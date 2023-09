F1 | Haas: ad Austin esordirà la VF-23 rivoluzionata

Il concetto vincente di vettura, da quando è stato introdotto di nuovo l'effetto suolo in Formula 1, è quello proposto da Red Bull sin dall'inizio della stagione 2022 e, man mano, tutti gli altri team si sono allineati con la sua filosofia.

L'ultimo team a essere rimasto fedele alla propria idea, un po' per fiducia, un po' per mancanza d'alternativa, è Haas F1. Il team statunitense presenterà al Gran Premio degli Stati Uniti previsto al Circuit of Americas di Austin una VF-23 completamente rivista nei concetti.

Da in-wash a downwash, lo stesso percorso già affrontato dalla Ferrari a partire dal Gran Premio di Spagna. Haas prende dal Cavallino Rampante diverse componenti: non solo la power unit, ma tutto il retrotreno. Ecco perché sino a ora ha evitato di ripudiare la filosofia iniziale.

Ma con la scelta fatta da Ferrari in primavera, anche Haas ha capito di poter abbandonare la vecchia strada per abbracciare quella nuova. Ad Austin le VF-23 correranno con nuove fiancate e altre parti riviste per far funzionare il nuovo concetto.

La decisione di cambiare filosofia è stata presa dal team prima della pausa estiva. A quel punto è stata questione di progettare e realizzare le componenti.

"Il problema principale con l'attuale concetto di vettura che abbiamo è legato al fatto che non riusciamo più a estrarre prestazione. Abbiamo sviluppato la macchina tutto l'anno, ma non abbiamo ricavato alcun vantaggio", ha dichiarato Guenther Steiner, team principal di Haas.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Erik Junius

"A un certo punto devi provare a fare qualcosa di diverso, e non potevamo continuare a sbattere la testa contro il muro pur di provare, mentre gli altri riuscivano a trovare cose che funzionavano".

"McLaren ha cambiato e ha adottato un sistema del genere, trovando a un certo punto prestazione. Dunque, a un certo punto, devi cambiare concetto e affrontare la realtà".

Steiner ha ammesso che il team aveva diversi aggiornamenti programmati per l'attuale concetto di vettura, ma aver capito di non aver alcuna possibilità di cambiare le cose ha modificato i piani del team.

"Il piano era avere più aggiornamenti con il concetto di vettura che abbiamo ora. Ma non trovando performance, non li abbiamo introdotti. Non ha senso produrre aggiornamenti se la macchina non va più forte, ecco perché non abbiamo speso soldi. E ora, invece, possiamo farlo con questo grande aggiornamento".

"Inizialmente non eravamo sicuro di poter fare questo cambiamento in questa stagione, ma poi il prossimo anno abbiamo pensato di poter perseguire questa strada e di farlo al massimo nelle nostre possibilità".

"Abbiamo deciso di intervenire subito quest'anno, dunque almeno potremo imparare più che potremo riguardo a questo concetto in vista della prossima stagione. E forse possiamo imparare qualcosa riguardo nuove parti che potremo integrare nella macchina del prossimo anno anche senza provarle in pista", ha concluso Steiner.