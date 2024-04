F1 | Sainz: “Troppo aggressivo su Leclerc? Mi scuso, ero nel caos”

La sprint race del Gran Premio di Cina si è divisa in due fasi per il gruppetto in lotta per il podio: una di attesa, l’altra di duelli. Al di là del solito Max Verstappen, capace di rimontare con un ritmo inarrivabile per chiunque altro, tanto da girare a tratti quasi un secondo e mezzo più rapido degli avversari, alle sue spalle la lotta per la terza posizione si è fatta viva a meno di cinque tornate dalla bandiera a scacchi.

Dopo un periodo di attesa in cui Carlos Sainz stava tentando di salvaguardare le gomme dallo sforzo iniziale, ma senza trovare lo spunto per effettuare l’attacco su Fernando Alonso, a poche tornate dal termine è arrivato il tentativo di sorpasso con una bella manovra all’esterno di curva sette. Il Ferrarista sembrava essere riuscito a guadagnare la posizione nonostante un leggero contatto, ma il connazionale dell’Aston Martin ha subito risposto in maniera aggressiva in curva nove, allungando la staccata con la conseguenza che entrambi sono finiti larghi, lasciando strada libera a Sergio Perez.

Il messicano ne ha approfittato volando verso il terzo gradino del podio, mentre alle sue spalle le corsa si è scaldata per il duello tra Charles Leclerc e il suo compagno di squadra, definito “oltre il limite” dal pilota monegasco. L’episodio più controverso è stato senza ombra di dubbio quello di curva 14, dove lo spagnolo ha mancato l’apice portando largo Leclerc. Nel giro successivo i due si sono dati nuovamente battaglia, con Sainz che ha perso la vettura in curva 2 lasciando spazio al compagno di squadra, che si è poi involato verso il quarto posto finale.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

“Ho dato tutto, forse anche troppo all’inizio provando a passare Verstappen alla fine. Sapevo che se lo avessi passato, a quel punto sarei stato in lotta per la vittoria della sprint”, ha spiegato il Ferrarista a fine gara, che in effetti ha provato a lottare con l’olandese della Red Bull nei primi giri di gara, provando anche un attacco all’esterno del tornantino, ma senza successo.

Dopo una fase di attesa, a pochi giri dalla fine è arrivato il tentativo di sorpasso, ma da quel momento la gara di Sainz si è quasi sgretolata, perché quel duello ha dato modo sia a Perez che a Leclerc di avere la chance di passarlo, perdendo così quanto costruito in precedenza.

“Dietro Fernando ho provato un po’ a gestire la gomma. Ho avuto un’opportunità per passare Fernando all’esterno della sette verso la fine alla sette, ma credo che sia stato troppo ottimista nel tentare di ri-sorpassarmi, mi ha portato fuori dalla pista, ha fatto un movimento un po’ al limite”.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

“Ciò ha danneggiato la mia vettura e mi ha portato sullo sporco rovinando le gomme, a quel punto sono scivolato indietro. Fino a quel momento era una gara solida, purtroppo quell’episodio ci è costata la gara. Dopo quel movimento con Fernando avevo danni sulla macchina, gomme distrutte”.

Sia durante che dopo la gara, Charles Leclerc ha rimarcato come Sainz sia stato troppo aggressivo nelle manovre di difesa, andando oltre il limite. Quando gli è stato chiesto il suo punto di vista, lo spagnolo si è scusato: “Charles dice che sono stato troppo aggressivo? Devo guardare, ma se lui dice di sì, diciamo che è sì. Mi scuso se ho fatto qualcosa oltre il limite”, ha spiegato il madrileno ai microfoni di Sky.

“Ma oggi eravamo tutti lì in lotta, facendo dei movimenti al limite, ho provato a fare del mio meglio per tenere la situazione sotto controllo. Tutto è nato dal duello con Fernando, se non fosse successo quello, non sarebbe successo nemmeno quello”.