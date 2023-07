F1 | Silverstone: terzo motore per le due Red Bull e Russell

In occasione del GP di Gran Bretagna, uno degli appuntamenti con le velocità medie più alte dell’intera stagione, Red Bull ha deciso di montare la terza unità su diverse componenti della Power Unit, in modo da avere elementi freschi sia a Silverstone che nei Gran Premi successivi, in particolare Spa.

La squadra di Milton Keynes aveva infatti montato la seconda unità solamente in Spagna, rispettando così il proprio ciclo di rotazione dei componenti prima di due appuntamenti stressanti come Barcellona, Montreal e il Red Bull Ring. Ferrari aveva preso una decisione simile in Canada, montando un’unità fresca all’inizio del fine settimana, che si è poi estesa anche ai clienti nel GP successivo in Austria.

Per questo appuntamento inglese, Red Bull ha deciso di sostituire su entrambe le vetture il motore termico, il turbo, l’MGU-H, l’MGU-K e il sistema di scarico. Per quanto riguarda i primi 4 componenti, si tratta della terza unità sulle quattro permesse dal regolamento, mentre il margine è ancora piuttosto ampio per quanto concerne il sistema di scarico, dato che ne sono concessi otto per l’intero campionato.

Mercedes W14, dettaglio tecnico Photo by: Giorgio Piola

Oltre alle due monoposto di Milton Keynes, sono state sostituite le medesime unità anche sulle auto di George Russell e Nyck de Vries. Tuttavia, è bene tenere a mente che il portacolori della Mercedes aveva perso un motore in seguito al problema accusato in Australia, quando fu costretto a fermarsi a bordo pista a seguito di un guasto tecnico. Al momento nessuna novità per Lewis Hamilton, il quale sta disputando la giornata di venerdì sulla seconda unità, quella montata in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan.

Sulla Haas di Nico Hulkenberg sono stati invece sostituiti il motore termico, il turbo, l’MGU-H e il sistema di scarico. Per quanto riguarda i primi tre componenti, il tedesco ha quindi raggiunto il limite previsto per l’intera stagione dal regolamento, per cui alla prossima sostituzione scatteranno le penalità.

Da segnalare che sulla VF-23 di Hulkenberg è stato sostituto anche il cambio, il quarto e ultimo concesso dal regolamento per il campionato 2023. Medesimo discorso anche per Sergio Perez, con la differenza che sulla RB19 del messicano è stata montata la terza unità sulle quattro a disposizione.