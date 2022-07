F1 | Sainz: "La scia? Era il piano da inizio weekend"

Carica lettore audio

Sul tracciato del Paul Ricard è stato Charles Leclerc ad ottenere la pole position, la numero sedici in carriera, ma parte del merito dell’ottimo giro del monegasco è certamente da riconoscere a Carlos Sainz jr.

Il pilota spagnolo è giunto in Francia con la consapevolezza di dover affrontare una gara in salita. La rottura del motore patita nelle battute finali del GP d’Austria, quando stava braccando un Verstappen in crisi di gomme, ha costretto i tecnici del team di Maranello ad installare la power unit numero 4 facendo così scattare la penalità per Sainz.

Carlos domani dovrà prendere il via dal fondo dello schieramento, ma questo non gli ha impedito di mettersi al servizio del suo compagno di squadra per aiutarlo a stare davanti a Max Verstappen nella classifica dei tempi.

Nel Q3, sia nel primo che nel secondo tentativo, Carlos ha atteso Charles in prossimità di Signes fornendo la scia al monegasco. L’esecuzione della strategia è stata perfetta ed è stato lo stesso Sainz a spiegare quanto visto nel pomeriggio del Paul Ricard.

“Questo era il piano per tutto il weekend: arrivare alla Q3 e dare a Charles la scia. Anche senza aver mai provato sapevo più o meno come dargliela. Tutto ha funzionato bene".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc domani si troverà braccato dalle Red Bull di Verstappen e Perez, ma Sainz si è detto certo che il suo compagno di squadra sarà in grado di tenere testa alle due RB18 grazie ad una F1-75 competitiva su ogni tracciato.

“Domani dovrà lottare da solo contro Max, ma credo che possa farcela. Credo che questa vettura sia molto veloce in ogni gara. Si tratta solo di azzeccare la partenza e la strategia, e sono sicuro che il team lo farà”.

Nonostante la soddisfazione per aver contribuito alla pole di Leclerc, per Sainz c’è un pizzico di amarezza nel dover prendere il via della gara dal fondo dello schieramento. Il madrileno, inoltre, è consapevole che la rimonta non sarà per nulla semplice.

"Penso che basti guardare all'intero weekend. Se c’era un fine settimana dove avrei potuto ottenere la pole sull’asciutto era questo. Sono stato molto, molto veloce. Nella Q2 sono stato il più veloce ed è un po' frustrante dover prendere una penalità nel weekend in cui mi sentivo al meglio e in sintonia con la macchina”.

“Sarà una gara difficile perché con questo caldo dover seguire le altre vetture metterà sotto stress le gomme anteriori. Io darò il massimo, ma ci sono alcuni fattori che potranno giocare contro. Non è una situazione ideale per fare una bella rimonta. Io darò il massimo per arrivare più avanti possibile”.

Prima di congedarsi, Sainz ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe sottolineando come la collaborazione con Leclerc vista in qualifica sia la risposta migliore nei confronti di chi ha sparato a zero contro il team in queste ultime settimane.

“Come ho detto sono felice che Charles abbia ottenuto la pole position. Quest'anno abbiamo ricevuto molte critiche sulla strategia e oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra molto solida, che andiamo d'accordo, che c'è un'ottima atmosfera e che siamo disposti ad aiutarci a vicenda”.