F1 | Norris re della notte a Singapore, ma Verstappen è secondo

Lando Norris vince il GP di Singapore partendo dalla pole position: l'inglese sbriciola quello che poteva sembrare un maleficio. E' il terzo successo della stagione di Lando che è arrivato alla bandiera a scacchi "cotto" per il caldo, tanto che, con un vantaggio che era arrivato quasi a mezzo minuto, ha sfiorato due volte le barriere al giro 29 e poi al giro 48.

L'ingegnere di pista più di una volta lo ha invitato a mantenere la concentrazione e a bere, vedendo un sensibile calo prestazionale nelle ultime tornate. Lando ha accusato un calo fisico, ma ha tenuto botta chiudendo in modo positivo un weekend importante. A Norris è mancata solo la "ciliegina", vale a dire il giro più veloce in gara. La McLaren lo ha perso all'ultimo giro, quando il sistema Red Bull ha fatto un regalo a Daniel Ricciardo, quasi sicuramente al suo ultimo GP, che è stato chiamato al pit per montare un treno di soft. L'australiano con 1'34"486 ha tolto il punto aggiuntivo a Lando, pur senza aggiungerlo al suo score personale perché ha chiuso 17esimo, fuori dai dieci.

Questo punto è importante perché se Lando lo avesse conseguito avrebbe potuto vincere contando solo sulle sue forze indipendentemente dalle posizioni di Verstappen: la McLaren ha dimostrato una superiorità tecnica disarmante, portando anche Oscar Piastri sul podio, ma Max Verstappen può difendere la sua leadership con 52 punti di vantaggio. La Red Bull non è stata in grado di sfidare la vettura papaya, ma ha mostrato un incredibile salto di qualità con il tre volte campione del mondo.

La squadra di Milton Keynes vede crescere il distacco nel Costruttori (ora ci sono 41 lunghezze). ma nel piloti la partita resta apertissima. Lando, nonostante le vertigini dopo il traguardo e l'essere apparso sfinito per sollevare il trofeo del vincitore, è finalmente consapevole di avere le carte in regola per puntare al bersaglio grosso.

Fuori dal podio c'è George Russell: l'anno scorso aveva sbattuto nel finale aprendo al successo di Carlos Sainz, ma quest'anno nella sauna di Marina Bay, è stato molto bravo, seppur stremato dal caldo (come Norris apriva la visiera e faceva sporgere le mani dall'abitacolo in rettilineo) è riuscito a contenere l'attacco di Charles Leclerc.

L'inglese ha ottenuto il massimo risultato, mentre Lewis Hamilton, partito con le soft (come Ricciardo), si è dovuto arrendere a un sesto posto poco soddisfacente. La Ferrari ha èagato a caro prezzo la pessima qualifica, ma Charles Leclerc è stato consistente nel risalire dalla nona piazza alla quinta. Il piazzamento certo non soddisfa le ambizioni del Cavallino, ma il passo visto in gara è stato positivo, tant'è che il monegasco ad un certo punto era l'unico in grado di reggere il passo di Lando nella seconda parte della gara.

La Scuderia sporca un'altra occasione per svettare, ma forse contro questa McLaren c'era poco da fare, ma trova una conferma che il pacchetto della SF-24 è consistente per lottare al vertice. La rossa ha il giusto rammarico per aver lasciato punti importanti per strada. Carlos Sainz, oltre al botto nel giro di lancio in Q3, ha pagato una pessima partenza: al primo giro era 12esimo ed è riuscito con una buona strategia ad arrampicarsi fino al settimo posto. Ha fatto il suo per cancellare un avvio da dimenticare.

Fernando Alonso con l'ottava piazza fa muovere la classifica del Costruttori all'Aston Martin consolidando il quinto posto, mentre Nico Hulkenberg con la nona posizione avvicina la Haas a soli tre punti dalla Racing Bulls che per la quarta gara resta a bocca asciutta, sebbene il team di Faenza abbia scommesso su un treno di gomme soft per Yuki Tsunoda che, invece, ha concluso 12esimo.

La top 10 è stata completata da uno sfinito Sergio Perez che non è riuscito a bere nella gara più dura della stagione. E' arrivato a sfiorare la zona punti Franco Colapinto con la Williams: il ragazzo argentino è più consistente di quanto potesse sembrare, oscurando Alexander Albon costretto al ritiro.