F1 | Russell: "A Singapore Mercedes vuole essere seconda forza"

Mercedes arriva a Singapore con la speranza di arrivare a Singapore più competitiva rispetto alla precedente tappa di Monza, dove si è sì imposta come terza forza alle spalle di Red Bull e Ferrari, ma con un distacco dalla Rossa piuttosto consistente.

In Italia la squadra della Stella ha pagato in maniera importante le difficoltà con un assetto più scarico, dove sono emerse le difficoltà nel raggiungere le alte velocità di punta dei rivali, tanto da posizionare la W14 nella parte più bassa della classifica da quel punto di vista.

La speranza è che le caratteristiche ad alto carico del tracciato asiatico possano giocare a proprio favore, anche tenendo a mente come generalmente la Mercedes si sia meglio comportata sui circuiti che richiedono maggior ala e che fanno della gestione gomma uno dei punti critici. Tuttavia, è anche vero che, rispetto ad altri appuntamenti come Barcellona o l’Ungheria, Singapore rappresenti una sfida molto differente, perché pone sotto stresso soprattutto l’asse posteriore, e non l’anteriore, uno dei punti di forza dell’attuale vettura.

George Russell, Mercedes-AMG, in arrivo nel paddock Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al di là delle considerazioni sul piano tecnico, George Russell è convinto che la Mercedes possa avere dalla propria il potenziale per battagliare per il ruolo di seconda forza nel corso di questo fine settimana. Inoltre, il pilota inglese non ha nascosto la speranza di avvicinarsi alla Red Bull, che generalmente non ha fatto delle piste cittadine uno dei suoi punti di forza.

L’anno passato, nonostante una vettura tutto sommato competitiva, Russell incappò in uno dei weekend più negativi della sua stagione, non solo per il contatto con Mick Schumacher, ma anche sul piano delle performance, tanto che fu costretto a qualche strategia al limite nel passaggio intermedie-slick per tentare di rimontare dal fondo. L’obiettivo per il 2023 è riuscire a sfruttare al meglio la vettura, proseguendo su quel percorso di crescita personale che lo ha visto tornare a prestazioni più convincenti dopo un periodo sottotono.

“L’anno scorso avevamo una vettura molto veloce, ma purtroppo in quel weekend non riuscimmo a sfruttarla a dovere. Ma penso che siamo talmente vicini con Ferrari, McLaren e Aston Martin, con prestazioni che variano di weekend in weekend, speriamo di poterci avvicinare a Red Bull su un tracciato ad alto carico. Penso che siamo in lotta per la seconda posizione, ma dobbiamo essere precisi su ogni dettaglio”, ha spiegato l’alfiere della Mercedes.

George Russell, Mercedes W14 Photo by: Erik Junius

Dati i lavori di costruzione a bordo pista, per quest’anno è stato deciso di modificare il layout del tracciato, con la rimozione delle quattro curve lente che passavano sotto la tribuna nel terzo settore. Al loro posto c’è invece un rettilineo di quasi cinquecento metri, il quale dovrebbe aiutare i sorpassi. Per motivi di sicurezza, non è stata posta alcuna zona DRS, ma i piloti sperano possano comunque garantire maggiori chance di manovra.

“Penso renderà la gara un pochino più interessante. Singapore è un circuito divertente su cui guidare, ma un pochino più difficile su cui gareggiare. Storicamente, penso che solo curva cinque abbia offerto opportunità di sorpasso, ma ora con la nuova curva sedici ci sarà un’altra chance. Inoltre, sarà più semplice per noi piloti dal punto di vista fisico, è la gara più lunga della stagione, il giro sarà circa nove secondi più veloce quest’anno. Sarà meno divertente in qualifica ma più interessante per la gara”, ha aggiunto il britannico.