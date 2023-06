F1 | Hulkenberg: "Subito a mio agio, sarà una bella lotta per la Q3"

Nico Hulkenberg ha concluso la prima giornata di libere a Barcellona con un bellissimo quanto sorprendete terzo posto, costruito soprattutto con un ottimo primo settore, più rapido anche di quello di Max Verstappen. Un risultato estremamente positivo per la squadra americana, che può guardare al resto del weekend con un rinnovato ottimismo, soprattutto dopo l’amaro fine settimana di Monaco, dove nulla è andato per il verso giusto.

Chiaramente, come si evince anche dai dati telemetrici, la prestazione di Hulkenberg nel venerdì catalano è anche figlia di una mappatura più spinta, ma ciò non toglie che sono emersi degli aspetti interessanti, specie nell’interpretazione di alcune curve, anche se è comunque emersa la generale carenza di carico aerodinamico rispetto ai top team.

La pista di Barcellona sembra nettamente più adatta alle caratteristiche della VF-23, che si esprime al meglio nelle curve ad alta e media velocità piuttosto che nelle zone più lente, come ci è visto anche proprio a Monte Carlo. Non è un caso che i migliori risultati del team americano siano giunti proprio su tracciati veloci, come l’Arabia Saudita e l’Australia.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Il passo di oggi era genuino, ma chiaramente mi immagino che altri piloti non hanno dato tutto, ci sono molti top team alle nostre spalle. Sicuramente troveranno qualcosa in nottata e miglioreranno, dobbiamo rimanere realisti, in questo momento l’obiettivo principale era quello di trovare il ritmo, trovare un buon feeling con la vettura e ci sono riuscito oggi”, ha spiegato Hulkenberg, sottolineando un aspetto cruciale, quello del feeling trovato con la vettura, il quale a Barcellona può fare la differenza.

“Questo è l’aspetto più importante per me come pilota. Speriamo di fare una buona giornata domani, ma sarà di nuovo molto combattuta. La lotta per la Q3, se vedete nella midfield ci sono ancora quattro o cinque squadre e stiamo tutti lottando per la stessa posizione. Quindi sarà di nuovo una lotta dura e serrata".

Un aspetto interessante è che entrambi i piloti della Haas hanno conservato solamente cinque set di gomme soft, per cui realisticamente dovranno rinunciare a un tentativo in FP3 dato che le soft non durano più di un giro: “Queste gomme vanno bene per un giro, l’energia messa sugli pneumatici è molto alta qui, è un tracciato con curve veloci, non vedrete più tentativi con la medesima mescola. Le nuove soft offrono molta aderenza su un giro. In particolare in FP2 credo che abbiamo migliorato le prestazioni. In FP1 non c'erano ancora. Quindi sono soddisfatto di come è andata in FP2 e spero che riusciremo a continuare così anche nei prossimi due giorni".

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sull’ultima curva, Hulkenberg ha aggiunto un dettaglio interessante: “L’ultima curva è molto, molto veloce. La prendi in sesta o settima marcia, dipende dal tuo cambio. C’è un dosso proprio in entrata che movimenta anche le cose, ma di nuovo, è velocissima!”, ha spiegato il tedesco, aggiungendo inoltre che potrebbe essere più semplice riuscire a mantenere in vita le gomme fino alla fine del giro, perché la chicane era più grip-sensitive rispetto all’attuale tratto veloce.

Entrambi i piloti della Haas sono stati eliminati nella Q1 dell'ultima gara a Monaco, su un tracciato meno adatto alle caratteristiche della VF-23. La pista spagnola, al contrario, sembra meglio adattarsi alle qualità della vettura.

"È un circuito molto diverso. Non si può paragonare nemmeno per un secondo a Monaco. È completamente diversa, gomme diverse, tutto è diverso. Quando si parte in P1 è tutto un altro mondo", ha spiegato Hulkenberg.