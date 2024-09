F1 | Leclerc ritratta: "Ieri è stata colpa mia, oggi nessun rimpianto"

La Ferrari è riuscita a mettere una pezza alla tremenda qualifica di ieri pomeriggio portando a casa un quinto e un settimo posto al Marina Bay Street Circuit, sede del Gran Premio di Singapore.

Grazie a una buona strategia il team di Maranello ha guadagnato diverse posizioni, arrivando con Leclerc a giocarsi il quarto posto con la Mercedes di George Russell sino agli ultimi chilometri. Solo una trazione migliore della W15 numero 63 ha impedito a Charles di compiere il sorpasso e chiudere ai piedi del podio.

Al termine della gara, Leclerc ha avuto consapevolezza di aver messo in piedi una gara perfetta con l'aiuto del team, ma ha voluto ritrattare le parole dette ieri dopo le qualifiche che erano suonate come una sorta d'accusa nei confronti del team, reo di non avergli dato un treno di gomme nella temperatura giusta quando più serviva.

Oggi, Leclerc si è preso completamente la responsabilità di quanto accaduto ieri, sottolineando come l'errore in curva 1 sia stato decisivo ai fini della qualifica più dell'errata temperatura degli pneumatici. Parole che sanno di risultato di un confronto interno nel team, e che oggi Charles ha voluto pronunciare.

"Abbiamo fatto una gara perfetta, abbiamo eseguito tutto nel migliore dei modi. Vorrei però tornare un attimo sulle qualifiche di ieri. Certamente le gomme non erano nella temperatura giusta quando sono uscito nell'ultimo tentativo, ma se anche io non fossi andato lungo in curva 1, certamente mi sarei aiutato maggiormente e non avrei buttato l'ultimo giro. Sono io il colpevole della qualifica di ieri e con le mie parole di ieri, forse, non sono stato così chiaro come avrei voluto. Quindi oggi ho pagato la qualifica di ieri che è stata... come dire... diciamo brutta per evitare parolacce, non voglio lavorare con Max (ride)".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Tornando alla gara, Leclerc non è riuscito a esprimere il potenziale della sua Rossa nella prima parte perché rallentato dal trenino formato dalla Haas di Nico Hulkenberg e dall'Aston Martin di Fernando Alonso, entrambe molto più lente della sua Ferrari. L'effetto del DRS non gli ha consentito di provare l'attacco, ma una volta iniziati i pit stop è partita la gara del monegasco, che ha iniziato la rimonta, terminandola al quinto posto.

"Oggi era una gara di rimonta ma abbiamo fatto davvero una bella gara. La prima parte è stata frustrante, perché ho perso davvero tanto tempo dietro a Nico (Hulkenberg) e Fernando (Alonso), però abbiamo fatto una bella gara. Non è stato sufficiente per il quarto posto, ma è andata bene".

La Ferrari ha deciso di adottare due strategie differenti, ed entrambe hanno pagato. Sainz si è fermato molto presto togliendo le Medium per passare alle Hard, facendo diversi undercut alle vetture che lo precedevano. Leclerc, al contrario, è andato lungo sulle Medium per poi sfruttare al massimo le Hard nel secondo stint.

"Abbiamo parlato tanto delle strategie e sul fatto di fare un pit stop molto anticipato come ha fatto Sainz per fare l'undercut. Ma è sempre difficile... Abbiamo pensato che fosse più giusto adottare due strategie differenti con le due monoposto immaginando anche l'intervento di una Safety Car, una bandiera rossa. Speravamo in quello. Poi però sapevamo che andare un po' più lunghi non sarebbe stato un disastro, infatti abbiamo fatto una buona gara e non ho rimpianti".