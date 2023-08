F1 | Russell: “Bloccato in partenza, ma Ferrari ci ha sorpreso”

Non è stato il weekend più semplice del mondiale per George Russell, il quale anche in questo fine settimana chiude il Gran Premio con un sorriso a metà. L’inglese ha pagato soprattutto la fase di qualifica, sia quella del venerdì, conclusa in ottava posizione, che quella del sabato mattina, in cui ha ottenuto un decimo posto.

Infatti, dopo aver avuto un buon spunto dalla quarta fila nel momento dello spegnimento dei semafori, nel tentativo di superare alcune vetture verso l’Eau Rouge è rimasto bloccato dietro Oscar, il quale stava procedendo lentamente a causa del contatto con Carlos Sainz e la barriera in curva uno.

Il pilota della Mercedes ha così visto sfilare alcune vetture sulla sua destra, così come è accaduto anche a Pierre Gasly, il quale ha subito un destino molto simile, tanto da scivolare in sedicesima posizione nonostante un ottimo scatto. Lo stesso è stato per Russell, che ha visto Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Lance Stroll passargli davanti prima dell'Eau Rouge, mentre Alex Albon ha agganciato un buon traino passando prima della fine del rettilineo.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Inizialmente l’inglese ha faticato a superare Lance Stroll, poi ha tentato la strada del singolo pit stop, passando dalla media alla soft, mescola che si è rivelata particolarmente efficace.

"Sono stato molto sfortunato all'inizio. Quando Oscar ha avuto un guasto, sono andato a sinistra, ho valutato male il fatto che potesse girare, mi sono trovato in mezzo e ho perso quattro o cinque posizioni in partenza”, ha raccontato Russell interpellato dopo la corsa.

"Quindi è stato quello a dettare la mia gara. Se non fosse stato per quello, sarei stato in quinta posizione. Mi sarebbe piaciuto pensare che sarei stato lì con Lewis [Hamilton] e Charles [Leclerc], in lotta per il podio".

“Penso che una sola sosta qui sia stata uno stint abbastanza competitivo. Nell'ultimo stint mi sentivo davvero forte con la gomma morbida. È stato un weekend davvero impegnativo. Sono contento che sia finito".

Russell ha ammesso che il suo lungo primo stint non è stato facile, soprattutto quando ha iniziato a piovere, perché ciò ha fatto scendere la temperatura degli pneumatici: "È stato decisamente difficile quando ha iniziato a piovere. Anche in questo caso, se avessimo saputo quanta pioggia ci sarebbe stata, avremmo fatto il pit stop sulle soft, ed è lì che si sarebbe avuta la maggiore differenza in quelle condizioni difficili”.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Ma tutto sommato è stata una buona corsa. Entrambe le gare sono state competitive, aprendo il divario con la terza posizione nel campionato [costruttori su Aston Martin]. Ma siamo ancora concentrati sulla Red Bull e cerchiamo di colmare questo divario".

Russell ha ammesso che pensava che la McLaren sarebbe stata più veloce a Spa, mentre si aspettava una Ferrari meno competitiva: “"Loro [la McLaren] non sono stati competitivi come pensavo che sarebbero stati in questa gara. Penso che Charles sia stato forse una sorpresa per noi. Non credo che ci aspettassimo che fossero così veloci”, ha detto Russell, anche se c’è da tenere a mente che al sabato, a pista libera, l’assetto deliberato dalla McLaren ha dato gli effetti sperati, mentre la domenica, nel traffico, li ha penalizzati.

"Ma come ho detto, siamo in una buona posizione nella classifica costruttori. Per ora sembra abbastanza salda. Ma siamo concentrati sul tentativo di vincere una gara quest'anno".