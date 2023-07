Video | Ferrari: dietro le quinte di Le Mans con “The Red Line”

Una vittoria attesa da 58 anni per incorniciare un evento destinato a rimanere nella memoria di tanti tifosi. Ferrari lascia il Circuit de La Sarthe con il successo alla 24 Ore di Le Mans firmato dalla 499P numero 51, guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Il fine settimana perfetto è completato dall’Hyperpole e dal miglior tempo in gara dei compagni Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, quinti al traguardo sulla vettura gemella con il 50 sulla livrea.

Il primo capitolo dedicato a Le Mans della serie “The Red Line”, disponibile sul canale ufficiale YouTube “Ferrari”, ripercorre le gesta compiute dalla squadra Ferrari – AF Corse in occasione del quarto appuntamento del FIA WEC 2023 andato in scena davanti a oltre 325 mila spettatori in tribuna.

Le camere da presa narrano il dietro le quinte corsa endurance a partire dal Test Day, che si è disputato nel fine settimana precedente alla gara, passando per le prove libere, le qualifiche e l’Hyperpole, che hanno avuto tra le protagoniste assolute le Hypercar della Casa di Maranello.

Emozioni sfaccettate registrate in pista e al di fuori di essa. Tra gli scenari iconici e suggestivi quelli del centro storico della cittadina francese durante la tradizionale parata nella quale i piloti hanno sfilato davanti a un pubblico entusiasta, alla vigilia della 24 Ore del Centenario.

Un secondo capitolo della serie sarà presto disponibile e completerà il racconto di Le Mans concentrando l’attenzione su tutte le fasi di una gara scattata nel pomeriggio di sabato 10 giugno e terminata 24 ore più tardi quando, passando per primo sotto la bandiera a scacchi, Pier Guidi ha dato inizio a una grande festa.