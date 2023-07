GTWC | Tripudio Rossi-Martin in Gara 2 a Misano Primo successo in Sprint Cup per Valentino e il belga sulla BMW #46 di WRT grazie ad una strategia azzeccata e alla sfortuna della #32 di Weerts/Vanthoor. Podio anche per l'Audi-Saintéloc e la BMW #31 di WRT.

Di: Francesco Corghi E' tripudio di striscioni, fumogeni e bandiere gialle a Misano, dove Valentino Rossi ha conquistato assieme a Maxime Martin la sua prima vitoria nel GT World Challenge Europe con una grande prova sotto al torrido sole di Gara 2. Davanti alla marea dei propri tifosi, il 'Dottore' ha approfittato al meglio di una BMW resa competitiva dal cambiamento di Balance of Performance già da sabato, da un ottimo primo stint di Martin che aveva tenuto la terza piazza al via e da un pit-stop convulso che ha beffato i suoi compagni di squadra. La gara era partita bene per il Team WRT, con la BMW #32 di Dries Vanthoor a tenere il primato allungando sull'Audi #25 di Patric Niederhauser e la BMW #46 di Martin, mentre a centro gruppo le scintille hanno portato all'episodio che ha scombinato parecchio le carte. Un incidente al giro 11 tra le Audi di Alex Aka, Alberto Di Folco e Cesar Gazeau ha visto il romano piombare rovinosamente contro le barriere alla frenata della 'Quercia' e provocando l'ingresso della Safety Car per consentire il recupero della R8 #9 di Boutsen VDS e quando è ripartita la corsa (giro 15) a quello successivo si è aperta la finestra dei pit-stop. La maggior parte dei concorrenti di testa sono entrati subito, ma nella concitazione c'è stato un problema proprio sulla #32 che ha impiegato 10" in più ad uscire, scivolando addirittura nona. La bravura del Team WRT ha consentito a Rossi di ritrovarsi al comando con 5" di vantaggio sui rivali e tenendo un ottimo passo è andato a conquistare meritatamente il suo primo successo in Sprint Cup e nel GTWC con Martin. Al secondo posto si classificano Legeret/Haase con l'Audi #11 di Comtoyou Racing, risaliti dopo le soste così come la BMW #31 di WRT del duo Simmenauer/Neubauer che va a completare il podio. Rimane a mani vuote la Ferrari 296 #69 di Costa/Vermeulen (Emil Frey Racing), così come Raffaele Marciello, che dopo aver sostituito il suo collega Timur Boguslavskiy riesce ad agguantare la Top5 sulla Mercedes #88 di Akkodis-ASP. Sesta la Ferrari #14 di Altoè/Lappalainen (Emil Frey Racing), con dietro l'Audi #25 di Bastard/Niederhauser (Saintéloc), scesa nell'ordine dopo le soste. Perera/Pepper portano la Lamborghini #60 di VSR in ottava posizione precedendo la BMW #32 di Weerts/Vanthoor e la McLaren #159 di Kjaergaard/Goethe (Garage 59) che chiude la Top10. WRT festeggia anche in Gold Cup, dove dopo il KO di Di Folco (zoppicante per la botta, ma in buono stato fisico) la BMW #30 di Krutten/Williams è salita in vetta battendo le Audi #10 di Eteki/Gazeau (Boutsen VDS) e la #21 di Magnus/Hutchison (Comtoyou Racing). In Silver Cup ritorno al successo per Tresor Attempto Racing grazie a Patrese/Aka, che piazzano la loro Audi #99 davanti alla Lamborghini #163 di Nemoto/Michelotto (VSR) e alla Mercedes #90 di Pérez Companc/Salmenautio (Madpanda Motorsport). Infine grande duello per il successo in Classe Bronze Cup che vede prevalere tra le sportellate la McLaren #188 di Garage 59 guidata da Chaves/Ramos sulla Porsche #911 di Guven/Malykhin (Pure Rxcing), mentre Marschall/Mukovoz completano il podio con l'Audi #66 di Tresor-Attempto. Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 36 2 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 4.243 3 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 36 6.105 4 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 36 10.644 5 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 36 11.618 6 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 36 12.470 7 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 15.708 8 60 Pro Cup Franck Perera, Jordan Pepper VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 36 16.092 9 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 36 16.789 10 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 36 23.732 11 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 23.906 12 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 36 24.562 13 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 25.045 14 163 Silver Cup Yuki Nemoto, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 36 32.352 15 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Jesse Salmenautio Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 36 33.870 16 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 36 35.667 17 10 Gold Cup Adam Eteki, Cesar Gazeau Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 36.284 18 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 36.524 19 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 36.812 20 188 Bronze Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 36 39.485 21 911 Bronze Ayhancan Güven, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 36 41.492 22 66 Bronze Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 41.855 23 91 Bronze Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 36 47.995 24 26 Gold Cup Paul Evrard, Simon Gachet Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 48.692 25 79 Bronze Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 36 49.186 26 71 Silver Cup Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli AF Corse Ferrari 488 GT3 36 1:02.180 27 28 Silver Cup Leonardo Moncini, Jacopo Guidetti Nova Race Honda NSX GT3 36 1:04.134 28 55 Bronze Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 36 1:09.170 29 333 Silver Cup Pietro Delli Guanti, Alessio Deledda Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 36 1:12.600 30 52 Bronze Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 36 1:23.312 31 87 Bronze Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 36 1:33.819 32 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 36 1:36.804 33 126 Bronze Loris Spinelli, Dmitry Gvazava Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 35 28.549 34 18 Silver Cup Nicholas Risitano, Fidel Castillo GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 35 1:26.741 35 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 33 -3:08.277 36 44 Bronze Steven Palette, Marco Cassara CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 31 -6:43.360 37 111 Pro Cup Dean Macdonald, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 26 -14:46.272 NC 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 21 -21:58.678 NC 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 16 -31:42.309 NC 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 10 -44:16.463 NC 112 Bronze Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 10 -43:32.648 NC 81 Bronze Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 2 -55:14.854