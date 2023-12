F1 | Marko spiega perché non avrebbe senso una coppia Verstappen-Hamilton

Le speculazioni sulla possibilità che nascesse questo "dream team" sono esplose durante il Gran Premio di Abu Dhabi, quando è emerso che all'inizio dell'anno il padre di Hamilton, Anthony, aveva suggerito al team principal della Red Bull, Christian Horner, di contattare il sette volte iridato.

A quanto risulta, Horner ha cercato di contattare Hamilton per una chiacchierata informale, ma il messaggio non è mai arrivato perché aveva usato un vecchio numero di cellulare.

Nel frattempo, Hamilton si è impegnato in un nuovo contratto biennale con la Mercedes e la sua attenzione è rivolta a cercare di aiutare il costruttore tedesco a tornare ai vertici della F1.

Ma mentre i fan possono essere incuriositi dal potenziale di una formazione Hamilton-Verstappen, i piani alti della Red Bull non sono mai apparsi particolarmente entusiasti dell'idea.

E Helmut Marko, che ha sempre avuto un ruolo determinante nelle decisioni sui piloti della squadra di Milton Keynes, sostiene che ci sono due fattori che escludono la possibilità che la coppia possa mai correre con la sua squadra.

Quando gli è stato chiesto da Motorsport.com della storia di Hamilton, Marko ha dichiarato: "Christian mi ha informato e mi ha mostrato il messaggio che ha ricevuto, ma io gli ho detto: 'Hamilton e Max, non funziona'".

"C'era troppa 'azione' e, come dire, nel 2021, tensione. E d'altra parte, non possiamo permetterci di avere i due piloti più costosi in una squadra. Non succederà mai. Quindi ho detto a Christian: 'Non se ne parla'".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, with his trophy

Sebbene il futuro di Hamilton con la Mercedes non sia stato definito fino alla fine di agosto, ha chiarito di non aver mai messo in dubbio il suo impegno a rimanere con la squadra che gli ha regalato sei vittorie.

Alla domanda di Motorsport.com se durante le trattative per il contratto con la Mercedes abbia mai pensato di ritirarsi o di trasferirsi altrove, ha risposto: "No, non quando eravamo in trattativa".

"Ho fiducia che arriveremo alla meta. Siamo già stati qui come squadra e anche se abbiamo sempre più persone nuove, abbiamo ancora grandi valori e vedo una grande concentrazione in tutti. Abbiamo conversazioni molto buone con tutti in fabbrica, per fare in modo che i cambiamenti e le decisioni giuste vengano prese, ma è anche facile che le cose vadano nel verso sbagliato".

"Credo che quest'anno abbiano pensato che le basi fossero buone, ma non è stato così. Per questo a febbraio ero frustrato, perché non avevano fatto i cambiamenti che avevo chiesto. Ma con i cambiamenti che stiamo facendo, spero che avremo ragione. Ma credo che non abbiamo idea di cosa faranno in Red Bull".