F1 | Norris: "Finalmente la vittoria, era ora! Dedicata al team"

Un’attesa durata 110 gare, ma finalmente il sogno è realtà. Sotto il sole di Miami, Lando Norris ha vinto la sua prima gara in Formula 1, trovando quel successo che aveva in cercato in altre occasioni ma che, per qualche motivo, gli era sempre sfuggito. Questa volta, invece, l’inglese ha concretizzato la chance che gli si è presentata attorno a metà gara, quando l’ingresso della Safety Car ha ribaltato gli scenari di una corsa il cui finale sembrava quasi già scritto.

Dopo essere scivolato al sesto posto nei primi giri, il britannico è rimasto a lungo bloccato alle spalle di Sergio Perez, senza riuscire a trovare quel qualcosa in più per completare il sorpasso. La scelta targata Red Bull di richiamare abbastanza presto Sergio Perez ha però dato la chance a Norris di iniziare a girare in aria pulita, potendo esprimere un passo piuttosto interessante.

Un ritmo talmente incoraggiante che, data anche la situazione di gara non proprio favorevole, ha spinto la McLaren a tentare l’allungo, magari sperando in un colpo di fortuna al momento giusto, che si è poi concretizzato con l’ingresso della vettura di sicurezza. La scelta di andare lungo ha poi portato Norris ad avere quel margine necessario per uscire davanti a tutti nel momento dell’intervento della Safety Car verso metà gara, passando da una situazione in cui doveva rincorrere a una in cui era lui a dettare il ritmo.

Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sulla mescola più dura, per altro più fresca di qualche giro rispetto ai propri avversari, Norris ha subito imposto un passo impossibile da mantenere per gli avversari, anche per Max Verstappen. L’olandese ha subito mostrato qualche segnale di fatica nel trovare il grip per restare incollato al britannico, uscendo rapidamente dalla zona DRS, per poi distaccarsi progressivamente fino agli oltre sette secondi sotto la bandiera a scacchi.

“Oh... era ora, eh? Che gara, sì, è stata lunga. Ma finalmente ci sono riuscito a vincere! Sono felicissimo per tutta la mia squadra, finalmente ho fatto centro per loro. E sì, è stata una giornata lunga, una gara dura, ma finalmente abbiamo vinto, quindi sono al settimo cielo", ha commentato a caldo Norris dopo aver ottenuto la sua prima vittoria.

Non è stato il weekend più pulito in assoluto per l’inglese, che venerdì nella qualifica sprint aveva pagato le difficoltà della McLaren nel riuscire a gestire la soft, commettendo anche qualche errore che lo aveva portato in quinta fila. In qualifica, poi, la squadra di Woking è riuscita a ottimizzare la performance sulla mescola più tenera, ma senza mai impensierire i piloti di testa. Con un compound più duro e flessibile, al contrario, è emerso il ritmo della MCL38 aggiornata, che ha messo Norris nelle condizioni di lottare per il successo di tappa.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Sono orgoglioso. Voglio dire, l'intero weekend è stato buono. Ho solo avuto qualche piccolo contrattempo lungo il percorso. Ma venerdì sapevo che avevamo il passo giusto ma ho fatto un paio di errori qua e là”.

“Ma oggi siamo riusciti a mettere insieme i pezzi, abbiamo messo in atto la strategia perfetta e tutto ha dato i suoi frutti. Quindi grazie a tutti alla McLaren. E devo ringraziare anche mia madre e mio padre, ovviamente”.

“Sono orgoglioso, davvero, perché molte persone, credo, hanno dubitato di me lungo il percorso. Ho commesso molti errori negli ultimi cinque anni, nella mia breve carriera. Ma oggi abbiamo messo tutto insieme. Quindi è tutto merito della squadra. Sono rimasto con la McLaren perché potevo credere in loro. E ci ho creduto. E oggi ne è stata la prova”, ha poi aggiunto Norris.