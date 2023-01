Daytona | Roar, Libere 2: doppietta Acura, bene Mercedes e Lexus

Carica lettore audio

Le Acura paiono essersi presentate a Daytona in forma, andando a prendersi i primi due posti assoluti al termine delle Prove Libere 2 dei test Roar Before the 24 che precedono la 24h della prossima settimana.

Dopo aver svettato nella prima sessione, le ARX-06 LMDh centrano i migliori tempi della Classe GTP fra i protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship con la #60 della Meyer Shank Racing-Curb Agajanian che batte il suo precedente crono del mattino girando in 1'35"210, appena 0"110 meglio della #10 di Wayne Taylor Racing-Andretti nonostante un piccolo problemino al limitatore che le aveva dato noia in corsia box.

Stavolta le Cadillac si fanno vedere dopo aver sofferto in precedenza; le V-LMDh di Chip Ganassi Racing si issano al terzo posto con la #01 e al quinto con la #02. Fra loro si piazza la Porsche #7 del Team Penske, staccata di 0"7 dalla vetta, mentre la sua gemella #6 è solamente ottava a causa di qualche noia tecnica che dai box non hanno voluto rivelare nello specifico.

Davanti alla 963 sopracitata troviamo le due BMW del Team RLL: la #25 è sesta, seguita dalla #24, ma entrambe con un ritardo piuttosto ampio sopra gli 8 decimi rispetto al primato. Fanalino di coda resta la Cadillac #31 di Action Express Racing ad 1"9, ma stavolta con 20 giri messi assieme in totale.

In Classe LMP2 è la Oreca #11 di TDS Racing a prendersi il primo posto in 1'38"730, tenendosi dietro le 07-Gibson #83 di AF Corse e la #52 di PR1 Mathiasen Motorsports per oltre mezzo secondo.

La #18 di Era Motorsport e la #8 di Tower Motorsport rimangono in Top5 come al mattino, alle loro spalle salgono la #04 di Crowdstrike Racing by APR, la #35 di TDS Racing, la #20 della High Class Racing, mentre Rick Ware Racing (#51) e Proton Competition (#55) chiudono la Top10 di categoria.

Anche in Classe LMP3 migliorano i tempi e l'1'42"926 firmato dalla Ligier #36 di Andretti Autosport è sufficiente a battere la #33 di Sean Creech Motorsport e la #74 di Riley, che è seguita dalla Duqueine #87 di FastMD Racing e dalle due del team AWA.

JDC Miller Motorsports (#85), Performance Tech Motorsport (#38) e MRS GT-Racing (#43) completano la categoria con ritardi più ampi.

#75 Sun Energy 1 Mercedes AMG GT3: Fabian Schiller, Axcil Jefferies Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Tra le GT3 è ancora una volta una vettura di Classe GTD ad avere la meglio rispetto alle GTD PRO. In questo caso il crono di riferimento lo ottiene la Mercedes #75 di SunEnergy1 in 1'47"020, appena 20 millesimi meglio di quello della Lexus #14 della Vasser Sullivan.

Nell'ordine, il secondo posto GTD va all'altra Lexus del team sopracitato, la RC F #12, appena più lenta della sorellina e davanti alla Aston Martin #44 di Magnus Racing e alla Mercedes #57 di Winward Racing.

In GTD PRO la piazza d'onore la strappa la Aston Martin #23 della Heart Of Racing con dietro la Lamborghini #63 di Iron Lynx e la Mercedes #79 della WeatherTech Racing-Proton.

In casa Ferrari la 296 migliore è la #21 di AF Corse, quinta in GTD. Scende decima la #023 di Triarsi Competizione, nella generale subito davanti alla #62 di Risi Competizione, quinta GTD PRO e finalmente a mettere insieme 19 tornate dopo aver atteso il termine delle operazioni di assemblaggio nelle Libere 1. La #47 di Cetilar Racing-AF Corse chiude 11a GTD.

La giornata di sabato prevede altre due sessioni: una è alle 17;15 italiane, l'altra alle 21;10, poi a seguire quando da noi sarà notte fonda, si svolgerà una quinta sessione (00;30-2;30), arrivando infine alle Qualifiche di domenica (dalle ore 19;25) visibili su IMSA TV tramite il sito IMSA.com.

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Prove Libere 2 (in corsivo il nome del pilota autore del miglior tempo)