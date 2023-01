Daytona | Libere 4: doppiette per Cadillac e Mercedes

Carica lettore audio

Ultima sessione di Prove Libere svolta tutti assieme per i protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship impegnati in Florida nei preparativi finali per la 24h di Daytona che sabato apre la stagione 2023 della serie americana.

Disputate anche i 60' delle FP4, nei quali si è verificata una interruzione a 7'30" dalla conclusione per un testacoda in pit-lane di Helio Castroneves con la Acura #60 che ha bloccato la corsia box, in Classe GTP c'è la doppieta Cadillac, con la #31 dalla Action Express Racing per la prima volta nel fine settimana davanti a tutti in 1'35"493.

La doppietta delle V-LMDh è servita con il secondo posto ottenuto dalla #01 di Chip Ganassi Racing a 0"224 dal vertice, mentre la Porsche 963 #7 del Team Penske era terza a quasi mezzo secondo, ma nel finale è stata superata dalla BMW #25 del Team RLL per 16 millesimi.

Segue in Top5 la Acura #60 della Meyer Shank Racing-Curb Agajanian, la Cadillac #02 di Chip Ganassi Racing chiude invece sesta tenendosi alle spalle la Porsche #6 e la Acura ARX-06 LMDh #10 della Wayne Taylor Racing, con la BMW #24 fanalino di coda molto attardata.

#11 TDS Racing ORECA LMP2 07: Steven Thomas, Mikkel Jensen, Scott Huffaker, Rinus VeeKay Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

In Classe LMP2 svetta la Oreca #11 della TDS Racing in 1'38"052, nonostante ad inizio sessione fosse venuta a contatto fortuitamente con la Corvette #3 finendo fuori pista.

Al secondo posto si conferma competitiva la 07-Gibson #18 di Era Motorsport, seppur con mezzo secondo pagato al leader, e terzo posto che va alla #04 di Crowdstrike Racing by APR.

In Top5 si piazzano la #8 di Tower Motorsport e la #35 di TDS Racing, mentre sesta ad 1" dalla vetta abbiamo la #20 della High Class Racing, che alle spalle si tiene la #35 di TDS Racing e la #88 di AF Corse.

Completano la graduatoria di categoria più lontane la #52 di PR1 Mathiasen Motorsports, la #51 di Rick Ware Racing e la #55 di Proton Competition.

#36 Andretti Autosport Ligier JS P320: Jarett Andretti, Gabby Chaves, Dakota Dickerson, Rasmus Lindh Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

In Classe LMP3 è la Ligier JS P320 #36 di Andretti Autosport ad issarsi nuovamente in testa in 1'43"191, mettendosi dietro le Duqueine #13 e #17 di AWA, più la #85 di JDC Miller Motorsports.

Quinta si classifica a mezzo secondo la Ligier #33 di Sean Creech Motorsport, sesta la Duqueine #87 di FastMD Racing, a seguire ecco le Ligier #43 di MRS GT-Racing, #74 di Riley e #38 della Performance Tech Motorsport.

Tra le GT3 è sempre una macchina Classe GTD a fare meglio rispetto alle GTD PRO e stavolta tocca alla Mercedes-AMG #32 del Team Korthoff Motorsports compiere la tornata più veloce in 1'46"375.

Nella classifica generale, dietro ci sono i primi tre della GTD PRO, anche qui guidati da una Mercedes. La #79 della WeatherTech Racing-Proton sigla l'1'46"651 che le permette di svettare sulla Lamborghini #63 di Iron Lynx e sulla Aston Martin #64 di TGM/TF Sport.

#32 Team Korthoff Motorsports Mercedes AMG GT3: Mike Skeen, Mikael Grenier, Kenton Koch, Maximilian Goetz Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Più distanti nel medesimo lotto ecco la Vantage #23 della Heart Of Racing e la Ferrari #62 di Risi Competizione, che nonostante le difficoltà dovute al BoP riesce a fare un 1'47"152, crono migliore del fine settimana per una 296 GT3 (ma ancora distante dal potenziale degli altri).

Stesse difficoltà di BoP le hanno le Porsche, con la #9 di Pfaff ancora dispersa in ottava piazza GTD PRO, preceduta dalla Corvette #3 e dalla Lexus #14 di Vasser Sullivan Racing.

Tornando alle GTD, piazza d'onore per la Mercedes #75 di Sun Energy 1 a 0"3 dal primato, mentre mezzo secondo lo becca la Acura NSX #66 di Gradient Racing.

In Top5 chiudono infine la Lamborghini #19 di Iron Lynx e la Ferrari #21 di AF Corse, sesta la McLaren #70 di Inception Racing, seguita dalla Aston Martin #44 di Magnus Racing e dalla Acura #93 della Racers Edge Motorsports with WTR, che assieme alla Lamborghini #83 delle Iron Dames e la Aston Martin #27 di Heart Of Racing completano la Top10 di categoria.

Il programma prevede una breve sessione di 20' di prove per le LMDh della Classe GTP nella notte italiana (00;25-00;45), poi ci si preparerà per la gara, che scatterà sabato quando da noi saranno le 19;40.

IMSA - 24h di Daytona: Prove Libere 4 (in corsivo il nome del pilota autore del miglior tempo)