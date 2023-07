F1 | Leclerc penalizzato di 3 posizioni, partirà nono nella Sprint

Sarà una sprint race in salita per Charles Leclerc. Dopo conquistato solamente la sesta posizione nelle qualifiche shootout, complice un feeling lontano da quello del venerdì pomeriggio e da una strategia che non ha dato i risultati sperati, il monegasco è stato anche penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato Oscar Piastri.

Infatti, durante la Q1 della sessione del sabato mattina, il pilota della Ferrari ha ostacolato il rivale della McLaren in curva nove, procedendo a velocità ridotta in curva nove mentre stava sopraggiungendo l'australiano.

Piastri si è lamentato alla radio del team della questione ed entrambi i piloti sono stati convocati dai commissari sportivi dopo la sessione.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A seguito dell'udienza con i due piloti, i commissari hanno concluso che Leclerc, pur non avendo avuto una comunicazione chiara sul fatto che Piastri si stesse progressivamente avvicinando, avrebbe potuto fare un lavoro migliore per evitare di rimanere in traiettoria.

Nel comunicato emesso dai commissari sportivi si legge che: "Il pilota della vettura 81 [Piastri] ha dichiarato che mentre si avvicinava alla curva 9 ha visto che la vettura 16 viaggiava lentamente e ha dovuto frenare, riducendo la sua velocità di circa 45 km/h rispetto al giro di spinta precedente".

"Questo è stato verificato dai Commissari Sportivi facendo riferimento alla telemetria della vettura 81. È stato confermato che la vettura 81 ha perso circa 0,5 secondi in quel mini settore. Il pilota della vettura 16 ha dichiarato che l'ultima chiamata ricevuta dal suo team è stata quando si stava avvicinando alla curva 4 ("Piastri 6 secondi") e che ha visto la vettura 81 nei suoi specchietti mentre era alla curva 8".

"Il rappresentante del team della vettura 16 [un responsabile Ferrari] ha dichiarato che il team avrebbe potuto fare meglio nel comunicare il rapido avvicinamento della vettura 81 e il pilota [Leclerc] ha affermato che "se fossi stato avvertito avrei potuto fare qualcosa prima", si legge sempre nel comunicato, in cui Leclerc sottolinea il fatto che non sia stata informato adeguatamente dal team, anche se in più occasioni i commissari hanno sottolineato che ciò non rappresenta un fattore mitigante per i piloti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Di conseguenza, sebbene non sia stata tutta colpa del pilota e che la mancanza di comunicazione da parte del team sia stato il fattore principale che ha contribuito, deve essere inflitta una penalità di posizione in griglia in quanto la vettura 81 è stata "inutilmente ostacolata", perché non c'è dubbio che la situazione avrebbe potuto essere evitata".

Date le motivazioni esposte dai commissari, la penalità di tre posizioni è stata inevitabile e verrà applicata alla griglia della gara sprint prevista per il sabato pomeriggio, mentre quella della corsa di domenica rimarrà invariata. Tuttavia, i commissari hanno anche sottolineato che, nel caso Leclerc non potesse scontare la sanzione nella gara sprint, allora la penalità verrà applicata nel prossimo evento sprint (che si terrà a Spa) e non Gran Premio di domenica in Austria.