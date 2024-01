F1 | Il nome Racing Bulls appare sulla Entry List 2024 aggiornata

Poco meno di 24 ore fa AlphaTauri ha annunciato il suo nuovo nome: Visa Cash App RB Formula One Racing Team, sfoggiando ben 2 title sponsor di cui uno sarà in coabitazione con Red Bull Racing - Visa - apparendo sia sulle RB20 che sulle monoposto faentine.

Il team aveva già erroneamente svelato il suo nome pochi giorni prima, lanciando involontariamente l'account Instagram e poi chiudendolo poco dopo, una volta percepita l'entità dell'errore.

Ieri il nome è stato ufficializzato. Dopo mesi in cui le voci parlavano di Racing Bulls come nuovo nome, vedere Visa Cash App RB ha fatto pensare che il team avesse cambiato idea sul nome, ma oggi le cose sono state chiarite.

La Entry List 2024 di Formula 1 è stata aggiornata. Il nome del team diretto da Laurent Mekies risulta correttamente Visa Cash App RB Formula One Team, mentre il company name è stato registrato come Racing Bulls S.p.A, dando maggiore significato alle lettere RB del nome ufficiale del team.

Non solo, perché RB sarà anche il nome del telaio della monoposto 2024. Ciò significa che i principali sponsor saranno indicati solo nel nome del team e non anche nel telaio, come invece ha fatto Sauber vendendo i diritti del nome a Kick, uno sponsor che trova spazio sulle monoposto svizzere ormai da qualche tempo.

Per Racing Bulls un'operazione molto simile a quella fatta da Sauber per ciò che riguarda il nome. Il team diretto da Alessandro Alunni Bravi si chiamerà Stake F1 Team Kick Sauber. 2 title sponsor proprio come accade a Faenza con Visa e Cash App. Sembra essere questa la nuova frontiera dei team di mezza classifica nel Circus iridato.

Intanto Racing Bulls sta preparando la presentazione della nuova monoposto, che avverrà l'8 febbraio a Las Vegas. E' probabile che il team mostri un manichino con la nuova livrea, mentre la monoposto reale sia visibile nei rendering diffusi il giorno stesso, esattamente come avvenne nel 2023 dopo la presentazione a New York.