Le Mans | Guintoli punta alla storia: vuole vincere anche in auto

Il francese Guintoli, 41 anni, ha corso per l'ultima volta in MotoGP nel 2019, come wild card e collaudatore per Suzuki, ma è rimasto attivo nelle competizioni motociclistiche con il programma endurance del marchio di Hamamatsu.

Insieme ai compagni di squadra della Yoshimura SERT, Gregg Black e Xavier Simeon, ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2021 e ha ottenuto un secondo trionfo al Circuit de la Sarthe l'anno successivo.

Guintoli, che ha vinto anche il titolo mondiale Superbike con l'Aprilia prima di passare alla Suzuki nel 2017, ha rivelato tramite lo sponsor Motul della SERT che l'idea di passare alle corse automobilistiche è nata dopo la sua seconda vittoria a Le Mans.

"Credo che stessimo bevendo un po' di champagne dopo la vittoria nella gara di Le Mans del 2022, discutendo e scherzando, e ho pensato: 'In effetti, non è una cattiva idea!'", ha detto Guintoli. "Da allora, non riesco a smettere di pensarci".

"Voglio provare ad essere la prima persona nella storia a vincere la 24 Ore di Le Mans sia in moto che in auto. Questa è la mia sfida. Penso che sarebbe una storia incredibile se riuscissimo a farlo. Se non si sogna in grande, non si ottiene nulla di grande".

#1 Yoshimura Sert Motul - Suzuki Gsxr - 1000 of Black Gregg , Simeon Xavier, Guintoli Sylvain, Watanabe Kazuki Photo by: Marc Fleury

Guintoli ha guidato una Volkswagen Golf TCR a Silverstone lo scorso novembre, in occasione dell'evento del club Birkett Relay, e ora ha stretto una partnership con Radical per acquisire l'esperienza necessaria a correre a Le Mans su quattro ruote.

"L'idea è di partecipare alla nuova classe LMGT3 a partire dal 2024, o forse dal 2025", ha chiarito. "Voglio diventare un ottimo pilota 'bronze', perché ho pochissima esperienza sulle auto da corsa".

"Se mi eserciterò molto e diventerò molto bravo, allora ci sarà la possibilità di entrare in un'altra categoria. Ma la categoria Hypercar credo sarà molto difficile".

Se dovesse riuscire nella sua ambizione di correre a Le Mans, Guintoli potrebbe non essere l'unico ex pilota di MotoGP sulla griglia di partenza, dato che il sette volte campione Valentino Rossi ha puntato ad un debutto nel 2024 dopo essere passato alle corse automobilistiche a tempo pieno nel 2022.

Rossi ha già assaporato il successo a La Sarthe su quattro ruote: il mese scorso, insieme al compagno di squadra Jerome Policand, ha ottenuto la vittoria nella gara di supporto Road to Le Mans con la BMW M4 GT3 gestita da WRT.

Guintoli rimane attivo nelle corse in moto in questa stagione e si sta preparando a disputare la 8 Ore di Suzuka il mese prossimo con la squadra Yoshimura SERT insieme a Black ed Etienne Masson.