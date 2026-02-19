WEC | 24h di Le Mans 2026: ecco l'elenco dei 62 iscritti

L'Automobile Club de l'Ouest ha pubblicato l'elenco iscritti per la 24h di Le Mans 2026, in programma la settimana del 10-14 giugno e, come sempre, preceduta dalla giornata di test fissati a domenica 7.

La 94a edizione della gara che si svolge sul Circuit de la Sarthe sarà valida come quarto evento del FIA World Endurance Championship, i cui partecipanti hanno avuto quindi il posto assicurato nelle Classi HYPERCAR e LMGT3.

In aggiunta ci saranno ancora una volta coloro che si sono guadagnati l'invito tramite i risultati ottenuti in IMSA, GT World Challenge Europe, European ed Asian Le Mans Series, oltre alle Oreca LMP2, raggiungendo un totale di vetture in griglia di partenza che resta a quota 62, per 186 piloti presenti pronta ad alternarsi alla guida.

Tenendo conto che sono state indicate addirittura nove squadre di riserva, pronte a subentrare in caso di rinuncia da parte di qualcuno, vediamo in dettaglio quali sono i partecipanti con certezza di posto.

Poster 24h Le Mans 2026

HYPERCAR

Nella Classe Regina avremo 18 auto, con l'aggiunta della Cadillac di Wayne Taylor Racing #101 affidata a Ricky e Jordan Taylor, e Filipe Albuquerque, che si somma alle due gestite dal Team Jota. La V-Series.R del team di Wayne Taylor è l'unica a provenire da oltreoceano per combattere contro le rivali del Mondiale, scelta da ACO in collaborazione con l'IMSA, dato che Porsche Penske Motorsport si è ritirata dal WEC e quindi ha perso il diritto acquisito vincendo il titolo nella serie americana.

Caccia apertissima alle Ferrari vincitrici delle ultime tre edizioni, a cominciare dalla #51 Campione del Mondo in carica (in trionfo nel 2023) e seguita dalla collega ufficiale #50 (prima nel 2024), con la #83 privata di AF Corse che dovrà difendere il successo ottenuto nel 2025.

Toyota, con la TR010 Hybrid in versione aggiornata, proverà a riprendersi quel primo gradino del podio che per tantissimi anni è stato calcato dai suoi alfieri, ma ovviamente occhio anche alle francesi Peugeot e Alpine, quest'ultima all'uscita finale sul tracciato di casa prima dell'addio alla serie a fine anno.

BMW cercherà di battere un colpo dopo aver sofferto a lungo rispetto alle rivali, mentre Aston Martin vuole provare a fare un passo avanti dopo il buon debutto privo di problemi avvenuto nella passata edizione.

Prima uscita invece per Genesis Magma Racing, che con la GMR-001 avrà come obiettivo primario quello di portare entrambe le sue LMDh al traguardo, cercando di ottenere il miglior risultato possibile.

#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

LMP2

Sale a 19 il numero delle Oreca che si contenderanno la Classe LMP2, di cui 10 inserite nella sottocategoria PRO/AM.

Qui è presente PJ Hyett (Campione IMSA LMP2 nonché vincitore del premio Jim Trueman Trophy, ma anche Campione ELMS PRO/AM) con il draghetto Spike #99 di AO Racing by TF condiviso con Louis Delétraz e Dane Cameron, a vedersela contro Crowdstrike by APR (Campione ALMS LMP2), DKR Engineering, TDS Racing, Nielsen Racing, Algarve Pro Racing (dove c'è Enzo Trulli), RD Limited, AF Corse, Proton Competition e United Autosports.

Questi ultimi due team hanno anche una seconda 07-Gibson a caccia della vittoria assoluta del lotto, unici assieme ad Inter Europol Competition ad assumere il doppio impegno.

Una macchina soltando infine per Vector Sport, Idec Sport, Forestier by Panis (sfruttando il successo della compagine di Olivier Panis in ELMS), CLX Motorsport (Campione ELMS LMP3) e Duqueine Team.

