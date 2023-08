F1 | Verstappen sollevato: "Sentivo una pressione molto alta"

Max Verstappen ha eguagliato il record di vittorie consecutive in Formula 1 appartenente a Sebastian Vettel con 9 successi e lo ha fatto nel modo migliore, vincendo il Gran Premio d'Olanda, davanti ai suoi tifosi e connazionali, rendendo - non che ce ne fosse bisogno - ancora più salda la sua leadership e gli fa fare un altro passo avanti verso la conquista del terzo titolo iridato.

Una vittoria resa difficile soprattutto dal meteo, che ha costretto piloti e team a fare scelte delicate per via degli scrosci di pioggia - l'ultimo estremamente violento, tanto da convincere i commissari di gara a esporre la bandiera rossa per sospendere la corsa -e per le conseguenti scelte legate alle gomme da montare in determinati momenti dei 72 giri previsti oggi.

Max, partito dalla pole, ha perso solo a sprazzi la leadership per via del gioco dei pit stop consigliati dalla pioggia e dalla pista bagnata, ma la sua superiorità lo ha portato a vincere per l'ennesima volta in stagione, mantenendo intatto il filotto di vittorie consecutive firmato sino a ora dalla Red Bull, con 13 successi su 13 gp disputati in stagione.

"Sono molto felice. Certo che oggi il meteo non mi ha reso la vita semplice, non era per niente facile prendere le giuste decisioni, ma sono incredibilmente fiero. Avevo già la pelle d'oca quando hanno suonato l'inno nazionale prima della partenza e nonostante la pioggia, i fan ci hanno sommerso con un calore incredibile".

Verstappen ha conquistato un livello di fiducia e maturità che sembra portarlo ad avere una corazza speciale, come se nulla potesse effettivamente scalfirlo. Eppure alla fine della gara l'olandese ha ammesso di avvertire la pressione prima della gara. Il ruolo di favorito e di idolo di casa avrebbe potuto condizionare la sua gara, invece è risultato perfetto come spesso gli è accaduto in questa stagione.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Per la decima vittoria ci pensiamo la prossima settimana. Ora è tempo di godersi questo successo. Era difficile perché la pressione era molto alta e sono davvero felice di aver vinto", ha concluso il 2 volte campione del mondo.

Sergio Perez non è riuscito a portare a casa un podio che importante in ottica Mondiale Costruttori. Il messicano è andato incontro a una gara complessa, tra scelte del box che hanno spinto Max ed errori, con uscite di pista, penalità e toccate contro il muro della pit lane a causa della grande quantità di pioggia caduta a 7 giri dal termine.

"E' stato un peccato quello che è successo, per la penalità. In pit lane c'era tanta acqua e sono andato contro il muro. Un episodio molto sfortunato", ha confermato Perez, il quale ha voluto anche rispondere a chi parla di due vetture differenti in casa Red Bull, tra la sua e quella quasi sempre molto più rapida di Max Verstappen.

"Come ho già detto, siamo un team e l'obiettivo del team è avere entrambe le macchine nelle prime posizioni per vincere il Mondiale Costruttori, e oggi ci siamo riusciti".