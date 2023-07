GTWC | Rossi, trionfo che Vale: "È speciale, continuiamo così"

E' festa grande nella torrida Misano, dove Valentino Rossi e Maxime Martin hanno conquistato la loro prima vittoria assieme nel GT World Challenge Europe proprio nella gara di casa del 'Dottore'. Fantastica la prova della coppia di WRT in Gara 2, portando a termine un fine settimana iniziato in salita e con qualche perplessità, dato che nelle prove del venerdì lo stesso Rossi aveva ammesso di non aver trovato così competitiva la sua M4 #46, seppur il feeling con la vettura non mancasse.

La Qualifica 1 di sabato mattina è toccata proprio a Valentino, che però non è andato oltre il 24° crono; qui è bene specificare che Rossi ha provato fin da subito a seguire (molto intelligentemente) il poleman Raffaele Marciello all'inizio della sessione, poi però tutte le BMW hanno sofferto mancanza di velocità, tant'è che addirittura la migliore delle auto bavaresi è stata la #32 di WRT del duo Weerts/Vanthoor.

E successivamente è arrivata la svolta che ha cambiato lo scenario, ossia la modifica al Balance of Performance che ha levato 15Kg alle BMW prima di Gara 1, nella quale tutti i portacolori del marchio tedesco hanno dato vita ad una grande risalita.

Rossi è partito bene sgomitando a centro gruppo e guadagnando sia posizioni per il KO di alcuni rivali, che mettendoci del suo con grande grinta arrivando alla sosta in 16a piazza; l'ottimo pit-stop effettuato da WRT alla fine ha consentito a Martin di risalire ulteriormente fino al nono posto e con ottime sensazioni per la domenica, cominciata con un altro grande colpo: il sempre velocissimo Martin ad ottenere la terza casella dello schieramento per il secondo round, sotto al cocente sole che non ha fermato la marea di tifosi giunti apposta per sostenere Valentino e lui.

"E' sempre bellissimo avere questo supporto, a Misano è la nostra gara di casa - ha detto Rossi - In Gara 1 abbiamo fatto una buona prestazione con un bel passo, in Q2 Maxime ha messo la macchina terza, quindi potendo partire più avanti provando a fare una gara migliore. Lui è sempre molto veloce, la difficoltà ulteriore sapevamo che sarebbe stata il caldo, ma non potevamo farci nulla".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

In partenza Martin ha tenuto il terzo posto dietro all'Audi del Saintéloc Junior Team condotta da Patric Niederhauser, mentre la BMW #32 di Vanthoor ha provato ad allungare, salvo poi vedersi annullare tutto dall'ingresso di una Safety Car.

La finestra per la sosta si è aperta poco dopo la ripartenza e al Team WRT hanno richiamato entrambe le auto, ma la #32 ha avuto un problema e Martin ha velocemente consegnato il volante della #46 a Rossi, che è uscito al comando fra lo stupore e il tripudio generale.

I boati dalle tribune si sono moltiplicati e fatti sempre più forti ad ogni passaggio della BMW gialloblu, con un Rossi scatenato autore del giro record in gara, battuto podo dopo da Giacomo Altoè sulla Ferrari di Emil Frey Racing.

Ma il pilota di Tavullia ha gestito alla perfezione la situazione, come quando ai bei tempi delle due ruote salutava tutti e fuggiva via verso il successo, prima spingendo per creare il margine e poi amministrando con saggezza.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

I 5" di vantaggio sull'Audi di Legeret/Haase sono pressoché rimasti tali e già all'ultimo giro dalle tribune i fan hanno cominciato a sprigionare i tipici fumogeni gialli che coloravano Misano specialmente nei successi in MotoGP, concludendo nel tripudio generale alla bandiera a scacchi e coi cori da stadio sia sul podio che nel paddock.

Per il Rossi a 4 ruote il 2023 continua in crescendo, dopo aver cominciato con il podio alla 24h di Dubai, replicato poi nel GTWC a Brands Hatch e arrivando al successo alla Road To Le Mans in coppia con Jérome Policand, in una gara affrontata soprattutto per conoscere il tracciato della 24h che farà l'anno prossimo.

Sul Circuit de la Sarthe bisogna anche dire che il livello era decisamente più basso rispetto a quello del campionato di SRO Motorsports Group e per questo il meritatissimo trionfo di Misano assume un valore ancor più importante, ponendo di fatto la coppia Rossi-Martin tra quelle da tenere d'occhio per le successive tappe della stagione.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

"Non poteva andare meglio di così e non potrei essere più felice! Sapevamo che potevamo fare una bella gara, ma il primo posto è il primo posto e centrarlo a Misano è qualcosa di veramente speciale", ammette il marchigiano.

"Ho ottenuto la mia prima vittoria nel GT3 alla 'Road To Le Mans, ma questa è decisamente diversa perché è il nostro campionato principale e il livello è altissimo, con tantissimi piloti veloci".