#199 AO by TF Oreca 07 - Gibson: PJ Hyett, Dane Cameron, Louis Deletraz Foto di: Marc Fleury

LMGT3

Oltre ai 18 partenti del WEC, il gruppo delle derivate di serie annovera altre 7 auto in aggiunta, diventando con 25 la categoria più numerosa.

Di queste abbiamo invitate una terza Corvette per TF Sport (come Campione ELMS LMGT3) e quella preparata da 13 Autosport per Orey Fidani (Migliore pilota Bronze IMSA GTD e vincitore del premio Bob Akin Trophy), due Ferrari per Kessel Racing che ha ottenuto due posti come Campione GTWC Europe-BRONZE CUP e Campione GT ALMS (inserendo Lorenzo Patrese sulla #74).

Si uniscono la Aston Martin di Racing Spirit of Léman e la Ferrari #150 di Richard Mille AF Corse riproponendo il trio Toledo/Wadoux/Agostini e una terza Mercedes per Iron Lynx marchiata Team Qatar.

Come detto, queste si sommano alle Ferrari di Vista AF Corse, Covette-TF Sport, McLaren-Garage 59, Aston Martin-Heart of Racing, BMW-WRT, Mercedes-Iron Lynx, Ford-Proton Competition, Lexus-ASP e Porsche-Manthey che prendono parte alla stagione iridata. In casa Lexus torna Jack Hawksworth sulla RC F #78, dato che il titolare Esteban Masson è stato precettato da Forestier-Panis per l'impegno in LMP2.

#150 Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Custodio Toledo, Lilou Wadoux, Riccardo Agostini Foto di: Alexander Trienitz

RISERVE

Dopo aver sfiorato il successo in Asian Le Mans Series, dispiace sicuramente vedere che è solamente seconda scelta tra le riserve la Oreca #47 di Cetilar Racing: Roberto Lacorte si tiene comunque pronto ad entrare in azione in LMP2 PRO/AM con il figlio Nicola nel caso in cui qualcuno dovesse rinunciare all'impegno.

Testa di serie è la Ferrari di GR Racing capitanata da Michael Wainwright, mentre a seguire troviamo terza la Aston Martin di Blackthorn con Giacomo Petrobelli come Bronze.

Di LMP2 PRO/AM figurano anche una seconda Oreca per CLX e Vector Sport, e una terza di Proton, più l'eventuale aggiuntiva di Idec Sport.

Nella lista compaiono infine una McLaren di United Autosports e un'altra Ferrari 296 di AF Corse.

#47 Cetilar Racing, Oreca 07-Gibson - Antonio Fuoco, Charles Milesi, Roberto Lacorte

FIA WEC - 24h di Le Mans: Elenco Iscritti 2026

# Team auto PILOTI HYPERCAR - 18 Auto 007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie Harry Tincknell Tom Gamble Ross Gunn 009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie Alex Riberas Marco Sorensen Roman De Angelis 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 12 Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R Alexander Lynn William Stevens Norman Nato 15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Kevin Magnussen Raffaele Marciello Dries Vanthoor 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 André Lotterer Pipo Derani Mathys Jaubert 19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 Mathieu Jaminet Paul-Loup Chatin Daniel Juncadella 20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Robin Frijns Rene Rast Sheldon van der Linde 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 Antonio Felix da Costa Charles Milesi Ferdinand Habsburg 36 Alpine Endurance Team Alpine A424 Frederic Makowiecki Jules Gounon Victor Martins 38 Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais Earl Bamber Jack Aitken 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Nicklas Nielsen Miguel Molina 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 83 AF Corse Ferrari 499P Yifei Ye Robert Kubica Phil Hanson 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Stoffel Vandoorne Nick Cassidy 94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Loic Duval Malthe Jakobsen Theo Pourchaire 101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R Ricky Taylor Jordan Taylor Filipe Albuquerque LMP2 - 19 Auto

