Ultime notizie
Le Mans 24h di Le Mans

WEC | 24h di Le Mans 2026: ecco l'elenco dei 62 iscritti

18 HYPERCAR, 19 LMP2 e 25 LMGT3 sono pronte a darsi battaglia sul Circuit de la Sarthe il 10-14 giugno: vediamo tutti i nomi di chi si è assicurato un posto, mentre fra le riserve figura Cetilar.

Francesco Corghi
Modificato:
Foto di gruppo

Foto di gruppo

Foto di: Alexander Trienitz

L'Automobile Club de l'Ouest ha pubblicato l'elenco iscritti per la 24h di Le Mans 2026, in programma la settimana del 10-14 giugno e, come sempre, preceduta dalla giornata di test fissati a domenica 7.

La 94a edizione della gara che si svolge sul Circuit de la Sarthe sarà valida come quarto evento del FIA World Endurance Championship, i cui partecipanti hanno avuto quindi il posto assicurato nelle Classi HYPERCAR e LMGT3.

In aggiunta ci saranno ancora una volta coloro che si sono guadagnati l'invito tramite i risultati ottenuti in IMSA, GT World Challenge Europe, European ed Asian Le Mans Series, oltre alle Oreca LMP2, raggiungendo un totale di vetture in griglia di partenza che resta a quota 62, per 186 piloti presenti pronta ad alternarsi alla guida.

Tenendo conto che sono state indicate addirittura nove squadre di riserva, pronte a subentrare in caso di rinuncia da parte di qualcuno, vediamo in dettaglio quali sono i partecipanti con certezza di posto.

Poster 24h Le Mans 2026

Poster 24h Le Mans 2026

HYPERCAR

Nella Classe Regina avremo 18 auto, con l'aggiunta della Cadillac di Wayne Taylor Racing #101 affidata a Ricky e Jordan Taylor, e Filipe Albuquerque, che si somma alle due gestite dal Team Jota. La V-Series.R del team di Wayne Taylor è l'unica a provenire da oltreoceano per combattere contro le rivali del Mondiale, scelta da ACO in collaborazione con l'IMSA, dato che Porsche Penske Motorsport si è ritirata dal WEC e quindi ha perso il diritto acquisito vincendo il titolo nella serie americana.

Caccia apertissima alle Ferrari vincitrici delle ultime tre edizioni, a cominciare dalla #51 Campione del Mondo in carica (in trionfo nel 2023) e seguita dalla collega ufficiale #50 (prima nel 2024), con la #83 privata di AF Corse che dovrà difendere il successo ottenuto nel 2025.

Toyota, con la TR010 Hybrid in versione aggiornata, proverà a riprendersi quel primo gradino del podio che per tantissimi anni è stato calcato dai suoi alfieri, ma ovviamente occhio anche alle francesi Peugeot e Alpine, quest'ultima all'uscita finale sul tracciato di casa prima dell'addio alla serie a fine anno.

BMW cercherà di battere un colpo dopo aver sofferto a lungo rispetto alle rivali, mentre Aston Martin vuole provare a fare un passo avanti dopo il buon debutto privo di problemi avvenuto nella passata edizione.

Prima uscita invece per Genesis Magma Racing, che con la GMR-001 avrà come obiettivo primario quello di portare entrambe le sue LMDh al traguardo, cercando di ottenere il miglior risultato possibile.

#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque

#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

LMP2

Sale a 19 il numero delle Oreca che si contenderanno la Classe LMP2, di cui 10 inserite nella sottocategoria PRO/AM.

Qui è presente PJ Hyett (Campione IMSA LMP2 nonché vincitore del premio Jim Trueman Trophy, ma anche Campione ELMS PRO/AM) con il draghetto Spike #99 di AO Racing by TF condiviso con Louis Delétraz e Dane Cameron, a vedersela contro Crowdstrike by APR (Campione ALMS LMP2), DKR Engineering, TDS Racing, Nielsen Racing, Algarve Pro Racing (dove c'è Enzo Trulli), RD Limited, AF Corse, Proton Competition e United Autosports.

Questi ultimi due team hanno anche una seconda 07-Gibson a caccia della vittoria assoluta del lotto, unici assieme ad Inter Europol Competition ad assumere il doppio impegno.

