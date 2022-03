F1 | Leclerc: "Gran giro in Q3 e c'è margine per migliorare"

Carica lettore audio

In tanti erano pronti a vedere Max Verstappen e la Red Bull davanti a tutti, invece Sakhir - teatro delle prime qualifiche della stagione 2022 di Formula 1 - hanno raccontato una storia diversa. Un racconto tinto di rosso scuro, il colore della Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, autrice del miglior tempo nelle mani del gioiello monegasco.

Leclerc sembrava essere tagliato fuori dalla lotta per la pole a causa di un primo settore tutt'altro che perfetto. Nel suo ultimo tentativo fatto con le Soft (le C3 in Bahrain) ha invece limitato i danni nel primo settore, per poi fare un secondo e terzo parziale al limite della perfezione.

1'30"558 è il crono che ha consentito a Leclerc e alla Ferrari di tornare in pole position nel primo gran premio della stagione di Formula 1 a 15 anni dall'ultima volta, quando a riuscì a farlo Kimi Raikkonen all'esordio sulla F2007.

"E' una bellissima sensazione", ha detto un Leclerc felice ma molto calmo. "Gli ultimi 2 anni sono stati incredibilmente difficili per il team e qui avevamo grosse speranze, perché era una grande opportunità per tornare davanti. Abbiamo lavorato molto bene come team per ritrovarci di nuovo per lottare per le posizioni migliori".

Leclerc, come detto, non sembrava poter essere della partita a causa di un primo settore rivelatosi complicato per lui. Poi, però, proprio all'ultimo tentativo ha sfoderato un giro da campione. Ad ammetterlo è stato lui stesso alla fine delle qualifiche.

"Sono molto felice di com'è andata oggi. E' stata una sessione di qualifiche molto complicata, non ero contento della mia guida, ma sono riuscito a fare il giro giusto proprio nella Q3 e parto dalla pole. Sono molto contento".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Abbiamo margine di miglioramento, e anche dal punto di vista della guida è qualcosa di totalmente diverso rispetto all'anno scorso. i test sono stati molto utili, perché mi hanno permesso di provare stili di guida diversi e devo ancora trovare quello perfetto. Quindi c'è margine di crescita per noi".

Secondo tanti addetti ai lavori, piloti compresi, la Red Bull sembrava avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri concorrenti. La stessa visione era condivisa anche in casa Ferrari. Non è un caso che la pole ottenuta da Leclerc questo pomeriggio sia stata a dir poco sorprendente anche per i membri del team del Cavallino Rampante.

"Nonostante le macchine nuove siano più pesanti è una bella sensazione guidarle in qualifica. Eravamo sicuri che la Red Bull sarebbe stata più veloce di noi in qualifica, fare la pole è stata una sorpresa. Ora dobbiamo chiudere il weekend con un acuto".

3 anni fa, proprio in Bahrain, Leclerc colse la prima pole position della carriera proprio con la Ferrari. In gara fu autore di una prova maiuscola, frenata solo da un guasto sulla sua Rossa a pochi giri dal termine che lo privò di una vittoria meritata. Questa volta, Leclerc e la Ferrari, sperano che il finale sia diametralmente diverso da quello del 2019.

"Domani non sarà facile, perché qui il degrado gomme è alto, specialmente con l'aumento di peso. Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e speriamo di fare bene. Bisogna essere cauti. Abbiamo un buon passo ma la gara è lunga e tutto può accadere. Dobbiamo restare sul pezzo", ha concluso Leclerc.