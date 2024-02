F1 | Williams non cambia: rimane il pull rod 2023 al posteriore

Nell'ambito del rinnovamento apportato dalla Mercedes alla sua nuova W15, il team è passato a una configurazione push-rod per quanto riguarda la sospensione posteriore.

Utilizzata con buoni risultati da Red Bull e McLaren fin dall'inizio dell'era dell'effetto suolo, questa configurazione offre vantaggi aerodinamici in quanto consente un cambio più snello e un migliore flusso d'aria sulla parte alta del diffusore e sull'ala posteriore.

Ci si aspettava che il passaggio della Mercedes a una configurazione push-rod si sarebbe esteso automaticamente ai suoi clienti Aston Martin e Williams per il 2024. Tuttavia, nonostante l'Aston Martin abbia accettato il passaggio, è emerso che la Williams ha scelto di non adottare gli ultimi componenti Mercedes mantenendosi invece sulla configurazione 2023, che comprende il cambio dell'anno scorso e lo schema pull-rod.

La decisione, presa dalla Williams molti mesi fa, è stata presa insieme alla Mercedes per aiutare entrambe le parti. Per la Mercedes, dover fornire a due team clienti cambi e sospensioni posteriori completamente nuovi avrebbe rappresentato una sfida logistica estrema.

Williams FW46 Foto di: Williams

Inoltre, per la Williams, l'acquisto di componenti vecchi di un anno comporta un vantaggio in termini di costi, che consente di liberare budget per altre aree della vettura da cui è possibile ricavare maggiori prestazioni. Parlando alla presentazione della stagione all'inizio di questo mese, il team principal della Williams James Vowles aveva dichiarato che la scelta del cambio non avrebbe avuto un impatto enorme sulle prestazioni della squadra per il 2024.

"Il cambio è fornito dalla Mercedes e ovviamente lo conosco molto bene, da molti anni. È un cambio molto affidabile e fornisce una buona struttura su cui lavorare. Fondamentalmente, il cambio non è più un fattore prestazionale come lo era un tempo. Non fa una differenza enorme".

"Non definisce nemmeno il passo, ma solo un po' più il posizionamento del posteriore e un po' il serbatoio. In termini di sospensione posteriore, ci sono parti di cui saremmo lieti di parlare, ma le conserverò per il Bahrain, perché ci sono cose interessanti di cui parlare da questo punto di vista".