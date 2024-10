WEC | Westbrook annuncia il ritiro: "Manca il divertimento"

Richard Westbrook ha deciso di chiudere la sua carriera di pilota ufficiale dopo le esperienze vissute con Porsche, General Motors, BMW, Aston Martin e Ford.

Il 49enne britannico ha annunciato che la Petit Le Mans svoltasi lo scorso fine settimana a Road Atlanta è stata la sua ultima gara come pilota professionista.

La decisione di Westbrook di ritirarsi fa calare il sipario su una carriera che ha incluso due titoli Porsche Supercup nel 2006-2007 e vittorie di classe nella 12 Ore di Sebring e nella 24 Ore di Daytona, rispettivamente nel 2013 e nel 2018.

Oltre ai terzi posti assoluti con Glickenhaus e Cadillac alla 24 Ore di Le Mans nel 2022 e nel '23, ha ottenuto un trio di podi di classe al Circuit de la Sarthe con Porsche, Ford e Aston Martin.

Westbrook ha spiegato che è arrivato il momento di chiudere la sua carriera, nonostante il contratto che lo lega al team JDC-Miller MotorSports Porsche GTP, con cui ha corso nell'IMSA in questa stagione, sia ancora valido per un anno.

"Non puoi farlo per sempre e a un certo punto devi essere onesto con te stesso, dire che hai fatto un buon percorso e passare il testimone", ha detto Westbrook a Motorsport.com.

"Questa è stata la prima stagione in cui mi sono sentito così: le mie prestazioni erano ancora buon, ma il fattore divertimento era un po' svanito. Non ero così entusiasta di salire in macchina come in passato, e quando accade, bisogna chiedersi se è il caso di farlo ancora".

Petit Le Mans was Westbrook's final race as a pro as he bowed out in the JDC/Miller MotorSports Porsche 963 Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Sono contento della mia carriera e del modo in cui si è conclusa: probabilmente non avrei ottenuto molti altri risultati e la decisione di smettere è stata mia".

Westbrook ha detto che il suo più grande risultato è stato correre per 23 stagioni dopo aver ricominciato a gareggiare dopo sei anni di inattività, dato che la sua carriera in monoposto si era fermata in Formula 3 nel 1996.

"A volte è strano ripensare a quello che è successo negli ultimi 20 anni, pare un sogno. È successo tutto così in fretta: sono passato dal non fare nulla a guidare per tutti questi costruttori".

Westbrook ha scelto le quattro stagioni corse per Chip Ganassi Racing nell'IMSA nel 2016-19 con la Ford GT nella classe GT Le Mans come uno dei periodi migliori della sua carriera.

"È stato un periodo speciale per me", ha detto Westbrook, il cui compagno di guida abituale in quei quattro anni è stato Ryan Briscoe.

"Avevamo un bel gruppo di persone e abbiamo ottenuto molte vittorie, ma purtroppo non il campionato. Siamo arrivati due volte secondi e con gare sempre al cardiopalma: questo è un rimpianto che avrò sempre".

"Quando mi guardo indietro penso che avrei dovuto vincere di più, più campionati. Ci sono state grandi vittorie nell'IMSA, come a Daytona e a Sebring, ma mai un campionato: questo mi dispiacerà sempre".

Westbrook formed a successful partnership at Ford with Briscoe, but the title eluded them Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Ha ricordato il suo secondo posto assoluto nei punti IMSA del 2015 insieme a Michael Valiante con il team Spirit of Daytona con Chevrolet.

"Eravamo una piccola realtà che gareggiava contro grandi team come Action Express Racing e Wayne Taylor Racing e siamo arrivati a tre punti dal titolo", ha detto senza nascondere rimpianti.

Westbrook ha anche scelto il primo dei suoi due podi assoluti a Le Mans, ottenuto con Glickenhaus Racing, come un altro punto di forza.

"Jim [Glickenhaus, il fondatore del marchio] ha puntato tutto su di noi e abbiamo ottenuto tutto quello che potevamo. Salire sul podio di Le Mans con lui è stato davvero speciale".

I tre podi di classe a Le Mans sono arrivati nel 2010 in GT2 con il team Scuderia Italia Porsche e nel 2016 e 2020 rispettivamente con Ford e Aston Martin in GTE Pro.

Ha vinto anche una gara del Campionato Mondiale FIA GT1 con il team JRM Nissan nel 2010 e una di classe nel FIA GT con la squadra Prospeed Porsche nel 2008 e nel 2009.

Westbrook è stato uno dei protagonisti delle monoposto Formula Opel Lotus Euroseries nel 1994-95, ma la proposta di correre in F3 con il Benetton Junior Team gestito da KMS in Germania non andò in porto per il 1996.

Smise poi di correre dopo una manciata di gare di F3 in Germania e Austria quell'anno e non ricominciò fino a quando non tornò per un breve programma parziale autofinanziato nella Supercup nel 2002.