Una macchina soltando infine per Vector Sport, Idec Sport, Forestier by Panis (sfruttando il successo della compagine di Olivier Panis in ELMS), CLX Motorsport (Campione ELMS LMP3) e Duqueine Team.

#199 AO by TF Oreca 07 - Gibson: PJ Hyett, Dane Cameron, Louis Deletraz

#199 AO by TF Oreca 07 - Gibson: PJ Hyett, Dane Cameron, Louis Deletraz

Foto di: Marc Fleury

LMGT3

Oltre ai 18 partenti del WEC, il gruppo delle derivate di serie annovera altre 7 auto in aggiunta, diventando con 25 la categoria più numerosa.

Di queste abbiamo invitate una terza Corvette per TF Sport (come Campione ELMS LMGT3) e quella preparata da 13 Autosport per Orey Fidani (Migliore pilota Bronze IMSA GTD e vincitore del premio Bob Akin Trophy), due Ferrari per Kessel Racing che ha ottenuto due posti come Campione GTWC Europe-BRONZE CUP e Campione GT ALMS (inserendo Lorenzo Patrese sulla #74).

Si uniscono la Aston Martin di Racing Spirit of Léman e la Ferrari #150 di Richard Mille AF Corse riproponendo il trio Toledo/Wadoux/Agostini e una terza Mercedes per Iron Lynx marchiata Team Qatar.

Come detto, queste si sommano alle Ferrari di Vista AF Corse, Covette-TF Sport, McLaren-Garage 59, Aston Martin-Heart of Racing, BMW-WRT, Mercedes-Iron Lynx, Ford-Proton Competition, Lexus-ASP e Porsche-Manthey che prendono parte alla stagione iridata. In casa Lexus torna Jack Hawksworth sulla RC F #78, dato che il titolare Esteban Masson è stato precettato da Forestier-Panis per l'impegno in LMP2.

#150 Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Custodio Toledo, Lilou Wadoux, Riccardo Agostini

#150 Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Custodio Toledo, Lilou Wadoux, Riccardo Agostini

Foto di: Alexander Trienitz

RISERVE

Dopo aver sfiorato il successo in Asian Le Mans Series, dispiace sicuramente vedere che è solamente seconda scelta tra le riserve la Oreca #47 di Cetilar Racing: Roberto Lacorte si tiene comunque pronto ad entrare in azione in LMP2 PRO/AM con il figlio Nicola nel caso in cui qualcuno dovesse rinunciare all'impegno.

Testa di serie è la Ferrari di GR Racing capitanata da Michael Wainwright, mentre a seguire troviamo terza la Aston Martin di Blackthorn con Giacomo Petrobelli come Bronze.

Di LMP2 PRO/AM figurano anche una seconda Oreca per CLX e Vector Sport, e una terza di Proton, più l'eventuale aggiuntiva di Idec Sport.

Nella lista compaiono infine una McLaren di United Autosports e un'altra Ferrari 296 di AF Corse.

#47 Cetilar Racing, Oreca 07-Gibson - Antonio Fuoco, Charles Milesi, Roberto Lacorte

#47 Cetilar Racing, Oreca 07-Gibson - Antonio Fuoco, Charles Milesi, Roberto Lacorte

 

FIA WEC - 24h di Le Mans: Elenco Iscritti 2026

# Team auto PILOTI

HYPERCAR - 18 Auto
007 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
Harry Tincknell
Tom Gamble
Ross Gunn
009 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
Alex Riberas
Marco Sorensen
Roman De Angelis
7 Japan Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
8 Japan Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
12 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
Alexander Lynn
William Stevens
Norman Nato
15 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
17 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
André Lotterer
Pipo Derani
Mathys Jaubert
19 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
20 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Robin Frijns
Rene Rast
Sheldon van der Linde
35 France Alpine Endurance Team Alpine A424
Antonio Felix da Costa Charles Milesi
Ferdinand Habsburg
36 France Alpine Endurance Team Alpine A424
Frederic Makowiecki
Jules Gounon
Victor Martins
38 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
Sébastien Bourdais
Earl Bamber
Jack Aitken
50 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
Antonio Fuoco
Nicklas Nielsen
Miguel Molina
51 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
83 Italy AF Corse Ferrari 499P
Yifei Ye
Robert Kubica
Phil Hanson
93 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
Paul di Resta
Stoffel Vandoorne
Nick Cassidy
94 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
Loic Duval
Malthe Jakobsen
Theo Pourchaire
101 United States Cadillac WTR Cadillac V-Series.R
Ricky Taylor
Jordan Taylor
Filipe Albuquerque

