F1 | Il Madring prende forma: ecco i nuovi render del circuito per il GP di Spagna

Manca sempre meno al ritorno a Madrid della Formula 1. Da quando la categoria ha smesso di visitare il Circuito di Jarama alla fine della stagione 1981, la capitale della Spagna non ha più avuto un posto nel calendario, ma questo cambierà nel 2026 con l'arrivo Madring, un circuito semipermanente che è stato costruito esclusivamente per il Gran Circo.

Per quanto riguarda il tracciato, sono già noti molti dati interessanti, come il fatto che è lungo 5,47 chilometri, ha due tunnel e 22 curve, una delle quali molto attesa e già famosa, La Monumental, che sarà la più lunga del calendario con 547 metri e avrà anche una pendenza del 24%.

Tuttavia, poiché i lavori sul tracciato sono ancora in corso, con la data di omologazione prevista per il 31 maggio, con la gara invece prevista per il 13 settembre, non è ancora stato possibile visualizzare immagini rappresentative di come sarà il GP di Spagna 2026.

Ma la situazione è cambiata giovedì 12 marzo grazie ai primi rendering pubblicati dal Madring, che consentono agli appassionati di farsi una prima idea di come sarà l'evento.

Fotogallery F1 | I nuovi render del Madring

Le immagini create al computer si concentranosul La Monumental, il rettilineo principale, il settore ad alta velocità del tracciato madrileno, la sequenza di Valdebebas e la zona del Pelouse.

Nel comunicato del Madring, gli organizzatori del GP di Madrid di Formula 1 in Spagna hanno anche voluto vantarsi del successo che ha avuto finora la vendita dei biglietti, con oltre il 70% della capacità totale già venduta. E probabilmente, dopo aver visto questi spettacolari rendering, queste cifre non potranno che aumentare nei prossimi giorni e settimane.

Si prevede che i lavori procederanno come previsto, con l'obiettivo di disputare una gara di prova prima che la Formula 1 approdi al Madring tra poco meno di sei mesi.