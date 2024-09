F1 | Ufficiale: Kimi Antonelli debutta con la Mercedes nel 2025

La Mercedes ha annunciato George Russell e Andrea Kimi Antonelli al via del campionato mondiale di Formula 1 2025. Otto mesi dopo la notizia dell’addio di Lewis Hamilton è stato ufficializzato l’ingresso di Antonelli nel team di Formula 1, una promozione arrivata a soli 18 anni di età.

“È una sensazione incredibile essere pilota ufficiale Mercedes insieme a George – ha commentato Kimi – poter correre in F1 è il sogno che ho avuto sin un ragazzino. Voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nel corso di tutta la mia carriera e per la fiducia che non mi ha mai fatto mancare. Sto ancora imparando molto, ma allo stesso tempo mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sul conseguimento dei migliori risultati possibili per il team”.

“Sono anche molto emozionato di diventare il compagno di squadra di George – ha aggiunto Antonelli - ha seguito il percorso nel programma junior Mercedes proprio come me, ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto già diversi Gran Premi e mi ha già aiutato a crescere come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per dare il massimo in pista”.

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Mercedes AMG

“Kimi ha costantemente dimostrato il talento e la velocità necessari per competere ai vertici del nostro sport – ha commentato Wolff - sappiamo che per la sua carriera sarà un altro grande passo avanti, ma ci ha impressionato nei suoi test svolti con la monoposto F1 nel corso di questa stagione e lo supporteremo in ogni fase del processo di apprendimento. In George troverà un compagno di squadra esperto da cui potrà imparare e crescere. Sono sicuro che entrambi contribuiranno notevolmente a supportare il lavoro della squadra”.

“Mi piace poter usare l'esperienza che ho maturato in questi anni per aiutare Kimi nei suoi primi passi in Formula 1 – ha commentato Russell - so quanto Lewis sia stato un supporto per me durante il mio periodo da pilota junior e da quando sono diventato suo compagno di squadra. Ho imparato davvero tanto da lui e spero di svolgere un ruolo simile per Kimi”.