"Tutto è cominciato un anno e mezzo fa ed oggi abbiamo raggiunto il vertice, per cui non posso far altro che ringraziare Vincent Vosse, tutto il Team WRT, Maxime e BMW per questo grandissimo traguardo. Ognuno ha fatto un lavoro eccezionale, ora godiamoci il momento e questa fantastica atmosfera, vogliamo continuare così".

Martin: "È stato sicuramente un weekend fantastico! Sabato abbiamo faticato un po', ma ci siamo ripresi in Gara 1 con un buon risultato. Domenica mi sono qualificato bene, il che ci ha permesso di stare con i primi, il pit stop è stato perfetto, il nostro equipaggio ha vinto il premio 'Pit Stop Challenge' e Vale ha finito il lavoro".

"Di sicuro, se avessimo dovuto scegliere una gara da vincere, Vale avrebbe detto "Misano", quindi non potevamo sognare un risultato migliore. Sono molto contento anche per la BMW, che dal 2015 non vinceva una gara Sprint. Ero su quella macchina, a Nogaro, con Dirk Müller, ed è bello dimostrare che il marchio è tornato anche nelle gare Sprint".

Podio: Vincitore della gara #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, secondo posto #11 Comtoyou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II : Lucas Legeret, Christopher Haase, terzo posto #31 Team WRT BMW M4 GT3: Jean Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Photo by: SRO

Gioia incontenibile anche da parte del Team Principal, Vincent Vosse: "Abbiamo vissuto molte emozioni in questo fine settimana e ora è un momento davvero emozionante. Dopo una prima qualifica frustrante sabato abbiamo effettuato una grande rimonta con le M4 #32 e #30. Domenica, abbiamo ottenuto la Pole e un posto in seconda fila. Abbiamo vinto la gara con Vale e Maxime, conquistando un altro podio assoluto con la #31, abbiamo vinto nella Gold Cup e il Pit Stop Challenge grazie ai nostri straordinari ragazzi".

"Misano è sempre stato un posto speciale per noi, abbiamo avuto grandi successi in passato, ma vincere qui con Vale è davvero qualcosa di diverso. Per una nota più personale, vorrei dedicare questa vittoria a mia mamma, che oltre ad avermi sempre sostenuto in tutto ciò che ho fatto, è una grande fan di Vale fin dai tempi della MotoGP, ed è molto, molto felice oggi!".

Andreas Roos, Capo di BMW M Motorsport: "Congratulazioni a Valentino per la sua prima vittoria nel GTWC e nella sua gara di casa, a Misano! Un copione fantastico come questo è quasi troppo bello per essere vero. Questa vittoria è la conferma della grandiosa crescita che ha mostrato al volante della BMW M4 GT3 negli ultimi mesi".

"Complimenti anche a Maxime che con la sua velocità ed esperienza ha giocato un ruolo fondamentale in questo successo. La squadra è cresciuta di gara in gara ed è ora in grado di vincere da sola ai massimi livelli. Non vedo l'ora di vedere dove li porterà questo".

"Congratulazioni a tutti i membri del BMW M Team WRT per il magnifico weekend di gara a Misano, che ha incluso una vittoria di classe e altri piazzamenti sul podio in entrambe le gare! Ancora una volta, la M4 GT3 ha dimostrato di poter vincere gare in tutto il mondo. Grazie mille a tutte le persone coinvolte!".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: Francesco Corghi

Insomma, Rossi-Martin-BMW-WRT ora sono un team vincente a tutti gli effetti e Valentino, lo si può tranquillamente dire, ha imparato cosa vuole dire battersi per vincere anche sulle quattro ruote. D'altra parte, svettare tra i PRO non è mai semplice nemmeno per chi è in questo ambiente da anni e Valentino ha scelto di mettersi in gioco proprio vedendosela coi migliori, per imparare il più possibile accettando anche di ingoiare qualche boccone amaro pur di raggiungere qualcosa di importante.

Certo, questo è solo un tassello di un puzzle che per essere completo manca ancora di alcune parti che arriveranno col tempo, pazienza e tranquillità che il pesarese non ha mai nascosto di avere in questa impegnativissima avventura che ha scelto di affrontare in una delle serie più dure di tutto il panorama GT, e il successo di Misano è solo un punto di partenza di un cammino che non è finito, ma che ora lo metterà davanti all'ulteriori sfida di confermarsi competitivo, cosa della quale - ne siamo certi - non è affatto spaventato.

Unica nota 'stonata' del fine settimana è la scelta del Team WRT di non svolgere nessuna conferenza stampa (nonostante gli sforzi e le richieste di SRO, che qui ringraziamo) per dare modo agli addetti ai lavori presenti a Misano di analizzare meglio con tutti i protagonisti il weekend, rendendogli il doveroso omaggio proprio nella gara di casa di Rossi, per la quale c'era grande attesa non solo sulle tribune ma anche a livello mediatico.