3 DKA Engineering (PRO/AM) Oreca 07-Gibson Alexander Mattschull TBA TBA 4 Crowdstrike Racing by APR (PRO/AM) Oreca 07-Gibson George Kurtz Alexander Quinn TBA 9 Proton Competition Oreca 07-Gibson Jonas Ried TBA TBA 14 TDS Racing (PRO/AM) Oreca 07-Gibson John Farano Mathias Beche TBA 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Rasmus Lindh Gregoire Saucy Mikkel Jensen 24 Nielsen Racing (PRO/AM) Oreca 07-Gibson Edward Pearson TBA TBA 25 Algarve Pro Racing (PRO/AM) Oreca 07-Gibson Michael Jensen Enzo Trulli TBA 26 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Vladislav Lomko Pietro Fittipaldi 28 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue TBA TBA 29 Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson Louis Rousset Esteban Masson TBA 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Doriane Pin TBA TBA 37 CLX Motorsport Oreca 07-Gibson Adrien Closmenil Ian Aguilera Theodor Jensen 43 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Śmiechowski Tom Dillmann Nicholas Yelloly 44 Proton Competition (PRO/AM) Oreca 07-Gibson Christian Aust TBA TBA 48 RD Limited (PRO/AM) Oreca 07-Gibson Fred Poordad Romain Dumas TBA 95 AO by TF (PRO/AM) Oreca 07-Gibson PJ Hyett Louis Delétraz Dana Cameron 183 AF Corse (PRO/AM) Oreca 07-Gibson François Perrodo Matthieu Vaxiviere TBA 222 United Autosports (PRO/AM) Oreca 07-Gibson Daniel Schneider Benjamin Hanley Oliver Jarvis 343 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Bijoy Garg TBA TBA LMGT3 - 25 Auto 2 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R Prince Jefri Ibrahim Afiq Ikhwan

Ben Green Afiq IkhwanBen Green 10 Garage 59 McLaren 720S LMGT3 Antares Au Thomas Fleming Marvin Kirchhöfer 13 AWA Autosport Corvette Z06 LMGT3.R Orey Fidani Lars Kern Matthew Bell 21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 François Heriau Simon Mann Alessio Rovera 23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage Gray Newell TBA TBA 27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage Ian James TBA TBA 32 Team WRT BMW M4 LMGT3 Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus 33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R Ben Keating Jonny Edgar Nicky Catsburg 34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R Salih Yoluc TBA Charlie Eastwood 54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 57 Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3 Takeshi Kimura Daniel Serra TBA 58 Garage 59 McLaren 720S LMGT3 Alexander West Finn Gehrsitz Benjamin Goethe 59 Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage Clement Mateu Sébastien Baud Valentin Hasse Clot 61 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 Martin Berry Rui Andrade Matteo Martinelli 62 Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 Abdulla Al-Khelaifi Julian Hanses Giuliano Alesi 69 Team WRT BMW M4 LMGT3 Anthony McIntosh Parker Thompson Dan Harper 74 Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3 Dustin Blattner Lorenzo Patrese Dennis Marschall 77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 Eric Powell Ben Tuck Sebastian Priaulx 78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 Tom Van Rompuy Hadrien David Jack Hawksworth 79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 Johannes Zelger Matteo Cressoni Claudio Schiavoni 87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 Petru Umbrarescu Clemens Schmid José María López 88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 Stefano Gattuso Gianmarco Levorato Logan Sargeant 91 Manthey EMA Engineering Porsche 911 GT3 R James Cottingham Timur Boguslavskiy Ayhancan Güven 92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R Yasser Shahin Riccardo Pera Richard Lietz 150 Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Custodio Toledo Lilou Wadoux Riccardo Agostini

Riserve

# Team AUTO PILOTI 86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 Evo Michael Wainwright

TBA

TBA 47 Cetilar Racing Oreca 07 Gibson Roberto Lacorte Nicola Lacorte TBA 56 Blackthorn Aston Martin Vantage AMR LMGT3 Giacomo Petrobelli Jonathan Adam TBA 137 CLX Motorsport Oreca 07 Gibson John Farano TBA

TBA 95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo Michael Birch Garnet Patterson Wayne Boyd 18 IDEC Sport Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson TBA

TBA 16 Vector Sport Oreca 07-Gibson Cem Bolukbasi

TBA

TBA 151 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo Charles-Henri Samani Conrad Laursen

TBA 11 Proton Competition Oreca 07-Gibson Horst Felbermayr

TBA

TBA