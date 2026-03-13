Vai al contenuto principale

Ultime notizie
Formula 1 Cina

F1 | Vasseur, il bicchiere è mezzo pieno: "Siamo leggermente più vicini a Mercedes"

Il team principal del Cavallino Rampante non fa drammi dopo il quarto e il sesto tempo di Hamilton e Leclerc nella Sprint Qualifying, vedendo miglioramenti rispetto a Melbourne. Ora l'attenzione è già posta sulla Sprint di domani.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Hector Retamal - AFP - Getty Images

In Cina le aspettative sulla Ferrari erano e rimangono più alte rispetto a quelle avute a Melbourne e all'interno del box del team di Maranello l'attenzione è ora posta sulla Sprint Race di domani, oltre alle qualifiche.

Le SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, soprattutto la numero 16, non hanno brillato nella Sprint Qualifying andata in scena questa mattina a Shanghai. Lo hanno fatto soprattutto nel risultato finale, che però è stato macchiato da alcune sbavature decisive nel far partire quarto il 7 volte iridato e sesto il monegasco.

A tal proposito, Leclerc paga un primo tentativo di SQ3 in cui ha perso 4 decimi, diversi dei quali sul rettilineo (potrebbe essere un fattore legato all'utilizzo dell'energia). Eppure i vertici del Cavallino Rampante hanno visto il bicchiere mezzo pieno, ovvero una crescita rispetto alle prestazioni fatte la settimana scorsa all'Albert Park di Melbourne.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1, il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato per quale motivo non si debbano fare drammi e, anzi, aspettare la garetta di domani per poi trarre conclusioni più significative.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

"Onestamente penso che avere una sorta di convergenza nelle prestazioni sia normale. E' troppo presto per avere un quadro chiaro della gara. Cerchiamo di partire bene per essere più vicini che potremo alle Mercedes, poi vedremo cosa riusciremo a fare".

"Le qualifiche di Melbourne erano state piuttosto difficili per noi, oggi invece abbiamo fatto un lavoro migliore e siamo forse leggermente più vicini alle Mercedes".

Non è passato in secondo piano il mancato utilizzo dell'ala posteriore definita "Macarena" sulle SF-26 nella Sprint Qualifying. Questa era stata montata sulle Rosse nell'unica sessione di prove libere, ma non è stata confermata per il primo turno decisivo del fine settimana. Vasseur ha spiegato il perché.

"Abbiamo usato le Prove Libere 1 per fare una sorta di test con l'ala posteriore sull'affidabilità e abbiamo deciso di non usarla oggi. Ci è servita per fare più chilometri con l'ala in vista della prossima settimana e poi prendere una decisione definitiva".

Leggi anche:

