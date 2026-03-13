F1 | Leclerc: "Mercedes fa un salto con la PU che a noi manca, ma in gara siamo più vicini"

La speranza della Ferrari era che su una pista dove è possibile recuperare più energia, con molte zone in cui valorizzare l’efficienza aerodinamica oltre alla pura potenza, la SF‑26 potesse avvicinarsi maggiormente alla Mercedes. Un’aspettativa solo in parte confermata, perché il distacco dalla vetta è sceso da otto a sei decimi e mezzo, ma la W17 resta (decisamente) il riferimento, specie sul giro secco.

Dopo Melbourne era difficile illudersi che il gap potesse ridursi drasticamente nell’arco di una sola settimana. L’obiettivo, allora come oggi, era procedere per gradi, anche sperimentando qualcosa di diverso sul fronte degli aggiornamenti, continuando a spingere per non lasciare nulla sul tavolo, al punto di portare anche quell'ala posteriore testata nei test che necessitava però ancora di tempo.

L’ala rotante era, di fatto, un esperimento in una fase ancora iniziale del suo sviluppo. Al termine della FP1 il team ha valutato benefici e possibili criticità, scegliendo così di accantonarla per il momento. Ma non è questo elemento a cambiare il quadro del weekend, perché anche a Shanghai, infatti, Charles Leclerc ha vissuto una sessione di qualifica tutt’altro che pulita.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Una settimana fa, a Melbourne, aveva sofferto problemi di gestione dell’ibrido in Q2, che avevano poi finito per condizionare anche l’ultima manche. E anche qui in Cina non sono mancati piccoli inconvenienti, tra cui un calo di potenza sull’ultimo rettilineo che ha impattato sul ritardo dal suo compagno di squadra.

"È stata una sessione molto frustrante. Voglio dire, prima il problema con il toggle, poi purtroppo quando finalmente avevo fatto un buon giro ho perso mezzo secondo sul rettilineo posteriore, per qualche motivo, nel secondo giro della Q3. Analizzeremo la cosa e cercheremo di capire cosa sia andato storto”, ha raccontato il monegasco al termine della sessione.

Al di là di questo aspetto, che analizzeremo a parte, Leclerc non ha nascosto che in qualifica la W17 resti il vero riferimento soprattutto perché, come avevamo evidenziato dopo le qualifiche australiane, quando il motore termico Mercedes raggiunge certi picchi, questo facilita la gestione energetica.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Jade Gao - Getty Images

In molti tratti i piloti della Stella arrivano al picco di velocità prima degli altri, potendo così permettersi una gestione più conservativa della batteria nel secondo settore. In particolare, tra curva 7 e 9, una zona che avevamo indicato come cruciale, è evidente quanto bene i tecnici Mercedes abbiano lavorato sull’utilizzo dell’MGU‑K in ricarica.

Uno step che, al momento, la Ferrari non riesce ancora a compiere, e che ha lasciato la SF‑26 alle spalle anche della McLaren. Il team di Woking, però, deve fare i conti con una carenza di carico, del peso extra e con un gap di pura comprensione della Power Unit rispetto alla Mercedes. In ottica gara, invece, il distacco è apparso più contenuto: un elemento che potrebbe rivelarsi significativo, in continuità con quanto avevamo già osservato a Melbourne.

"Voglio dire, non cambia davvero il quadro generale rispetto alla nostra situazione. In gara dovremmo essere relativamente un po’ più forti rispetto a quanto visto ora in qualifica. Tuttavia, la Mercedes sembra ancora avere un piccolo vantaggio”, ha aggiunto Leclerc.

“In qualifica, per qualche ragione, la power unit Mercedes trova parecchio tempo sul giro. Noi non riusciamo ancora a trovare lo stesso guadagno in qualifica, ma in gara siamo più vicini, quindi sono comunque fiducioso di poter recuperare domani”.