LMP2 - 19 Auto
3 DKA Engineering (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
Alexander Mattschull
TBA
TBA
4 Crowdstrike Racing by APR (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
George Kurtz
Alexander Quinn
TBA
9 Proton Competition Oreca 07-Gibson
Jonas Ried
TBA
TBA
14 TDS Racing (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
John Farano
Mathias Beche
TBA
22 United Autosports Oreca 07-Gibson
Rasmus Lindh
Gregoire Saucy
Mikkel Jensen
24 Nielsen Racing (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
Edward Pearson
TBA
TBA
25 Algarve Pro Racing (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
Michael Jensen
Enzo Trulli
TBA
26 Vector Sport Oreca 07-Gibson
Ryan Cullen
Vladislav Lomko
Pietro Fittipaldi
28 IDEC Sport Oreca 07-Gibson
Paul Lafargue
TBA
TBA
29 Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson
Louis Rousset
Esteban Masson
TBA
30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson
Doriane Pin
TBA
TBA
37 CLX Motorsport Oreca 07-Gibson
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
43 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
Jakub Śmiechowski
Tom Dillmann
Nicholas Yelloly
44 Proton Competition (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
Christian Aust
TBA
TBA
48 RD Limited (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
Fred Poordad
Romain Dumas
TBA
95 AO by TF (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
PJ Hyett
Louis Delétraz
Dana Cameron
183 AF Corse (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
François Perrodo
Matthieu Vaxiviere
TBA
222 United Autosports (PRO/AM) Oreca 07-Gibson
Daniel Schneider
Benjamin Hanley
Oliver Jarvis
343 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
Bijoy Garg
TBA
TBA

LMGT3 - 25 Auto
2 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Prince Jefri Ibrahim
Afiq Ikhwan
Ben Green
10 Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhöfer
13 AWA Autosport Corvette Z06 LMGT3.R
Orey Fidani
Lars Kern
Matthew Bell
21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
François Heriau
Simon Mann
Alessio Rovera
23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
Gray Newell
TBA
TBA
27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
Ian James
TBA
TBA
32 Team WRT BMW M4 LMGT3
Darren Leung
Sean Gelael
Augusto Farfus
33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Ben Keating
Jonny Edgar
Nicky Catsburg
34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R
Salih Yoluc
TBA
Charlie Eastwood
54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
57 Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
Takeshi Kimura
Daniel Serra
TBA
58 Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Alexander West
Finn Gehrsitz
Benjamin Goethe
59 Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage
Clement Mateu
Sébastien Baud
Valentin Hasse Clot
61 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Martin Berry
Rui Andrade
Matteo Martinelli
62 Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
69 Team WRT BMW M4 LMGT3
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
74 Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Eric Powell
Ben Tuck
Sebastian Priaulx
78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Tom Van Rompuy
Hadrien David
Jack Hawksworth
79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Johannes Zelger
Matteo Cressoni
Claudio Schiavoni
87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Petru Umbrarescu
Clemens Schmid
José María López
88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Stefano Gattuso
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
91 Manthey EMA Engineering Porsche 911 GT3 R
James Cottingham
Timur Boguslavskiy
Ayhancan Güven
92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R
Yasser Shahin
Riccardo Pera
Richard Lietz
150 Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3
Custodio Toledo
Lilou Wadoux
Riccardo Agostini

Riserve

# Team AUTO PILOTI
86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 Evo
Michael Wainwright
TBA
TBA
47 Cetilar Racing Oreca 07 Gibson

Roberto Lacorte

Nicola Lacorte

TBA
56 Blackthorn Aston Martin Vantage AMR LMGT3
Giacomo Petrobelli
Jonathan Adam
TBA
137 CLX Motorsport Oreca 07 Gibson

John Farano

TBA
TBA
95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo

Michael Birch

Garnet Patterson

Wayne Boyd
18 IDEC Sport Oreca 07-Gibson
David Heinemeier Hansson
TBA
TBA
16 Vector Sport Oreca 07-Gibson Cem Bolukbasi
TBA
TBA
151 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
11 Proton Competition Oreca 07-Gibson
Horst Felbermayr
TBA
TBA

 

