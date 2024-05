F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Monaco

Dopo Imola un altro salto nella storia, un'altra pista dal pedigree quasi ineguagliabile, anche se nel tempo è divenuto un budello ancor più stretto e severo sulle possibilità di sorpasso anche per via delle dimensioni - sempre più generose - delle monoposto. Stiamo parlando del Gran Premio di Monaco che si tiene nel cuore di Monte-Carlo.

Il fine settimana che sta per arrivare è unico nel suo genere. E' infatti il sabato a rappresentare la giornata potenzialmente più importante per le sorti del risultato finale. Chi parte in pole ha enormi possibilità di vincere la gara, anche se l'errore di guida - essendo i muretti molto vicini e le vie di fuga quasi inesistenti - di strategia o ai box è sempre dietro l'angolo.

Nel corso degli anni passati abbiamo assistito a più eventi di questo tipo, con il poleman incapace di vincere per i motivi più disparati: gomme mancanti al pit stop, errori nel controllo della vettura incidentata il giorno prima o strategie talmente cervellotiche che diversi successi sono stati gettati al vento in modo da rasentare l'assurdo.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Ma questa è un'altra storia. Ogni edizione del Gran Premio di Monaco lo è e questa non farà eccezione. Tutti alla caccia della Red Bull, anche se, almeno in qualifica, nel corso delle ultime gare abbiamo potuto apprezzare cambiamenti importanti nei valori prestazionali.

McLaren e Ferrari si sono rivelate molto più vicine alle RB20. Max Verstappen non è ancora stato battuto e in questo fine settimana andrà alla caccia del record assoluto di pole position consecutive, che ora gli appartiene ma in coabitazione con Ayrton Senna. Eppure gli avversari ci sono e fanno paura. Inoltre, la conformazione della pista potrebbe anche dare qualcosa in più... alla Ferrari. Nel lento la SF-24 ha fatto spesso vedere cose mirabili, dunque in una pista tortuosa e dalle basse velocità di punta come Monte-Carlo potrebbe avere l'occasione di vincere ancora.

Tanti altri team proveranno ad approfittare della morfologia della pista per portare a casa punti pesanti. Parliamo in particolare di Mercedes e Aston Martin, due tra le delusioni più grandi di questa prima parte di stagione 2024. Ma ci sono anche altri team che proveranno a ottenere buoni risultati. Tra questi Racing Bulls, che nelle ultime gare è parsa più che in ascesa, e Haas, sempre pericolosa sul giro secco con un Nico Hulkenberg in grande forma.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

GP di Monaco 2024: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 24 maggio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 25 maggio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 26 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 25 maggio

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 26 maggio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 24 maggio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 25 maggio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: 15:30 - 17:00

Domenica 26 maggio

Gara: ore 14:30

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

GP di Monaco 2024: tutti i numeri di Monte-Carlo

Primo gran premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 3.337 metri

Numero di giri totali di gara: 78

Distanza di gara: 260,286 km

Giro record: 1'12"909 (Lewis Hamilton - Mercedes W11, 2021)