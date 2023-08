F1 | Test Pirelli: Aston Martin e McLaren nel bagnato di Spa

Anche se la F1 Commission ha deciso che l’adozione delle gomme slick senza pre-riscaldamento viene posticipata al 2025, la Pirelli porta avanti il piano di test in stagione che erano stati programmati: martedì e mercoledì sono impegnate sulla pista di Spa-Francorchamps, domenica teatro del GP del Belgio, due squadre. Si tratta di Aston Martin e McLaren.

Il team di Silverstone schiera oggi Lance Stroll, mentre quella di Woking si affida a Oscar Piastri, mentre domani sulla “verdona” ci sarà Stoffel Vandoorne, libero da impegni di Formula E, e sulla MCL60 sarà il turno di Lando Norris.

Le previsioni meteo, tanto per cambiare, alternano pioggia al tempo variabile, con frequenti scrosci previsti soprattutto nelle mattinate. L’occasione, quindi, è buona per valutare anche le gomme da bagnato: con sole due monoposto in pista opportunamente distanziate non ci saranno problemi di visibilità per lo spry e i dati che si potranno raccogliere saranno certamente più significativi rispetto a quelli che i tecnici Pirelli possono registrare sulle piste come Paul Ricard e Fiorano che devono essere bagnate artificialmente.

La Casa milanese è in una importante fase d’attesa e le strategie prossime potranno essere definite solo quando la FIA e il promotore della F1 delibereranno chi sarà il fornitore unico di gomme per il periodo 2025-2028. Pirelli cerca la conferma, anche se al bando ha partecipato un concorrente come la Bridgestone, considerato autorevole e credibile.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

C’era l’aspettativa che una decisione dovesse essere presa prima delle vacanze estive, ma con il trascorrere dei giorni è lecito pensare che il verdetto verrà reso noto solo alla ripresa delle attività con il GP d’Olanda a Zandvoort.

In funzione della scelta cambierà anche l’atteggiamento di Pirelli che limiterà lo sviluppo alle sole gomme 2024 se la Casa italiana non dovesse essere confermata (e allora gli pneumatici pensati senza termocoperte non correranno mai), diversamente verrebbe varato un piano di lavoro che terrà conto delle mutate esigenze.

"Ora che sappiamo che le gomme senza termocoperte sono state posticipate al 2025 – ha detto Mario Isola – capo di Pirelli Motorsport -, dobbiamo capire se dovremo apportare delle modifiche al prodotto attuale per il prossimo anno vista la rapidità con cui le squadre riescono a evolvere le loro monoposto con significativi aumenti di carico aerodinamico”.

Alcuni piloti si sono lamentati che il livello prestazionale delle full wet, già senza termocoperte, non sia adeguato alle loro aspettative, rispetto alle attuali intermedie, per cui fra i parametri che potranno essere valutati nella due giorni alle Ardenne ci sono anche queste variabili, per dare una indicazione utile allo sviluppo del futuro. È chiaro che la Pirelli prima di impostare costosi investimenti si aspetta che la Fornula 1 si chiarisca le idee su quali saranno gli obiettivi da cogliere nell’evoluzione delle gomme, per cui certi ragionamenti verranno logicamente fatti solo dopo le vacanze…