F1 | Vasseur: "Forse abbiamo un buon compromesso di assetto"

La Ferrari lancia segnali piccoli, ma confortanti, nel corso delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Messico, disputate poche ore fa all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Il team di Maranello ha ottenuto buoni riscontri a livello cronometrico sul giro secco con il solo Charles Leclerc, ma a dare fiducia all'ambiente è stata la simulazione del passo gara, dove il monegasco ha firmato una serie di giri interessanti senza mangiare le gomme.

Red Bull, invece, è parsa molto più vicina rispetto al solito. Più umana. Una piccola speranza per tutti i rivali e anche Frédéric Vasseur ha affermato di vedere la Rossa più vicina alle RB19. Però sono andate in archivio solo due delle tre prove speciali e le cose, a livello prestazionale, potrebbero ancora subire svolte.

"Probabilmente riusciremo a stare più vicino alla Red Bull in termini di passo, ma è un po' troppo presto", ha ammesso il team principal della Ferrari. "Stiamo faticando un po' tutti, cercando di trovare l'assetto adatto e le soluzioni più idonee per il raffreddamento. Questo potrebbe avere impatti diversi su macchine diverse. Avremo un quadro più completo domani".

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Dopo Austin e prima di San Paolo del Brasile, dove la F1 ha affrontato e affronterà il format che impone il sabato Sprint tra Shootout e gara corta, Città del Messico è ancora teatro del solito schema che prevede 3 turni di libere, le qualifiche al sabato e la gara domenicale. Per la Ferrari può essere un vantaggio grazie al maggior tempo per mettere le mani sull'assetto e renderlo più vicino possibile alle preferenze dei piloti, ma Vasseur ha ammesso che sotto la lente d'ingrandimento degli uomini di Maranello ci sia trovare il giusto raffreddamento di freni e motore per evitare di correre in gara con una power unit da gestire.

"Sono contento di avere il solito format di fine settimana. Si torna a qualcosa che conosciamo, ma è sempre lo stesso per tutti. Abbiamo fatto ottimi fine settimana anche con il sabato Sprint, per esempio a Spa-Francorchamps, al Red Bull Ring e via dicendo. Austin è stata più difficile, è vero, ma abbiamo comunque fatto la pole e portato a casa un podio. Dobbiamo tenerlo a mente. Oggi siamo molto concentrati sul raffreddamento per i freni e il motore, per evitare di dover fare gestione del motore durante la gara. E quello sarà un aspetto chiave nel corso del fine settimana".

Il passo gara di Leclerc, come detto, è stato il dato più confortante del venerdì per la Ferrari. Lo stesso Vasseur non ha esitato a sottolinearlo, rivelando come a Maranello possano aver trovato il giusto compromesso di assetto per avere una SF-23 veloce sui rettilinei (così da essere efficaci nei duelli in gara) e senza incappare in grossi problemi di degrado gomme.

"La nostra velocità di punta sarà sicuramente un vantaggio per noi, soprattutto nelle battaglie. Il punto negativo, però, è che c'è degrado. Per cui dobbiamo trovare il giusto compromesso. Però nella prima parte dello stint, dopo un primo calo delle gomme, Charles è stato molto costante nei primi 10 giri che ha fatto. Questo significa che potremmo aver trovato un buon compromesso", ha concluso Vasseur.