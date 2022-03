Podcast F1 | 2012, l'ultimo Schumacher Nuova puntata di Pillole di Motorsport, il podcast di Motorsport.com dedicato ad aneddoti e curiosità del mondo dei motori. Sono già trascorsi dieci anni dall’ultima volta che abbiamo visto Michael Schumacher come pilota di Formula 1. Dall’ultima volta che lo abbiamo visto rimettersi in gioco, calarsi in un abitacolo, abbassare la visiera e sfidare l’età, la squadra in rodaggio, la nuova generazione di piloti...