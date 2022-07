IMSA | Cadillac-CGR, Porsche e Aston Martin vincono in Canada

Carica lettore audio

DPi

Vittoria a sorpresa in Classe DPi dell'IMSA SportsCar Championship per Sébastien Bourdais e Renger Van Der Zande, con quest'ultimo che si è districato nel traffico di fine gara imponendosi al Canadian Tire Motorsports Park.

L'olandese è stato perfetto per al volante della Cadillac #01 resistendo alle pressioni di Oliver Jarvis, che sulla Acura #60 della Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian a 10 minuti dalla fine delle 2h40' si era trovato bloccato alla curva 3 da un concorrente GTD PRO, perdendo il primato.

Una volta in testa, Van Der Zande si è staccato e ha vinto con un vantaggio di 3"509, dopo che Bourdais aveva chiuso 5° in Qualifica ammettendo di aver faticato a familiarizzare con il veloce e insidioso circuito, sul quale era al debutto. Entrambi i piloti hanno anche dovuto affrontare un problema intermittente al servosterzo.

Jarvis e Tom Blomqvist sono quindi arrivati secondi per la quinta volta consecutiva, tornando così leader di campionato nei confronti della Acura #10 della Wayne Taylor Racing, solo sesta con Filipe Albuquerque/Ricky Taylor.

Pipo Derani/Olivier Pla hanno completato il podio con la Cadillac #31 della Action Express Racing, davanti a quelle di Earl Bamber/Alex Lynn (#02 CGR) e Tristan Vautier/Richard Westbrook (#5 JCD-Miller).

#54: CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Jon Bennett, Colin Braun Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP3

Jon Bennett/Colin Braun si confermano imbattibili al Canadian Tire Motorsport Park, col duo che ha conquistato la vittoria nella Classe LMP3 al volante della Ligier #54 di CORE Autosport.

La Ligier JS P320 #36 dell'Andretti Autosport, condivisa da Jarett Andretti/Gabby Chaves, era stata la più veloce nelle qualifiche, ma in testa al via era passata la #74 della Riley Motorsports guidata da Gar Robinson/Scott Andrews, restandoci per 90'.

Ma la vettura di Andretti si è fermata ai box e la #74 è stata coinvolta in un incidente, dunque Bennett/Braun non hanno più avuto rivali vincendo con 2"753 su Andretti/Chaves, mentre Ari Balogh/Garrett Grist hanno conquistato il terzo posto sulla Ligier #30 della Jr III Motorsports, lasciando quarti Fidani/Marcelli sulla #13 di AWA.

#9: PFAFF Motorsports, Porsche 911 GT3R, GTD PRO: Matt Campbell, Mathieu Jaminet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD PRO

La Porsche della Pfaff ha trionfato nella Classe GTD PRO con una vittoria quasi perfetta conseguita da Mathieu Jaminet/Matt Campbell dal primo all'ultimo giro.

Scattato dalla Pole Position, il francese ha solo ceduto il comando a 1h6' dalla fine quando è rientrato ai box dopo uno stint di 53 giri, ma poco dopo la 911 #9 è tornata in testa.

Dopo la sosta, Campbell ha portato l'auto al traguardo con 1"434 di vantaggio sulla Chevrolet Corvette C8.R #3 guidata da Jordan Taylor/Antonio Garcia.

Questa, assieme alla Aston Martin Vantage #23 della Heart of Racing del duo Alex Riberas/Ross Gunn - terza alla fine - ha cercato di insidiare i leader, ma si sono trovate a combattere tra loro, seppur a metà gara le tre vetture fossero separate da meno di un secondo.

Quarti si piazzano Cooper Macneill/Daniel Juncadella con la Porsche #79 della WeatherTech Racing, seguiti dalla BMW #25 di Connor DePhillippi/John Edwards (Team RLL) e dalla Lexus #14 di Ben Barnicoat/Kamui Kobayashi (Vasser Sullivan) che era passata al comando nel momento in cui la Porsche aveva effettuato la sua sosta.

#27: Heart of Racing Team, Aston Martin Vantage GT3, GTD: Roman De Angelis, Maxime Martin Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD

L'Aston Martin #27 di Heart of Racing si aggiudica la seconda vittoria consecutiva in GTD. Per Roman De Angelis/Maxime Martin il primo segnale che le cose stavano andando per il verso giusto è arrivato alla curva 1 del primo giro.

La Lexus RC F #12, che partiva dalla Pole Position, è stata tamponata dalla LMP3 #33 di Sean Creech Motorsport è spedita in testacoda e con danni significativi, costringendola ai box per lunghe riparazioni che si sono concluse con un ultimo posto in Classe.

Ciò ha dato modo a De Angelis/Martin di scappare via e vincere, seppur la Mercedes-AMG #57 della Winward Racing (Philip Ellis/Russell Ward) le abbia messo pressione nel finale chiudendo a 0"493.

Sul podio salgono anche Eversley/Read con la Acura #51 della Rick Ware Racing.