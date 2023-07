F1 | Sainz: "Non sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza a Perez"

E' solo una Sprint, ma intanto possiamo considerarlo un piccolo segnale, perché finalmente Carlos Sainz è riuscito a piazzare la sua Ferrari in una posizione da podio in questa stagione in quella del Gran Premio d'Austria. In una gara iniziata sotto ad una leggera pioggia, ma con la pista che poi andava via via asciugando, lo spagnolo è riuscito a risalire dal quinto posto in griglia al terzo finale, anche se ancora una volta le Red Bull hanno avuto qualcosa in più rispetto alla SF-23.

Max Verstappen ha fatto gara a sé, rifilando oltre 20 secondi a tutti gli altri (poco meno di un secondo al giro), ma il figlio d'arte è riuscito ad essere una vera e propria ombra per Sergio Perez per quasi tutti i 24 giri in programma, anche se non è mai riuscito realmente ad impensierire il messicano, neanche dopo che entrambi hanno superato un ottimo Nico Hulkenberg, che nelle prime fasi della corsa era riuscito a portare la Haas in seconda posizione a sorpresa.

E' anche vero che per i ferraristi c'era da prendere le misure al nuovo pacchetto introdotto al Red Bull Ring con queste condizioni di bagnato. Il bilancio quindi sembra essere piuttosto positivo per Carlos, che dopo una qualifica complicata, nella quale aveva rischiato di rimanere fuori già in Q1 per un problema di brake by wire, è andato a prendersi la palma di primo degli "altri".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Le condizioni erano difficili, anche perché era la prima volta che andavamo con le intermedie e non sai mai cosa aspettarti a livello di bilanciamento su questo tipo di pista. Però il passo era discreto, anche se all'inizio ho faticato nelle curve ad alta velocità. Poi sono riuscito a recuperare un po' di ritmo ed ero abbastanza vicino a Checo, ma le Red Bull erano un pochino troppo veloci per noi", ha detto Sainz al parco chiuso, al microfono di Naomi Schiff.

"Verso metà gara, quando siamo riusciti a superare Hulkenberg, avevo un po' più di fiducia quando la pista stava iniziando ad asciugarsi. Però non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza a Checo per provare un attacco. E' comunque un buon risultato, una buona giornata per me, e cercheremo di mettere tutto insieme anche domani", ha aggiunto.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images