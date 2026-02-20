Vai al contenuto principale

Le Mans 24h di Le Mans

WEC | Il tridente Cadillac a Le Mans stavolta è legato a WTR

Nel 2026 la terza V-Series.R in griglia alla Sarthe sarà quella di Wayne Taylor, il quale ammette che dopo l'esperienza della passata stagione tante cose sono state imparate e molte ne restano, ma l'obiettivo è centrare un successo che diverrebbe storico per sé e per il marchio di GM.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Nuova livrea Wayne Taylor Racing, Cadillac V-Series.R

Foto di: Cadillac Communications

Cadillac Racing avrà ancora una volta il tridente schierato al via della 24h di Le Mans, grazie all'aggiunta della V-Series.R di Wayne Taylor Racing.

La Casa di General Motors si prepara per un'altra avventura sul Circuit de la Sarthe con le sue LMDh telaiate Dallara ufficiali protagoniste in Classe HYPERCAR.

Dopo il poker di vetture dello scorso anno, si torna ad un trio formato dalla coppia di esemplari iscritti al FIA World Endurance Championship in collaborazione con Jota, ai quali si aggiunge quello della squadra statunitense.

Negli anni passati era stata la Action Express Racing a portare la sua V-Series.R #311 al via, ma con poca fortuna visti gli ingenti danni accusati negli incidenti avuti durante la corsa.

WTR era stata la quarta pedina dello scacchiere Cadillac nel 2025 e per la 94a edizione tornerà con la #101 condotta da Ricky e Jordan Taylor, e Filipe Albuquerque, sfruttando l'invito concesso dall'Automobile Club De l’Ouest in collaborazione con l'IMSA SportsCar Championship, che ha dovuto trovare un rimpiazzo per Porsche Penske Motorsport, la quale - come ben sappiamo - ha perso il diritto acquisito come marchio non essendosi iscritta al Mondiale.

#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque

#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

“Siamo entusiasti di essere stati invitati nuovamente a partecipare con una delle tre auto ufficiali di Cadillac Racing, abbiamo imparato molto e c'è ancora tanto da imparare. Come team unico, avremo il supporto di GM e Jota”, ha dichiarato Wayne Taylor, co-proprietario del team, voglioso di mettere in pratica quanto appreso lo scorso anno in un'uscita poco fortunata che vide la macchina colpita da problemi tecnici, relegandola nelle retrovie.

"È un onore essere stati invitati da Cadillac a gareggiare per loro conto e siamo grati di avere una seconda possibilità di vincere la gara per noi stessi e per GM. Tutti vogliono portarla a casa e riuscirci come proprietario di una squadra, con Cadillac, questi piloti e questo team, sarebbe davvero speciale".

Dan Towriss, AD di TWG Motorsports, aggiunge: “Siamo orgogliosi che Wayne Taylor Racing torni a Le Mans con Cadillac e General Motors, e metta a frutto quanto appreso nella nostra prima partecipazione".

"Questa gara rappresenta il massimo standard nelle competizioni endurance e tornare a far parte del team Cadillac Racing riflette la nostra fiducia in ciò che possiamo realizzare insieme”.

Mark Reuss, Presidente di General Motors, chiosa: “General Motors vanta la presenza più ampia e diversificata nel mondo degli sport motoristici rispetto a qualsiasi altra casa automobilistica al mondo. Schierare sette vetture a Le Mans, tra Cadillac e Corvette, riflette non solo la nostra ambizione competitiva, ma anche il nostro incessante impegno nel promuovere la resistenza, l'innovazione e le prestazioni su un palcoscenico mondiale”.

