F1 | Mexico, Libere 2: Max davanti, ma non entusiasma sul passo

La musica non cambia sul giro secco: Max Verstappen ha chiuso al comando anche la seconda sessione di prove libere del GP del Messico con un tempo di 1'18"686 ottenuto con le gomme soft, ma la Red Bull non ha impressionato sul passo gara, risultando non particolarmente rapida nel long run. Sergio Perez, spinto dal suo pubblico di casa, non ha impressionato nella simulazione da qualifica e si è accontentato solo della quinta prestazione a 302 millesimi dal compagno di squadra, ma il messicano si è poi rifatto nel long run risultando più rapido del tre volte campione del mondo. E già questa è una notizia che rompe gli schemi soliti.

Dietro alla Red Bull, meno precisa del solito nei transitori, è spuntata la McLaren di Lando Norris che è arrivato solo a 119 millesimi dall'olandese. L'inglese ha dato la sensazione di essere competitivo anche nella simulazione di gara, mentre Oscar Piastri non è andato oltre il nono posto a quasi mezzo secondo dalla vetta. Le MCL60 sembrano in grado di esprimersi sui valori ai quali ci ha abituati nelle ultime apparizioni, ma anche la Ferrari guarda al weekend in altura con un certo ottimismo.

Charles Leclerc è terzo con la rossa con 1'18"805: il monegasco ha sofferto un po' di graining nell'anteriore sinistra dopo uno scroscio di pioggia che ha costretto il ferrarista ad alzare il passo, mentre in precedenza con l'asfalto asciutto e più caldo la SF-23 è sembrata ben bilanciata. Non ha impressionato Carlos Sainz che ha chiuso 11esimo con la seconda rossa relegata a oltre messo secondo e alle prese con uno specchietto retrovisore che si è rotto.

E' finalmente sembrato in forma Valtteri Bottas che ha elevato l'Alfa Romeo al quarto posto ad appena tre millesimi dalla Ferrari di Leclerc: il finlandese, che aveva saltato il primo turno per lasciare la macchina a Pourcher che non ha girato, ha trovato subito un buon feeling sulla C43. Valtteri si è messo davanti Perez e un ritrovato Daniel Ricciardo davvero in spolvere con l'AlphaTauri. L'australiano ha fatto bene, segnando una bella differenza con Yuki Tsunoda, relegato a tre decimi solo al 12esimo posto.

Le Mercedes non hanno impressionato nell'assetto da qualifica: Lewis Hamilton, tanto per cambiare è davanti a George Russell di un paio di decimi. Il sette voltre campione del mondo è settimo nella lista dei tempi, ma ha mostrato un'ottima andatura nel long run, confermando che la freccia nera sia migliore in gara che in qualifica, mentre fatica nel giro secco. Russell chiude la top ten senza entusiasmare, visto che lo precedono sia Esteban Ocon con l'Alpine che ha pance molto aperte per salvaguardare la power unit Renault, e Oscar Piastri con la McLaren.

Guanyu Zhou è 13esimo con l'Alfa Romeo davanti a Alex Albon con la Williams, con Logan Sargeant solo 17esimo con l'altra FW45. Nico Hulkenberg è 15esimo con la Haas rivista e corretta, mentre ha fatto fatica Kevin Magnussen solo 19esimo.

Male l'Aston Martin: Lance Stroll si conferma davanti a Fernando Alonso, ultimo con la "Verdona". Lo spagnolo è stato autore di un traversone ed è stato abile a riprendere la vettura senza andare a sbattare. E' stato bravissimo a riprendere la AMR23, ma la vettura è molto nervosa e difficile da guidare.