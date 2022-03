F1 | Verstappen: "L'auto si è spenta, scenario peggiore di tutti"

Carica lettore audio

E' un Max Verstappen per forza di cose estremamente deluso quello che al termine del Gran Premio del Bahrain si presenta a commentare il doppio ritiro della Red Bull.

A Sakhir il Campione del Mondo in carica ha tenuto testa a Charles Leclerc fin dal via, provando per tre volte a superarlo, ma venendo ripassato dal ferrarista agevolmente.

Il colpo di scena si è verificato dopo l'ultima sosta e l'ingresso della Safety Car per l'uscita della AlphaTauri di Pierre Gasly, quando via radio Max ha cominciato a lamentare un malfunzionamento dello sterzo.

Nonostante ciò, alla ripartenza ha cercato di mantenere il secondo posto, che però gli è stato soffiato da Carlos Sainz Jr. ad un paio di giri dal termine, quando la sua RB18 è finita definitivamente fuori gioco.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sono ovviamente deluso, avremmo potuto chiudere al secondo posto e sarebbe stato un buon risultato, per cui siamo nello scenario peggiore", dice col volto tiratissimo Verstappen nel paddock.

"I problemi sono peggiorati man mano che il tempo passava, ancora non ho parlato con il team sulle motivazioni. Il fatto è che si sono materializzati appena le gomme hanno cominciato ad avere un calo".

"Il mio sterzo ha iniziato ad essere duro e in più anche i freni si surriscaldavano, ecco perché nella ripartenza dalla Safety Car non sono riuscito ad essere competitivo. Ho spinto subito sull'acceleratore, ma non riuscivo a girare bene e mettere le ruote dritte. Era come fosse tutto bloccato".

"Ho dovuto lasciare andare via Charles, poi ad un certo punto era come se non arrivasse benzina al motore. Praticamente l'auto mi si è spenta e l'ho lasciata scorrere verso la pit-lane".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Di lì a poco la vettura #1 è andata K.O. ma il peggio per Milton Keynes è arrivato all'ultima tornata, quando anche Sergio Pérez ha dovuto alzare bandiera bianca.

Uno zero in classifica che a Max non va giù, sapendo quanto è tirata e combattuta la F1 del giorno d'oggi.

"Quando vedi che due macchine si ritirano nel finale è chiaramente un fatto negativo. In campionato la cosa importante è fare punti, anche quando hai un fine settimana storto. Perderne così tanti in una volta è estremamente doloroso se pensiamo a quanto sia dura la lotta in F1".

Nonostante ciò, l'olandese cerca anche un minimo di positività in vista delle prossime gare, con l'appuntamento di Jeddah fissato già tra 7 giorni in Arabia Saudita.

"Il passo era ottimo, il bilanciamento invece non era come quello che avevamo venerdì e su questo dovremo capire il perché. Ci sono tante cose da analizzare, purtroppo inconvenienti possono sempre accadere. Ma il potenziale c'è e lavoreremo per migliorare".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Infine Verstappen ha voluto chiarire le scaramucce avute via radio con il team in occasione delle uscite dai pit-stop, dove secondo lui si poteva gestire meglio la situazione.

"Quando guido non mi trattengo, dico quello che penso e non ero contento di quello che stavamo facendo, del bilanciamento della macchina e della strategia. Eravamo in seconda posizione e in lotta con la Ferrari; penso che dal punto di vista strategico avremmo potuto fare un lavoro migliore, essere un po' più aggressivi sul giro d'uscita per esempio, per provare ad essere davanti".

"Non si sa mai cosa può succedere, abbiamo avuto una buona velocità massima per tutta la gara. Non ce l'ho con il mio ingegnere, sia chiaro, ho un ottimo rapporto con lui, ma naturalmente è l'unico con cui posso parlare".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il suo compagno di squadra Sergio Pérez ha avuto qualcosa di simile, vedendo bloccarsi il posteriore della sua RB18 proprio nella tornata conclusiva.

"Pensiamo che sia stato un problema alla pompa del carburante, al giro finale mi si è bloccato il posteriore completamente. Sapevo che sarebbe stato difficile arrivare al traguardo perché il problema sembrava peggiorare di giro in giro", spiega il messicano.

"E' iniziato tutto a cinque o sei giri dal termine, quando Lewis era proprio dietro di me. Sentivo perdere di potenza. E' molto frustrante, ma il lato positivo è che siamo veloci. Dobbiamo solo capire come essere più affidabili, capire i problemi e trovare il ritmo per avvicinarci alle Ferrari".