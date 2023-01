Daytona | Roar, Libere 1: Acura e Aston Martin partono forte

Carica lettore audio

E' ufficialmente iniziata l'era dei nuovi prototipi LMDh, all'esordio a Daytona per la settimana dei test Roar Before the 24 che precedono la 24h del 28-29 gennaio.

I protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship sono scesi in pista sull'assolato (22°C) International Speedway della Florida per la prima sessione di Prove Libere, interrotta per tre volte nell'arco dei 90' per uscite di pista (LMP3 #17 con fumata dal motore e #74 per problemi, più la Corvette #3 con una ruota persa).

I tempi si fanno già interessanti in termini di paragoni per gli amanti delle statistiche e del passato, visto che la Pole Position DPi 2022 (in condizioni molto più fredde) era stata ottenuta dalla Cadillac in 1'34"034, mentre qui la vetta assoluta e in Classe GTP è presa dalla Acura #60 della Meyer Shank Racing in 1'35"635, dopo una lunga alternanza in primato con le rivali di categoria.

Al secondo posto c'è la Porsche #7 del Team Penske staccata di 0"141, seguita a ruota dalla Acura #10 della Wayne Taylor Racing-Andretti e dalla BMW #25 del Team RLL.

Quinto piazzamento con un paio di decimi di ritardo l'altra Porsche del Team Penske; la 963 LMDh #6 precede la BMW #24 e le Cadillac V-LMDh #02 e #01 della Chip Ganassi Racing, apparse un po' più in difficoltà avendo più di 1" di distacco dalla testa della classifica, mentre la #31 di Action Express Racing è rimasta ai box per tutta la sessione senza segnare alcun tempo.

#963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Tra le Oreca LMP2 il primato lo stacca la 07-Gibson #52 di PR1 Mathiasen Motorsports in 1'39"167, tenendosi dietro per poco la #18 di Era Motorsport e la #8 di Tower Motorsport, a quasi mezzo secondo dal vertice.

Top5 anche per le vetture di Rick Ware Racing (#51) e Proton Competition (#55), seguite da TDS Racing (#35) ed High Class Racing (#20) sopra il secondo.

In Classe LMP3 è la Ligier #38 di Performance Tech Motorsport ad avere la meglio della #33 di Sean Creech Motorsport grazie all'1'43"486, mentre le due Duqueine di AWA occupano il terzo e quato posto di categoria davanti alla Ligier #36 di Andretti Autosport.

Le Aston Martin fanno la voce grossa tra le GT3. In GTD PRO è la Vantage #23 a firmare l'147"064 di riferimento con dietro la #64 di TGM-TF Sport per 0"164, anche se le due vengono precedute nella graduatoria generale dalla Vantage #44 della Magnus Racing iscritta alla Classe GTD, che ferma il cronometro sull'1'47"004.

Tra le PRO il terzo posto va alla Lexus #14 di Vasser Sullivan, poi bisogna scorrere la classifica per trovare la Corvette #3, la BMW #95 di Turner Motorsport e la Lamborghini #63 di Iron Lynx.

Meglio dunque le 'semplici' GTD, che in seconda piazza hanno la Acura NSX #93 preparata dalla Racers Edge Motorsports with WTR, inseguita dalle Mercedes #57 di Winward Racing e #75 di Sun Energy1.

La migliore delle nuovissime Ferrari 296 è la #21 di AF Corse, settima GTD con dietro la #023 della Triarsi Competizione. Le vetture del Cavallino Rampante sono state ultimate da pochissimo e sulla #62 di Risi Competizione (iscritta alla GTD PRO) si sta ancora lavorando per assemblare le ultime cose.

Nella tarda serata italiana (dalle 22;30 alle 24;00) si disputeranno le Libere 2.

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Prove Libere 1

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Prove Libere 1 (Piloti-Tempi Migliori)