spettacolo della classe regina del Motomondiale.

Di: Giacomo Rauli

Pubblicato: