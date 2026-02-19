WEC | 24h di Le Mans 2026: ecco l'elenco dei 62 iscritti
18 HYPERCAR, 19 LMP2 e 25 LMGT3 sono pronte a darsi battaglia sul Circuit de la Sarthe il 10-14 giugno: vediamo tutti i nomi di chi si è assicurato un posto, mentre fra le riserve figura Cetilar.
L'Automobile Club de l'Ouest ha pubblicato l'elenco iscritti per la 24h di Le Mans 2026, in programma la settimana del 10-14 giugno e, come sempre, preceduta dalla giornata di test fissati a domenica 7.
La 94a edizione della gara che si svolge sul Circuit de la Sarthe sarà valida come quarto evento del FIA World Endurance Championship, i cui partecipanti hanno avuto quindi il posto assicurato nelle Classi HYPERCAR e LMGT3.
In aggiunta ci saranno ancora una volta coloro che si sono guadagnati l'invito tramite i risultati ottenuti in IMSA, GT World Challenge Europe, European ed Asian Le Mans Series, oltre alle Oreca LMP2, raggiungendo un totale di vetture in griglia di partenza che resta a quota 62, per 186 piloti presenti pronta ad alternarsi alla guida.
Tenendo conto che sono state indicate addirittura nove squadre di riserva, pronte a subentrare in caso di rinuncia da parte di qualcuno, vediamo in dettaglio quali sono i partecipanti con certezza di posto.
HYPERCAR
Nella Classe Regina avremo 18 auto, con l'aggiunta della Cadillac di Wayne Taylor Racing #101 affidata a Ricky e Jordan Taylor, e Filipe Albuquerque, che si somma alle due gestite dal Team Jota. La V-Series.R del team di Wayne Taylor è l'unica a provenire da oltreoceano per combattere contro le rivali del Mondiale, scelta da ACO in collaborazione con l'IMSA, dato che Porsche Penske Motorsport si è ritirata dal WEC e quindi ha perso il diritto acquisito vincendo il titolo nella serie americana.
Caccia apertissima alle Ferrari vincitrici delle ultime tre edizioni, a cominciare dalla #51 Campione del Mondo in carica (in trionfo nel 2023) e seguita dalla collega ufficiale #50 (prima nel 2024), con la #83 privata di AF Corse che dovrà difendere il successo ottenuto nel 2025.
Toyota, con la TR010 Hybrid in versione aggiornata, proverà a riprendersi quel primo gradino del podio che per tantissimi anni è stato calcato dai suoi alfieri, ma ovviamente occhio anche alle francesi Peugeot e Alpine, quest'ultima all'uscita finale sul tracciato di casa prima dell'addio alla serie a fine anno.
BMW cercherà di battere un colpo dopo aver sofferto a lungo rispetto alle rivali, mentre Aston Martin vuole provare a fare un passo avanti dopo il buon debutto privo di problemi avvenuto nella passata edizione.
Prima uscita invece per Genesis Magma Racing, che con la GMR-001 avrà come obiettivo primario quello di portare entrambe le sue LMDh al traguardo, cercando di ottenere il miglior risultato possibile.
#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque
LMP2
Sale a 19 il numero delle Oreca che si contenderanno la Classe LMP2, di cui 10 inserite nella sottocategoria PRO/AM.
Qui è presente PJ Hyett (Campione IMSA LMP2 nonché vincitore del premio Jim Trueman Trophy, ma anche Campione ELMS PRO/AM) con il draghetto Spike #99 di AO Racing by TF condiviso con Louis Delétraz e Dane Cameron, a vedersela contro Crowdstrike by APR (Campione ALMS LMP2), DKR Engineering, TDS Racing, Nielsen Racing, Algarve Pro Racing (dove c'è Enzo Trulli), RD Limited, AF Corse, Proton Competition e United Autosports.
Questi ultimi due team hanno anche una seconda 07-Gibson a caccia della vittoria assoluta del lotto, unici assieme ad Inter Europol Competition ad assumere il doppio impegno.
Una macchina soltando infine per Vector Sport, Idec Sport, Forestier by Panis (sfruttando il successo della compagine di Olivier Panis in ELMS), CLX Motorsport (Campione ELMS LMP3) e Duqueine Team.
LMGT3
Oltre ai 18 partenti del WEC, il gruppo delle derivate di serie annovera altre 7 auto in aggiunta, diventando con 25 la categoria più numerosa.
Di queste abbiamo invitate una terza Corvette per TF Sport (come Campione ELMS LMGT3) e quella preparata da 13 Autosport per Orey Fidani (Migliore pilota Bronze IMSA GTD e vincitore del premio Bob Akin Trophy), due Ferrari per Kessel Racing che ha ottenuto due posti come Campione GTWC Europe-BRONZE CUP e Campione GT ALMS (inserendo Lorenzo Patrese sulla #74).
Si uniscono la Aston Martin di Racing Spirit of Léman e la Ferrari #150 di Richard Mille AF Corse riproponendo il trio Toledo/Wadoux/Agostini e una terza Mercedes per Iron Lynx marchiata Team Qatar.
Come detto, queste si sommano alle Ferrari di Vista AF Corse, Covette-TF Sport, McLaren-Garage 59, Aston Martin-Heart of Racing, BMW-WRT, Mercedes-Iron Lynx, Ford-Proton Competition, Lexus-ASP e Porsche-Manthey che prendono parte alla stagione iridata. In casa Lexus torna Jack Hawksworth sulla RC F #78, dato che il titolare Esteban Masson è stato precettato da Forestier-Panis per l'impegno in LMP2.
RISERVE
Dopo aver sfiorato il successo in Asian Le Mans Series, dispiace sicuramente vedere che è solamente seconda scelta tra le riserve la Oreca #47 di Cetilar Racing: Roberto Lacorte si tiene comunque pronto ad entrare in azione in LMP2 PRO/AM con il figlio Nicola nel caso in cui qualcuno dovesse rinunciare all'impegno.
Testa di serie è la Ferrari di GR Racing capitanata da Michael Wainwright, mentre a seguire troviamo terza la Aston Martin di Blackthorn con Giacomo Petrobelli come Bronze.
Di LMP2 PRO/AM figurano anche una seconda Oreca per CLX e Vector Sport, e una terza di Proton, più l'eventuale aggiuntiva di Idec Sport.
Nella lista compaiono infine una McLaren di United Autosports e un'altra Ferrari 296 di AF Corse.
FIA WEC - 24h di Le Mans: Elenco Iscritti 2026
|#
|Team
|auto
|PILOTI
|
HYPERCAR - 18 Auto
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Harry Tincknell
Tom Gamble
Ross Gunn
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Alex Riberas
Marco Sorensen
Roman De Angelis
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Alexander Lynn
William Stevens
Norman Nato
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
André Lotterer
Pipo Derani
Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Robin Frijns
Rene Rast
Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Antonio Felix da Costa Charles Milesi
Ferdinand Habsburg
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Frederic Makowiecki
Jules Gounon
Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Sébastien Bourdais
Earl Bamber
Jack Aitken
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Nicklas Nielsen
Miguel Molina
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Yifei Ye
Robert Kubica
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Stoffel Vandoorne
Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Malthe Jakobsen
Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Jordan Taylor
Filipe Albuquerque
|
LMP2 - 19 Auto
|3
|DKA Engineering (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
Alexander Mattschull
TBA
TBA
|4
|Crowdstrike Racing by APR (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz
Alexander Quinn
TBA
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jonas Ried
TBA
TBA
|14
|TDS Racing (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
John Farano
Mathias Beche
TBA
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh
Gregoire Saucy
Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
Edward Pearson
TBA
TBA
|25
|Algarve Pro Racing (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
Michael Jensen
Enzo Trulli
TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen
Vladislav Lomko
Pietro Fittipaldi
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
TBA
TBA
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset
Esteban Masson
TBA
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
TBA
TBA
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Śmiechowski
Tom Dillmann
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
Christian Aust
TBA
TBA
|48
|RD Limited (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad
Romain Dumas
TBA
|95
|AO by TF (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
PJ Hyett
Louis Delétraz
Dana Cameron
|183
|AF Corse (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
François Perrodo
Matthieu Vaxiviere
TBA
|222
|United Autosports (PRO/AM)
|Oreca 07-Gibson
|
Daniel Schneider
Benjamin Hanley
Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Bijoy Garg
TBA
TBA
|
LMGT3 - 25 Auto
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri IbrahimAfiq Ikhwan
Ben Green
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhöfer
|13
|AWA Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Orey Fidani
Lars Kern
Matthew Bell
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
François Heriau
Simon Mann
Alessio Rovera
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
TBA
TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Ian James
TBA
TBA
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Darren Leung
Sean Gelael
Augusto Farfus
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Ben Keating
Jonny Edgar
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Salih Yoluc
TBA
Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Takeshi Kimura
Daniel Serra
TBA
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Finn Gehrsitz
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Sébastien Baud
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Martin Berry
Rui Andrade
Matteo Martinelli
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Ben Tuck
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Tom Van Rompuy
Hadrien David
Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
Matteo Cressoni
Claudio Schiavoni
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
Clemens Schmid
José María López
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Stefano Gattuso
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey EMA Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
James Cottingham
Timur Boguslavskiy
Ayhancan Güven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin
Riccardo Pera
Richard Lietz
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Custodio Toledo
Lilou Wadoux
Riccardo Agostini
Riserve
|#
|Team
|AUTO
|PILOTI
|86
|GR Racing
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Michael Wainwright
TBA
TBA
|47
|Cetilar Racing
|Oreca 07 Gibson
|
Roberto Lacorte
Nicola Lacorte
TBA
|56
|Blackthorn
|Aston Martin Vantage AMR LMGT3
|
Giacomo Petrobelli
Jonathan Adam
TBA
|137
|CLX Motorsport
|Oreca 07 Gibson
|
John Farano
TBA
|95
|United Autosports
|McLaren 720S LMGT3 Evo
|
Michael Birch
Garnet Patterson
Wayne Boyd
|18
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
David Heinemeier Hansson
TBA
TBA
|16
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|Cem Bolukbasi
TBA
TBA
|151
|AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
|11
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Horst Felbermayr
TBA
TBA
