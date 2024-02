F1 | Red Bull: ecco la scheda tecnica della RB20 di Verstappen

La Red Bull proverà ancora una volta a dettare legge nella stagione 2024 di Formula 1 con la sua nuovissima RB20.

La monoposto del team di Milton Keynes, uscita dalla geniale mente di Adrian Newey e dei suoi collaboratori, verrà condotta dal Campione del Mondo in carica, Max Verstappen, e dal confermato Sergio Pérez.

Sia per l'olandese volante che per la squadra anglo-austriaca sarà un campionato con obbligo di difesa dei rispettivi titoli Mondiali, ma nulla è dato per scontato e scopriremo come andrà solamente in pista.

Per conoscere tutti i segreti della Red Bull RB20 2024 vi rimandiamo all'approfondita analisi dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, mentre di seguito potete trovare la scheda tecnica con le informazioni rese note dalla squadra bibitara.

Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

RED BULL RB20 - SCHEDA TECNICA

Nome del modello: Oracle Red Bull Racing - RB20

Power Unit: Honda RBPTH002

Cambio: a otto marce, montato longitudinalmente con cambio e frizione idraulica

Carburante: Esso Synergy

Olio: Mobil 1

ERS: Red Bull Powertrains

Freni: Dischi e pastiglie in composito carbonio-carbonio

Pinze: Brembo

Cerchi: Diametro ruota: 18", anteriore e posteriore, fornitura standard BBS

Specifiche del motore

Numero di cilindri: 6

Numero di valvole: 4 per cilindro

Cilindrata: 1.600cc

Angolo: 90 gradi

Peso: 151 kg

Numero di giri massimo: 15.000 giri/min

Potenza erogata: 900CV