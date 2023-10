IMSA | Lamborghini vince la Petit Le Mans: "Gara incredibile!"

Dopo la tripla corona, con il successo conquistato alla 24 Ore di Daytona nel 2018, 2019 e 2020, e le due vittorie ottenute nella 12 Ore di Sebring (2018 e 2019), Lamborghini va a segno in un'altra grande classica americana.

Ad imporsi questo fine settimana nella classe GTD alla Petit Le Mans di Road Atlanta (Georgia), ultimo appuntamento della stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, è stata la Huracán GT3 EVO2 del team Forte Racing Powered by USRT divisa da Loris Spinelli, Misha Goikhberg e Patrick Liddy.

Contemporaneamente, sul circuito romano di Vallelunga, la Lamborghini del team Imperiale su cui si sono alternati Kevin Gilardoni, Raúl Guzman e Stuart Middleton ha conquistato il successo nel quarto e conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

#78 US RaceTronics Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Misha Goikhberg, Loris Spinelli, Patrick Liddy Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Una vittoria, quella della Petit Le Mans, che giunge a due anni di distanza dall'ultimo successo messo a segno dalla Lamborghini nello stesso campionato IMSA sul circuito cittadino di Long Beach e che è anche il primo in assoluto per la squadra californiana, che aveva già festeggiato la pole assoluta tra le GT3 con Spinelli nella 6 Ore di Watkins Glen dello scorso giugno.

Lo stesso Spinelli, in equipaggio con il solo Goikhberg, era poi andato vicinissimo a conquistare la vittoria nella gara di Indianapolis che si è disputata a settembre, ottenendo in quella occasione il secondo posto sempre nella classe GTD.

La stagione 2023 è stata tutta in crescendo per il team Forte Racing, squadra presente nella serie americana con il supporto della US RaceTronics, in arrivo dal Lamborghini Super Trofeo North America in cui è tuttora impegnata a tempo pieno.

#78 US RaceTronics Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Misha Goikhberg, Loris Spinelli, Patrick Liddy Photo by: Art Fleischmann

"E' stato incredibile, soprattutto guardando Loris nelle ultime due ore... davvero straziante! - ammette emozionato Liddy - È stata una gara pulita, a parte i nostri tre drive-through. La strategia del nostro equipaggio è stata assolutamente incredibile. Probabilmente è la gara più bella a cui abbia mai partecipato".

Spinelli ha invece ringraziato la Forte by USRT: "Abbiamo iniziato la gara molto bene e viaggiato nei primi cinque per un paio d'ore. Abbiamo avuto un paio di penalità, ma i ragazzi mi hanno fatto fare uno sforzo incredibile nelle ultime tre ore. Sono grato alla Lamborghini e al team Forte".

La vittoria nella Petit Le Mans di Road Atlanta rappresenta pertanto il giusto premio, che giunge al termine di una gara tutta in rimonta, dopo che Goikhberg ha piazzato la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #78 in sesta fila tra le GTD.

Una rimonta che già al termine della prima delle dieci ore di gara ha visto l'equipaggio del team Forte Racing Powered by USRT risalire in quarta posizione, rimanendo costantemente nella top-5 nonostante tre drive through e portandosi al comando nel corso dell'ultimo pit-stop.

#78 US RaceTronics Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Misha Goikhberg, Loris Spinelli, Patrick Liddy Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Da segnalare il secondo miglior tempo ottenuto in qualifica nella stessa classe da Doriane Pin con la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 n.83 dell'Iron Dames divisa con Rahel Frey e Michelle Gatting, poco fortunate in gara e alla fine dodicesime.

Nell'ultimo round della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo, dopo avere ottenuto nelle qualifiche di sabato il secondo miglior tempo, è stato l'inglese Middleton a rendersi oggi protagonista del primo stint di guida in cui ha mantenuto la stessa posizione di partenza.

Dopo la prima sosta è stato Gilardoni a salire in macchina portandosi al comando, ma finendo in testacoda dopo avere subito un contatto da parte della Ferrari di Tommaso Mosca. Il pilota del team Imperiale è riuscito a ripartire sempre secondo, con Guzman autore del conclusivo stint e secondo anche al traguardo. Dopo la gara, una penalizzazione di 10" per il precedente contatto ha retrocesso Mosca di una posizione, promuovendo viceversa l'equipaggio della Lamborghini, che ha potuto così raccogliere il successo.