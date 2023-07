F1 | Silverstone, Libere 1: Red Bull in evidenza, Ferrari staccata

Due Red Bull davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna a Silverstone: Max Verstappen è stato l'unico pilota a sfondare il muro dell'1'29" con le gomme soft, lasciando il compagno di squadra Sergio Perez a oltre quattro decimi con un buon 1'29"048. Il messicano, comunque, si è confermato al posto d'onore insidiato da vicino da Alexander Albon, terzo con la Williams nei colori celebrativi dell'800esimo GP della squadra di Grove. Il pilota anglo-thailnadese si è arrampicato al terzo posto con un distacco di appena 41 millesimi dalla RB19.

In questo turno hanno fatto il loro debutto le nuove gomme Pirelli con una costruzione più rigida per compensare l'incremento del carico aerodinamico decisamente superiore a quello dichiarato dalle squadre nelle simulazioni. I piloti si sono abbastanza lamentati di non trovare grip sull'asfalto, pur essendo consapevoli che la pista era molto green.

In quarta posizione c'è l'Aston Martin di Fernando Alonso che è rimasto staccato dalla Williams di un paio di decimi: lo spagnolo con la "verdona" è riuscito a precedere la Ferrari di Charles Leclerc capace di 1''29"280. Nel giro secco la SF-23 sembra difendersi anche sui lunghi curvoni, mentre la rossa sembra più in difficoltà nel mini long run. Carlos Sainz, che ha girato con una beam wing diversa da quella di Leclerc, è solo settimo a meno di un decimo dal compagno di squadra. Fra le due Ferrari si è infilato Esteban Ocon con l'Alpine dotata di una nuova ala anteriore.

Bene la McLaren che questa volta ha portato il nuovo pacchetto aerodinamico per entrambe le MCL60: Lando Norris è ottavo con la vettura dotata dell'inediata ala anteriore, mentre Oscar Piastri è decimo con la vettura di Woking caratterizzata da una livrea celebrativa: l'australiano ha fatto un back to backirando con l'ala vecchia. Oscar ha dovuto chiudere la sessione un po' in anticipo per un problema al sistema ibraulico.

Fra le due McLaren si è infilato Lance Stroll con la seconda Aston Martin: il canadese con un distacco di due decimi da Alonso ci lascia cinque posizioni, a dimostrazione di quanto sia compresso il gruppo di centro.

E le Mercedes? Sono finite dietro all'AlphaTauri di Nyck De Vries subito a suo agio con una AT04 profondamente rivista e finalmente recettiva delle modifiche. Lewis Hamilton è 12esimo con la W14: il sette volte campione del mondo, come il compagno George Russell, non ha usato le gomme soft concentrandosi a scoprire il comportamento della freccia nera con le medie. Lewis ha girato con la macchina standard ed è stato più veloce di un decimo di George che disponeva della nuova ala anteriore che tanto sta facendo discutere il paddock per alcune soluzioni estreme. Russell non è andato oltre la 14esima piazza precededuto dall'Alpine di Pierre Gasly. Le Mercedes hanno sofferto un forte pompaggio aerodinamico segno che il porpoising non è stato risolto.

Valtteri Bottas è 15esimo con l'Alfa Romeo: il finlandese sembra aver apprezzato le novità introdotte sulla C43, mentre Guanyu Zhou è 18esimo. Yuki Tsunoda con la seconda AlphaTauri è 16esimo seguito da Logan Sargeant che è stato il primo a montaree gomme soft, quando il tracciato non era ancora gommato.

In difficoltà le Haas con Kevin Magnussen davanti a Nico Hulkenberg che ha perso un pezzo di carrozzeria per la strada.