GTWC | Misano, Libere: Audi in testa davanti a Ferrari e BMW Il sole comincia a scaldare l'ambiente e la R8 di Comtoyou batte per un soffio la 296 di Emil Fey Racing e la BMW di WRT, bene la McLaren di Garage 59 in Bronze Cup. In Silver svetta l'Audi di Tresor, in Gold la BMW di WRT. Rossi/Martin al 20° posto per ora.

Di: Francesco Corghi L'Audi parte bene sotto al già cocente sole di Misano, dove i protagonisti del GT World Challenge Europe questo fine settimana affrontano il secondo impegno stagionale di Sprint Cup. Nonostate la sessione cominciasse alle 9;00 le temperature erano già piuttosto elevate e l'umidità del vicino mare di Riccione viene mitigata - se così si può dire - da alcune raffiche di vento. Nei primi 80' di attività in pista, dei quali la metà riservati ai piloti dotati di licenza Bronze e Silver, a svettare è l'Audi #11 di Comtoyou Racing condotta da Haase/Legeret in 1'31"954, precedendo per soli 0"024 la Ferrari #14 di Emil Frey Racing condivisa dal duo Altoè/Lappalainen, mentre a quasi 0"2 dal primato c'è la BMW #32 di WRT della coppia Weerts/Vanthoor. Fra gli equipaggi PRO si infila la Mercedes #87 dell'Akkodis-ASP guidata da Pla/Debard, i migliori della Bronze Cup, con Vervisch/Baert quinti al volante della seconda Audi di Comtoyou marchiata del #12. Sesto tempo a 0"3 dal primato per la Porsche #54 di Dinamic GT, che da questo fine settimana collaborerà con Car Collection Motorsport e non più con Huber Racing, seguita a ruota dalla Mercedes #88 di Marciello/Boguslavskiy (Akkodis-ASP) e dalla Ferrari #69 di Costa/Vermeulen (Emil Frey Racing). Classifica come sempre piuttosto corta che vede in Top10 anche la BMW #31 di Simmenauer/Neubauer (Team WRT) e l'Audi #40 di Drudi/Feller (Tresor Orange 1), la quale è a mezzo secondo dalla vetta. Per completare il discorso Bronze Cup, il secondo posto lo ottiene l'Audi #66 di Mukovoz/Marschall (Tresor Attempto Racing), davanti alla McLaren #188 di Chaves/Ramos (Garage 59), quarta la Lamborghini #126 di Spinelli/Gvazava (Imperiale Racing). In Silver Cup già veloci Delli Guanti/Deledda con l'Audi #333 di Tresor Attempto Racing, per un paio di decimi meglio delle Mercedes di Pérez Companc/Salmenautio (#90 Madpanda Motorsport) e Love/Bird (#77 HRT). In Gold Cup è la BMW #30 di WRT affidata a Krütten/Williams a piazzarsi al comando tenendosi dietro le quattro Audi iscritte, prima delle quali è la #26 di Saintéloc, con la #9 e la #10 di Boutsen VDS terza e quinta divise dalla #21 di Comtoyou Racing. In casa AF Corse c'è da segnalare l'esordio delle 296 #71 di Marinangeli/Hudspeth (in livrea rossa con banda gialle) e #52 di Bertolini/Machiels (rossa con banda bianca e bordo verde) in sostituzione delle gloriose 488. Entrambe le vetture sono state protagoniste di KO nell'arco delle prove causando la bandiera rossa. Infine la BMW #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin termina al 20° posto generale. Il programma proseguirà nel pomeriggio con le Pre-Qualifiche dalle ore 15;10 alle 16;30. Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:31.954 2 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:31.978 0.024 3 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 1:32.147 0.193 4 87 Bronze Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.220 0.266 5 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.246 0.292 6 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.293 0.339 7 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.308 0.354 8 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:32.362 0.408 9 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 1:32.368 0.414 10 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.521 0.567 11 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.555 0.601 12 66 Bronze Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.593 0.639 13 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:32.600 0.646 14 26 Gold Cup Paul Evrard, Simon Gachet Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.610 0.656 15 188 Bronze Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:32.615 0.661 16 333 Silver Cup Pietro Delli Guanti, Alessio Deledda Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.619 0.665 17 126 Bronze Loris Spinelli, Dmitry Gvazava Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:32.682 0.728 18 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.686 0.732 19 81 Bronze Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.776 0.822 20 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:32.790 0.836 21 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Jesse Salmenautio Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.856 0.902 22 60 Pro Cup Franck Perera, Jordan Pepper VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:32.878 0.924 23 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.894 0.940 24 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:32.998 1.044 25 911 Bronze Ayhancan Güven, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.047 1.093 26 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.070 1.116 27 28 Silver Cup Leonardo Moncini, Jacopo Guidetti Nova Race Honda NSX GT3 1:33.210 1.256 28 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.242 1.288 29 55 Bronze Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.249 1.295 30 10 Gold Cup Adam Eteki, Cesar Gazeau Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.283 1.329 31 44 Bronze Steven Palette, Marco Cassara CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.465 1.511 32 111 Pro Cup Dean Macdonald, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:33.532 1.578 33 71 Silver Cup Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.580 1.626 34 79 Bronze Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.597 1.643 35 163 Silver Cup Yuki Nemoto, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:33.661 1.707 36 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:33.735 1.781 37 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 1:33.740 1.786 38 112 Bronze Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:33.885 1.931 39 91 Bronze Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.959 2.005 40 52 Bronze Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 1:34.840 2.886 41 18 Silver Cup Nicholas Risitano, Fidel Castillo GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:37.205 5.251 DNS 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II