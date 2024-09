F1 | Norris domina col brivido: "Troppo rilassato, ho rischiato grosso"

Lando Norris ha letteralmente domunato il Gran Premio di Singapore. Dopo la grande qualifica messa in piedi nella giornata di ieri, il pilota della McLaren ha annichilito tutti i principali rivali e ha trionfato con oltre 20 secondi di margine su Max Verstappen, secondo e suo rivale per il Mondiale.

In realtà, se Lando non avesse rallentato vistosamente, avrebbe terminato la gara con oltre mezzo minuto di vantaggio su quella che, nella prima metà della stagione, era la vettura dominatrice, la RB20 numero 1 di Verstappen.

Partito questa volta nel migliore dei modi dalla pole, Norris ha subito aperto un gap dall'olandese molto importante nei primi giri grazie a un ritmo gara risultato impareggiabile. Il suo margine è stato così importante sin da subito che sembrava dover arrivare un successo facile, il più facile della sua carriera.

Invece un errore in frenata quando aveva già oltre 20 secondi di vantaggio su Verstappen lo ha portato a danneggiare la paratia verticale dell'ala anteriore. Un brivido poi ripetuto a metà gara, quando ha toccato il muro con il treno di gomme a destra in curva 14. Niente, però, è riuscito a mettere in dubbio una vittoria dominante.

"E' stata una gara fantastica", ha detto Norris al termine della gara, davvero provato dal caldo e dall'umidità. "Forse mi sono qualche rischio di troppo a metà gara, ho avuto un paio di momenti in cui ho rischiato grosso, ma alla fine sono stato abbastanza bravo a gestirli".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

"La macchina era eccezionale, volavamo per tutta la gara e alla fine mi sono potuto rilassare. E' stata una gara molto dura dal punto di vista fisico, sono davvero stanco, ma è andato tutto bene".

Norris ha poi spiegato cosa lo abbia portato a fare due errori che, senza un pronto recupero, avrebbero potuto fargli perdere una vittoria che sembrava certa sin dai primi giri.

"Non è che stessi spingendo oltre il limite, è che a volte ti rilassi troppo. Non so bene cosa sia successo. Ma la cosa importante è non aver avuto danni eccessivi. La cosa importante è che ho vinto, sono riuscito a prendere un buon bottino di punti e sono contento anche per Oscar (Piastri) che è riuscito a salire sul podio. Una bella giornata anche per il team".

"Direi che è stata una gara simile al Qatar lo scorso anno per quanto riguarda la durezza fisica. Avrei potuto essere più tranquillo forse e ora ho un po' di vertigini, ma è andato tutto bene".

Ora Norris ha 52 punti di ritardo da Verstappen nel Mondiale Piloti quando mancano 6 gare al termine della stagione. Lando è stato beffato da Daniel Ricciardo a pochi giri dalla fine, il quale ha fatto il giro veloce montando un set di Soft e rubandogli il punto aggiuntivo che a Lando avrebbe fatto comodo non poco...