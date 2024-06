F1 | Ocon: “Attacchi disinformati contro di me. In Canada corro”

Gli ultimi giorni non sono stati semplice per Esteban Ocon che, dopo l’incidente nel corso del primo giro a Monaco, ha visto molte voci rimbalzare online sul suo conto. In realtà, quello prima del tunnel non è stato l’unico contatto tra i due alfieri dell’Alpine, perché già nella salita verso Massenet erano arrivati a un raffronto molto ravvicinato.

Mentre Ocon ha cercato di inserirsi sulla destra in uno spazio lasciato libero da Gasly, quest’ultimo ha chiuso all’improvviso la traiettoria, rischiando di spingerlo contro le barriere. Anche se le due vetture non hanno riportato particolari danni da questo episodio, Ocon è stato comunque costretto a dover gestire e controllare la monoposto, con il pericolo di finire contro le barriere esterne e provocare un incidente ben più importante.

Tuttavia, il duello si è poi riproposto anche nelle curve successive, fino al noto incidente poco prima del tunnel, con Ocon che ha tentato il sorpasso in una zona molto stretta del tracciato, finendo per toccare il compagno di squadra. Ad avere la peggio è stato lo stesso Ocon, con il francese che ha riportato danni alla sospensione posteriore, non potendo così riprendere la corsa dopo la bandiera rossa. Più fortunato è stato Gasly, il quale non ha riportato particolari danni, tornando così in pista per portare a casa il suo primo punto nel corso di questa stagione.

Il team principal dell’Alpine Bruno Famin ha ritenuto Ocon responsabile della collisione, sottolineando come vi sarebbero state delle conseguenze per l’episodio, ritenuto inaccettabile dato il rischio di compromettere il risultato di squadra. Inoltre, come affermato da Pierre Gasly, vi erano dei precisi ordini di scuderia da rispettare a seconda del risultato della qualifica, con il pilota più indietro in griglia che avrebbe giocato di sopporto a quello meglio posizionato.

I commenti espressi da Bruno Famin hanno chiaramente alimentato i dubbi su quali potessero essere le azioni intraprese dalla scuderia francese per gestire la situazione, fino ad ipotizzare che Ocon potesse saltare il GP del Canada. Sebbene sia noto che Alpine ha preso in considerazione una serie di opzioni, ora Ocon è ora intervenuto sui social media per ribadire che parteciperà alla gara di Montreal: “Non vedo l'ora di gareggiare a Montreal, di fronte ai fantastici tifosi canadesi, e di cogliere le entusiasmanti opportunità che mi riserva il futuro”.

Ocon ha anche voluto difendersi dalle critiche ricevute negli ultimi giorni, rimarcando di essere “profondamente rattristato dalla quantità di abusi e negatività che ho ricevuto online riguardo al mio carattere, a come guido e alla mia carriera” dopo l'incidente di domenica.

“Sono sempre stato un pilota agguerrito e, come la maggior parte dei piloti, ho avuto la mia dose di incidenti. Ho avuto la fortuna di correre al fianco di compagni di squadra di talento ed esperienza, tra cui dei vincitori come Daniel [Ricciardo], Checo [Perez] e Pierre [Gasly], e un campione del mondo come Fernando [Alonso]. Come compagni di squadra, spesso iniziamo le gare molto vicini l'uno all'altro, il che in alcuni casi ha comportato dure battaglie in pista e talvolta contatti”, prosegue il comunicato di Ocon, che nel corso degli anni ha avuto i suoi momenti difficili in pista come con Perez nel 2017/8 o con Gasly nella passata stagione.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Alpine

Il francese ha voluto però precisare che nel corso degli anni si è assunto le sue responsabilità, come domenica scorsa, quando ha ammesso di aver fatto un errore con quel tentativo di sorpasso. Dall’altra parte, però, Ocon si è sentito attaccato per tutte le critiche ricevute negli ultimi giorni che, dal suo punto di vista, rappresentano una distorsione della realtà: “Naturalmente ho commesso degli errori. Non siamo robot, siamo atleti che si spingono al limite ogni giorno per realizzare il sogno di vincere delle gare”.

“Ma le affermazioni disinformate e le grossolane distorsioni che ho visto in rete negli ultimi giorni sulla mia capacità di lavorare in gruppo sono imprecise, offensive e dannose. Fin dai miei primi giri nel motorsport, mi sono avvicinato a questo sport con umiltà, professionalità e rispetto. Anche se ogni pilota insegue la gloria individuale, questo sarà sempre uno sport di squadra prima di tutto”.

Ocon ha sottolineato che, pur accettando la colpa della collisione, ha sempre seguito le istruzioni che gli sono state date per massimizzare il risultato di squadra: “Ho sempre seguito le istruzioni che mi sono state date e ho corso per ottenere il massimo per e con la mia squadra. Mi sono assunto la responsabilità dell'incidente al primo giro di domenica scorsa e, nonostante il mio ritiro, sono contento che la squadra abbia aggiunto un punto al conto in quello che è stato un inizio di stagione difficile per tutti noi”.

“In Formula 1 non c'è ricompensa senza rischio e le partenze delle gare sono intense, ancora di più a Monaco dove il giro iniziale può determinare il risultato finale. Alla fine, siamo tutti concorrenti e le sfide dure e leali tra tutti i piloti della griglia sono ciò che rende il nostro sport così grande e il motivo principale per cui amo così tanto questo sport”.