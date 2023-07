GTWC | Marciello batte Altoè e va in Pole per Gara 1 a Misano

Raffaele Marciello brilla come il sole che sta già riscaldando il tracciato di Misano, andando a prendersi la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe, al secondo appuntamento stagionale di Sprint Cup.

Dopo il predominio Audi nella giornata di venerdì, il portacolori dell'Akkodis-ASP stacca il primato in 1'30"762 al volante della Mercedes-AMG #88 nei 10' della Q1, che ha visto i protagonisti della serie di SRO Motorsports Group scendere in pista suddivisi nelle Classi PRO e Gold Cup, seguiti poi da Silver e Bronze per evitare il traffico.

'Lello' come sempre ha risposto presente all'appello, battendo per 0"307 l'ottimo Giacomo Altoè sulla Ferrari #14 di Emil Frey Racing, il migliore delle 296 GT3.

Classifica piuttosto variegata di marchi e categorie perché terzo troviamo Henrique Chaves con la McLaren #188 di Garage 59 a prendersi il primato della Bronze Cup, tenendosi alle spalle i PRO Frédéric Vervisch (Audi-Comtoyou #12) e Nicolai Kjaergaard (McLaren-Garage 59 #159).

Un grande Loris Spinelli piazza sesta la Lamborghini #126 di Imperiale Racing (che è la semplice Huracan EVO e non la EVO2), centrando il secondo posto Bronze, seguito dalle Audi di Gilles Magnus (#21 Comtoyou Racing) - in Pole Gold Cup - e Dennis Marschall (#66 Tresor Attempto), terzo Bronze.

Albert Costa conclude nono generale al volante della seconda Ferrari 296 di Emil Frey Racing precedendo la Porsche #911 di Pure Rxcing nelle mani di Ayanchan Guven e le Audi di Christopher Mies (#27 Saintéloc), Aurélien Panis (#9 Boutsen VDS) e Lucas Legeret (#11 Comtoyou).

14° crono per la Mercedes #77 di HRT che Jordan Love mette in Pole Position in Classe Silver battendo l'Audi #333 di Pietro Delli Guanti (Tresor Attempto) e la Mercedes #90 di Ezequiel Perez Companc (Madpanda Motorsport).

Delude la Lamborghini #63 EVO2 PRO di VSR condotta da Franck Perera, appena 16a, disastrosa la prova di tutte le BMW preparate da WRT, con Charles Weerts 22° sulla #32 ad 1"2 dalla vetta e Valentino Rossi ad un decimo dal compagno di squadra e 24° davanti alla #30 di Nicklas Krutten.

Da segnalare anche la bandiera rossa provocata a 5' dal termine della seconda manche dall'uscita alla curva 6 di Lorenzo Patrese con l'Audi #99 di Tresor Attempto, rimanendo così senza crono e in fondo alla classifica.

Il via di Gara 1 è previsto alle ore 14;00 e in temperature torride.