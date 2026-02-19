WEC | Ecco il nuovo ponte Goodyear che attraversa Le Mans

Il nuovissimo ponte Goodyear è pronto a fare il proprio storico esordio sul tracciato della 24h di Le Mans.

Qualche mese fa era emersa la volontà di cambiare l'aspetto della passerella che attraversa il Circuit de la Sarthe dopo la prima chicane.

Da una vita, infatti, il ponte era marchiato Dunlop e anche la prima variante che i piloti affrontano a seguire la prima piega a destra dopo il traguardo aveva assunto la medesima denominazione, con i classici loghi gialli del Costruttore di pneumatici.

Ponte Goodyear a Le Mans Foto di: Goodyear

Verso la fine del 2025 è invece stata presa la decisione di modificare il sovrappasso dal punto di vista dello sponsor, che resta comunque nella stessa famiglia, ma cambiando in favore di Goodyear.

Il gommista americano è fornitore nel FIA World Endurance Championship per quanto riguarda la Classe LMGT3 e con l'Automobile Club de l'Ouest e Le Mans Endurance Managemente ha anche l'accordo per i prototipi LMP2, che come sappiamo vengono schierati in via del tutto eccezionale coi colleghi del Mondiale in occasione della 24h.

Nei giorni scorsi è stata ultimata la realizzazione dei pannelli di copertura del ponte con i nuovi marchi, stavolta a sfondo blu, come si può vedere bene dalle immagini pubblicate da Goodyear per mostrare il termine dei lavori.

"A Le Mans inizia un nuovo capitolo: la passerella ha un nuovo aspetto, ma lo spirito della competizione e la sua leggendaria storia continuano ad essere fonte di ispirazione ad ogni giro. Brindiamo al rispetto delle nostre origini e all'accoglienza del futuro che ci attende", recita la nota a corredo delle foto.

Il debutto alla 24h di Le Mans del nuovissimo Ponte Goodyear avverrà il 10-14 giugno.

