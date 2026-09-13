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MotoGP | Aprilia correrà a Misano con la livrea 'Perla Bianca', un tributo a Vespa e a Gilles Villeneuve

La Casa di Noale celebra gli 80 anni dal lancio di Vespa e ricorda anche Gilles Villeneuve, portando il bianco della sua tuta (che aveva il logo Piaggio Vespa su una manica) sulle RS-GP di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Livrea speciale Aprilia Racing Team

Livrea speciale Aprilia Racing Team

Foto di: Aprilia Racing

Aprilia si toglie lo smoking nero per indossarne uno bianco. Questa mattina il team ufficiale della Casa di Noale ha svelato la livrea speciale che userà questo pomeriggio in gara al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà al Misano World Circuit dedicato a Marco Simoncelli.

Il netto cambio cromatico rispetto alla solita livrea è dovuta alla celebrazione degli 80 anni della Vespa. La colorazione chiara che contraddistinguerà le RS-GP di Marco Bezzecchi e Jorge Martin è denominata "Perla Bianca", ispirata a Gilles Villeneuve.

La livrea delle Aprilia vuole ricordare la tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 al Gran Premio di Monaco di Formula 1. Quella fu una delle sei vittorie del funambolico pilota canadese nella classe regina del motorsport a 4 ruote.

Livrea speciale Aprilia Racing Team

Livrea speciale Aprilia Racing Team

Foto di: Aprilia Racing

Sulla tuta di Gilles era apposto il logo Piaggio Vespa, un legame che Aprilia Racing ha deciso di rispolverare e interpretare a suo modo in occasione dell'80esimo anniversario del lancio della Vespa.

La colorazione "Perla Bianca" crea così un ponte tra la storia di Vespa e le competizioni automobilistiche, due mondi accomunati dalla passione per i motori, ma anche un tributo agli anni 80 anni di Vespa e a Gilles Villeneuve. 

Per l’occasione, anche il team Aprilia Racing indosserà una divisa dedicata bianca, coordinata con la nuova livrea della RS-GP26. La tuta originale indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 sarà inoltre esposta all’esterno del box Aprilia Racing per tutto il fine settimana del Gran Premio.

Livrea speciale Aprilia Racing Team

Livrea speciale Aprilia Racing Team

Foto di: Aprilia Racing

“Negli 80 anni di Vespa, un’icona che ha attraversato generazioni e che ancora oggi rappresenta un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, non potevamo non celebrare il legame con Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati della storia della Formula 1", ha dichiarato Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing. 

"Gilles ha fatto innamorare milioni di tifosi con il suo talento e il suo modo di interpretare le corse, così come Vespa ha conquistato milioni di persone. Riportare quel ricordo a Misano, nella nostra gara di casa, è un modo per celebrare due icone che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno saputo lasciare un segno profondo nella storia e nell’immaginario di milioni di persone". 

"C’è anche una bella coincidenza con il Gran Premio di Madrid di Formula 1 che si tiene questo fine settimana: proprio a Jarama nel 1981, Gilles conquistò la sua ultima vittoria, lo stesso anno della tuta che abbiamo scelto di reinterpretare".

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