F1 | Verstappen: "RB20 con pance Mercedes? No, stile Red Bull"

Risposte brevi, concetti chiari. Il lancio della RB20 ha offerto l’occasione per il primo incontro del 2024 con Max Verstappen, apparso in forma e pronto alla difesa del titolo mondiale. La nuova monoposto ha avuto un grande effetto su Max, molto colpito dalla sicurezza con cui i tecnici della Red Bull abbiano deciso di rimettere in discussione alcuni dei concetti vincenti della gloriosa RB19.

Verstappen non gira mai intorno alla domanda, ma questa volta ha fatto un’eccezione per la vicenda Horner, troppo spinosa anche per lui. Per il resto Max ha commentato il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, sottolineando che lui sta molto bene dov’è, ha elogiato il circuito di Catalunya in risposta al Gran Premio di Madrid e ha rimandato ai test in Bahrain le valutazioni sul potenziale del progetto RB20.

Ti appresti ad iniziare una stagione dopo un anno, il 2023, praticamente perfetto. Come pensi di poter fare di più?

“Beh, credo che quanto abbiamo visto nel 2023 sia il massimo. Poter fare di più non credo sia neanche tra i nostri obiettivi, al momento il target è poter avere a disposizione un’altra monoposto competitiva. Da parte mia, ovviamente, cercherò di fare il meglio che posso, ma in termini di risultati sappiamo che dipendono da tanti fattori. Sono certo che i nostri avversari stiano crescendo, siamo consapevoli che non dipende solo da noi, se ci sarà una competizione più serrata sarà più difficile vincere gare”.

Com’è stata la sensazione quando hai guidato la RB20?

“Il feeling è stato molto… scivoloso! La pista era bagnata e la temperatura molto bassa, ma in generale è andata bene. Volevamo solo assicurarci che una volta montata la macchina tutto funzionasse, visto che al termine del test la monoposto è stata subito preparata per la spedizione in Bahrain. Sarà a Sakhir che inizieremo a farci un’idea”.

Per tutto l'inverno abbiamo sentito che i vostri avversari erano al lavoro con i concetti di base della Red Bull, ora però sembra che la vostra monoposto abbia ancora cambiato rotta con delle novità abbastanza aggressive. Sei impressionato da come i tuoi ingegneri abbiano trovato ancora una volta nuove aree di sviluppo?

“Sono abbastanza soddisfatto della direzione che hanno preso. Ho visto i disegni della RB20 per la prima volta ad Abu Dhabi, nel weekend in cui abbiamo disputato l'ultima gara della scorsa stagione, e ho pensato 'wow, questa macchina è diversa!'. Diciamo che i nostri ingegneri non sono stati conservatori, ed è quello che mi piace della squadra, nel 2023 avevamo un ottimo pacchetto ma loro hanno colto l'occasione per provare ancora a fare un passo avanti. Naturalmente, sarà la pista a dirci se il tutto funzionerà al meglio, ma vedo che all'interno della squadra tutti sono contenti di ciò che sono riusciti ad ottenere. Detto questo, è doveroso aspettare perché non possiamo sapere ciò che hanno fatto i nostri avversari”.

C’era proprio la necessità di una scelta così aggressiva?

“Penso che sia un'aggressività controllata. Tutti nel team sono soddisfatti, quindi direi che va bene così”.

Paradossalmente sembra riprendere uno stile Mercedes con la forma delle fiancate…

“Lo definirei comunque uno stile Red Bull, ma capisco cosa vuoi dire!”.

Guidando al simulatore hai avuto la possibilità di sentire se il comportamento è diverso rispetto alla RB19?

“Non ho avuto la possibilità di guidare l'auto nella sua veste completa, abbiamo provato tante parti diverse. Ma, come sapete, preferisco sempre guidare la monoposto nel mondo reale per avere un feedback più accurato”.

In merito alle notizie delle ultime settimane… hai mai pensato alla possibilità di poter guidare un giorno per la Ferrari?

“Non voglio sembrare irrispettoso, ho molto rispetto per il marchio Ferrari, ma oggi sono contento dove sono, mi sento a mio agio nell'ambiente in cui mi trovo. Sono dentro questa squadra, e non ho motivi che mi spingono a cercare un cambiamento. Poi, nella vita si usa dire che non si sa mai cosa riserva il futuro, ma oggi non è nella mia testa. Aggiungo che vorrò fare anche altre cose, al di fuori della Formula 1”.

Cosa ne pensi della decisione di Lewis?

“Se un pilota vuole guidare per la Ferrari e soprattutto se lo vuole un pilota che ha ottenuto così tanto come Lewis, è giusto che segua il suo sogno e il suo obiettivo. Poi, non conosco i dettagli dell’accordo, non puoi giudicare davvero i motivi che lo hanno portato a prendere quella decisione. Se Lewis è felice di questa scelta, allora è giusto che se ne sia andato”.

Approvi le modifiche al format dei weekend sprint?

“Penso che ora sia un po' più logico. Poi, personalmente non mi emoziono particolarmente quando vinco una gara sprint, ma almeno adesso è tutto un po' più logico”.

È importante aver modificato le regole del parco chiuso?

“Sì, credo che sia un miglioramento. A volte con le vecchie regole restavi bloccato e sapevi che il tuo fine settimana era rovinato, non c’era la possibilità di poter cambiare il setup della macchina. Ora sarà sicuramente meglio”.

Hai fatto qualcosa di diverso nel lavoro di preparazione alla stagione?

“Non molto. Sto lavorando con un nuovo allenatore e devo dire che tutto è andato molto bene, sono contento di quanto abbiamo fatto. Ma sono soprattutto contento di poter finalmente guidare la macchina in pista invece di limitarmi ad allenarmi tutto il tempo”.

Per quale motivo hai un nuovo allenatore?

“La decisione è stata presa lo scorso anno. Il mio precedente allenatore voleva trascorrere più tempo con la famiglia e sappiamo che ci sono molte gare. Ma finora tutto bene”.

Il tuo rapporto con Horner?

“È come sempre, lo voglio dire in modo molto chiaro. Non so a chi piaccia scrivere certe storie, tra me e Christian è come sempre”.

Per te personalmente, la vicenda che ha coinvolto Christian può essere motivo di distrazione?

“Sono molto concentrato sulle mie prestazioni, sul lavoro di preparazione, sull’essere in forma, pronto a guidare la macchina e a relazionarmi con gli ingegneri. Inoltre, la mia vita non è solo F1, quando sono a casa preferisco staccare la spina, l’unico contatto sono gli allenamenti programmati. Per il resto quando sono a casa sono abbastanza occupato”.

Ti piace la novità del GP a Madrid?

“Adoro Barcellona, per i piloti è una pista vera, molto bella. Non ho nulla di negativo da dire su Madrid, ma ci tengo a dire che mi piace correre dove stiamo correndo in questo momento”.

Apprezzeresti una stagione con un gruppo di avversari molto ravvicinato?

“Sì e no…Mi piace vincere come abbiamo fatto l'anno scorso, ma penso che per lo sport nel suo insieme sia ovviamente meglio avere più squadre in lotta per il successo. Se si mantengono le stesse regole tecniche tutti sono destinati ad avvicinarsi, è un processo naturale. Quindi non sarò sorpreso se vedremo un gruppo più compatto”.