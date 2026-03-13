F1 | Russell si prende la pole della Sprint a Shanghai. Ferrari scivola nel momento decisivo

Ancora lui. Ancora George Russell. Il pilota britannico, dopo aver centrato pole e vittoria al Gran Premio d'Australia, si è ripetuto nella Sprint Qualiying del Gran Premio di Cina, firmando in 1'31"520 la pole della Sprint Race che avrà luogo a Shanghai nella giornata di domani.

Non è solo questione di Russell, perché anche Mercedes si è ripetuta e lo ha fatto con potenza, anche grazie al secondo posto di Andrea Kimi Antonelli, staccato di 289 millesimi dal miglior tempo centrato dal compagno di squadra.

Un'altra dimostrazione di forza delle W17, ma, più in generale, delle power unit Mercedes: ben 4 in Top 5, con il solo V6 Ferrari a inframezzarsi tra i cuori ibridi realizzati a Brixworth.

Dietro le due Mercedes troviamo la McLaren di Lando Norris, terzo a oltre 6 decimi dalle W17. Più deludente Oscar Piastri, quinto a 7 decimi da Russell. Tra le due MCL40 c'è invece la prima Ferrari, quella di un Lewis Hamilton che continua a dare segnali importanti di crescita dopo un 2025 molto complesso.

Molto più difficile la SQ3 di Charles Leclerc. Il monegasco, dopo aver fatto vedere cose molto interessanti nei primi due mini turni della Sprint Qualifying, ha commesso un errore nel settore centrale proprio nel giro decisivo. Questo lo ha relegato in sesta posizione, staccato di 1 secondo secco dal crono di Russell con cui ha ottenuto la pole della Sprint.

Pierre Gasly fa rinascere l'Alpine con un settimo tempo straordinario. La A526 sembra iniziare a capire meglio la power unit Mercedes, tanto da togliersi la soddisfazione di mettersi alle spalle entrambe le Red Bull. Sì, anche quella del 4 volte campione del mondo Max Verstappen.

A proposito dell'olandese, Max è a 1"7 dalle Mercedes. Un'enormità che metterà ulteriormente di malumore un pilota che sembra guardare con più voglia ai suoi programmi GT più che a spingere la Red Bull alla rimonta. Decimo invece Isack Hadkar, con un errore nel giro decisivo che lo ha relegato nella posizione più bassa della SQ3.

Tra le due RB22 si è infilato un altro grande protagonista di giornata: Oliver Bearman. Il britannico continua nella sua crescita esponenziale, coadiuvato da una Haas che ha portato novità importanti per trovare carico al retrotreno e capace di sfruttare già abbastanza bene la power unit Ferrari.

Nota a margine: questa F1 - che è criticata in modo feroce da tanti appassionati e, in molti dei casi giustamente - è arrivata oggi ad avvicinare il giro che nel 2025 consentì a Lewis Hamilton di firmare la pole della Sprint Race (1'31"520 di Russell contro l'1'30"849 di Hamilton).

Audi sfiora la Top 10 e la SQ3 con Nico Hulkenberg, molto bravo a ribadire quanto la R26 sia nata bene per poter lottare per il quinto posto nel Mondiale Costruttori. Il tedesco, però, è 11esimo per appena 15 millesimi, mentre Gabriel Bortoleto non è andato oltre il 14esimo tempo.

Tra le due R26 c'è la seconda Haas, quella di Esteban Ocon. Il francese non è riuscito a copiare la grande prestazione del compagno di squadra Bearman e si è dovuto accontentare del 12esimo tempo davanti alla prima Racing Bulls, la VCARB03 di Liam Lawson. Il neozelandese è stato il pilota più prestazionale del team di Faenza, con Arvid Lindblad 15esimo e rallentato dal guasto che non lo ha praticamente fatto girare nell'unica sessione di libere andata in scena nella prima mattinata italiana.

Merita un capitolo a parte Franco Colapinto. Sino a oggi si è distinto per la grande manovra con cui all'Albert Park è riuscito a schivare Lawson, rimasto quasi fermo al via dello scorso GP. Oggi, con Pierre Gasly addirittura in Top 10 con un grande tempo ottenuto in SQ2, l'argentino non è andato oltre il 16esimo tempo. I vertici di Alpine gli hanno dato fiducia dopo un 2025 al di sotto delle aspettative, ma il tempo a sua disposizione non sarà infinito. Urge un cambio di direzione sotto il profilo dei risultati e servirà farlo rapidamente.

La bilancia non mente mai e il cronometro nemmeno. Le Williams hanno chiuso la SQ1 venendo subito eliminate. Le FW48, in sovrappeso di quasi 30 chilogrammi, non sono riuscite ad artigliare la SQ2, con Carlos Sainz e Alexander Albon rispettivamente 17esimo e 18esimo.

Chiudono la classifica i due team che hanno mostrato le difficoltà maggiori tra i test e il primo appuntamento della stagione. Stiamo parlando di Aston Martin Racing e Cadillac. Fernando Alonso è riuscito a stare davanti al compagno di squadra Lance Stroll.

Sergio Perez non è nemmeno sceso in pista, mentre Valtteri Bottas ha avuto problemi all'ibrido. Anche questa Sprint Qualifying ha dato i suoi verdetti: e per questi tre team, ormai, è chiaro che ci sia una montagna da dover scalare.